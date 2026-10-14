Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin bekasını, millî iradeyi ve hukuk düzenini hedef alan FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz!"

35 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 4 AYRI OPERASYON

Gürlek'in açıklamasına göre, bugün İzmir, Eskişehir ve Ağrı Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmaları sonucunda FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 35 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

ABD'DEKİ ŞİRKET ÜZERİNDEN PARA TRANSFERLERİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden, Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi.

Söz konusu transferlerin, FETÖ'nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BYLOCK, BANK ASYA VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden incelemeler yapıldı.

İncelemeler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin 3 şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, birinin yurt dışında olduğu belirlendi.

GÜNCEL YAPILANMAYA OPERASYON: 21 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen diğer soruşturmada ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheli hedef alındı.

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

AĞRI'DA DEAŞ'IN FİNANSMANINA YÖNELİK OPERASYON

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARINI KURUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gürlek, soruşturmaları titizlikle yürüten Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet başsavcılıklarına, il emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına ve operasyonlarda emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Terör örgütlerinin finansal ve örgütsel yapılanmalarına karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz."

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