ʺAltaiʺ isimli kaplan, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında. (Foto: Sosyal medya) KAPLANA SİLAHLA MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ İngiliz medyasına konuşan görgü tanıkları, hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini söyledi. Görgü tanıkları, olayın ardından hayvanat bahçesine ambulans helikopterin indiğini ve kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını anlattı. "KAPLANLAR ÜLKESİ"NDE HAYVANLAR SERBESTÇE DOLAŞIYOR Yorkshire Wildlife Park personelinin kaplana gerçek mermiyle müdahale edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken polis kaplanın kafeste tutulduğunu duyurdu. Hayvanat bahçesinin 2011'de açılan "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölümünde tutulan hayvanlar, doğal ortam konseptli bir alanda serbestçe dolaşıyor.

Yorkshire yaban hayatı parkı, İngiltere'de yer alıyor. (Foto: AP) KAPLANIN İTLAF EDİLMEYECEĞİ AÇIKLANDI İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki hayvanat bahçesinde yaşam alanına giren ziyaretçinin ölümüne sebep olan "Altai" isimli kaplanın itlaf edilmeyeceği açıklandı. "Yorkshire Wildlife Park" hayvanat bahçesi yetkililerince yapılan açıklamada, dünkü olayda hayatını kaybeden ziyaretçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Açıklamada, "Çok fazla insan, kaplan Altai ile ilgili bizimle temasa geçti. Herkese kaplanın güvende ve iyi olduğunun, yaşanan olay nedeniyle ötenazi yapılmayacağının güvencesini veriyoruz." ifadeleri yer aldı. AĞIR YARALANAN ZİYARETÇİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ Güney Yorkshire Polisi ise kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan ziyaretçinin müdahaleye rağmen olay yerinde can verdiğini açıkladı. Polis, görgü tanıklarının belirttiği gibi silahla müdahale edilmediğini, kaplanın yaralanmadığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Öte yandan İngiliz medyasında olayın detaylarına ilişkin haberlerde kaplanın yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

Ağır yaralanan ziyaretçinin müdahaleye rağmen olay yerinde can verdiğini açıkladı. (Foto: Sosyal medya) "KAPLANLA BENİM FOTOĞRAFIMI ÇEKER MİSİNİZ?" DİYE SORDUĞU İDDİA EDİLDİ Sosyal medyada yer alan videolardan birinde ziyaretçilerden biri kaplanın görüntüsünü çektiği sırada yanına yaklaşan kişinin, "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu görülüyor. Bu ziyaretçinin daha sonra "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölüme giren kişi olduğu öne sürüldü. Görgü tanıklarının duyduğu silah seslerinin, kaplanı durdurmak ve dikkatini dağıtmak için hayvanat bahçesi personelinin kullandığı, pompalı tüfeğe benzer ses çıkaran silahtan geldiği bildirildi.