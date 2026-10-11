İngiltere'de hayvanat bahçesindeki kaplan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti! Kaplana itlaf uygulanmayacağı açıklandı
İngiltere’nin Yorkshire Wildlife Park hayvanat bahçesinde serbest dolaşan Bengal kaplanlarının bulunduğu "Kaplanlar Ülkesi" bölümüne giren bir ziyaretçi, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki "Altai" isimli kaplanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Facianın ardından hayvanat bahçesi geçici olarak ziyarete kapatıldı, yetkililer saldırıyı gerçekleştiren kaplana itlaf uygulanmayacağını açıkladı.
İngiltere'deki Yorkshire Wildlife Park'ta, ziyaretçilerin serbestçe dolaşan hayvanları izleyebildiği "Kaplanlar Ülkesi" bölümüne giren bir kişi Bengal kaplanının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından hayvanat bahçesi geçici olarak kapatılırken, yetkililer yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki "Altai" adlı kaplana itlaf uygulanmayacağını açıkladı.
BENGAL KAPLANI BÖLÜMÜNE GİRDİ
Batı Yorkshire Polisi'nden yapılan açıklamaya göre Yorkshire Wildlife Park adlı hayvanat bahçesinde bir şahıs dün yerel saatle 13.35'te (TSİ 15.35) Bengal kaplanının tutulduğu etrafı yüksek tellerle çevrili bölüme girdi.
Kaplanın saldırdığı şahıs ağır yaralanırken saldırı anı ziyaretçilerin kameralarına yansıdı.
Açıklamada olay nedeniyle hayvanat bahçesinin tahliye edildiği ve kaplanın vatandaşlar için risk taşımadığı belirtildi.
KAPLANIN SALDIRDIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis yerel saatle 18.10'da (TSİ 20.10) yaptığı açıklamada ise kaplanın saldırdığı şahsın öldüğünü duyurdu.
Yorkshire Wildlife Park, olay nedeniyle hayvanat bahçesinin hafta sonu boyunca kapalı kalacağını duyurdu.
KAPLANA SİLAHLA MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ
İngiliz medyasına konuşan görgü tanıkları, hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini söyledi.
Görgü tanıkları, olayın ardından hayvanat bahçesine ambulans helikopterin indiğini ve kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını anlattı.
"KAPLANLAR ÜLKESİ"NDE HAYVANLAR SERBESTÇE DOLAŞIYOR
Yorkshire Wildlife Park personelinin kaplana gerçek mermiyle müdahale edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken polis kaplanın kafeste tutulduğunu duyurdu.
Hayvanat bahçesinin 2011'de açılan "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölümünde tutulan hayvanlar, doğal ortam konseptli bir alanda serbestçe dolaşıyor.
KAPLANIN İTLAF EDİLMEYECEĞİ AÇIKLANDI
İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki hayvanat bahçesinde yaşam alanına giren ziyaretçinin ölümüne sebep olan "Altai" isimli kaplanın itlaf edilmeyeceği açıklandı.
"Yorkshire Wildlife Park" hayvanat bahçesi yetkililerince yapılan açıklamada, dünkü olayda hayatını kaybeden ziyaretçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Açıklamada, "Çok fazla insan, kaplan Altai ile ilgili bizimle temasa geçti. Herkese kaplanın güvende ve iyi olduğunun, yaşanan olay nedeniyle ötenazi yapılmayacağının güvencesini veriyoruz." ifadeleri yer aldı.
AĞIR YARALANAN ZİYARETÇİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Güney Yorkshire Polisi ise kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan ziyaretçinin müdahaleye rağmen olay yerinde can verdiğini açıkladı.
Polis, görgü tanıklarının belirttiği gibi silahla müdahale edilmediğini, kaplanın yaralanmadığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Öte yandan İngiliz medyasında olayın detaylarına ilişkin haberlerde kaplanın yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.
"KAPLANLA BENİM FOTOĞRAFIMI ÇEKER MİSİNİZ?" DİYE SORDUĞU İDDİA EDİLDİ
Sosyal medyada yer alan videolardan birinde ziyaretçilerden biri kaplanın görüntüsünü çektiği sırada yanına yaklaşan kişinin, "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu görülüyor. Bu ziyaretçinin daha sonra "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölüme giren kişi olduğu öne sürüldü.
Görgü tanıklarının duyduğu silah seslerinin, kaplanı durdurmak ve dikkatini dağıtmak için hayvanat bahçesi personelinin kullandığı, pompalı tüfeğe benzer ses çıkaran silahtan geldiği bildirildi.
HAYVANLARIN SERBESTÇE DOLAŞTIĞI ÖĞRENİLDİ
Soyu tehlike altındaki türlerden Altai'ın tutulduğu bölümün 8 bin metrekarelik açık alandan oluştuğu, hayvanların bu bölümde serbestçe dolaştıkları, ziyaretçilerin alanın üzerindeki köprüden aşağı bakarak hayvanları izledikleri belirtildi.
DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
İngiltere'de haziran ayında da Cambridge şehrindeki hayvanat bahçesinde zihinsel engelli olduğu belirtilen ziyaretçi, 3 yaşındaki çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsah kafesine atmıştı.
Çocuk ağır yaralanmış, onu kafese atan kişi, "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.
Düşmesi ve timsah saldırısı sonucu kolundan, boynundan, kafasından ve yüzünden yaralanan çocuğu kafese atlayan görevli kurtarmış, 7 kez ameliyat olan çocuk hayati tehlikeyi atlatmıştı.