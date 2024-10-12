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Galatasaray'da kritik cumartesi

Sarı-Kırmızılı kulüpte bugün olağan genel kurul gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak toplantıda Dursun Özbek üyelerin karşısına çıkacak ve ibra oylaması yapılacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Galatasaray’da kritik cumartesi

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Galatasaray Spor Kulübü'ndeki olağan genel kurul, gelecekteki maddi durum açısından kritik bir öneme sahip. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin ibra edilmemesi gündemdeki maddeler arasında. Muhalif üyelerin mevcut yönetime ekonomik anlamda tepkili olduğu söyleniyor.

Öte yandan Özbek ve yönetiminin ibra edilmemesi kulüpteki yönetim yapısını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu yüzden toplantının sert geçeceği öne sürüldü. Yönetim politikaları ve bütün stratejiler hakkında tartışmalar yapılması muhtemel. Ayrıca önemli kararlar alınacağı ve bunların belirleyici olacağı da ifade edildi. Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleşen olağan genel kurul bugün saat 10.00'da başlayacak. Görüşmelerde; mali raporlar, yönetim faaliyetleri ve geleceğe yönelik planların masaya yatırılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ÖZBEK TERLEYECEK
Dursun Özbek ve yönetimdeki arkadaşları, mali genel kurulda kongre üyelerinin karşısına çıkacak.

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