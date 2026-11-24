Kariyeri boyunca farklı projelerde yer alan Özçetin, "Karakedi", "Cats" ve Ankara merkezli epik metal grubu "Dragonborn"da baş vokalist olarak görev aldı. "Karakedi" grubuyla Barışarock ve Rockİstanbul gibi büyük festivallerde müzikseverlerle buluştu.

Özçetin, kariyeri boyunca Barışarock ve Rockİstanbul gibi büyük festivallerde müzikseverlerle buluştu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

KENDİ BESTELERİYLE İZ BIRAKTI

Grup çalışmalarının yanı sıra solo üretimlere de imza atan Özçetin, 2009 yılında yayımladığı "Uçurumlar Arasında" adlı solo albümünde kendi bestelerine yer verdi. Sanatçı, müzikseverlerin hafızasında "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı" ve "Son Sözüm" gibi şarkılarıyla yer edindi.

Asena Özçetin

Ogün Sanlısoy