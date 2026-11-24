"Hani düet yapacaktık" diyerek veda etti! Asena Özçetin geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi
Türk rock ve metal müzik dünyasının tanınan isimlerinden Asena Özçetin, geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. 30 yılı aşkın süredir pek çok grupta vokalist olarak sahne alan sanatçının vefat haberini meslektaşı Ogün Sanlısoy duyurdu. Özçetin'in ani kaybı rock ve metal müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.
Müzik kariyeri boyunca hem grup çalışmaları hem de solo besteleriyle dinleyici karşısına çıkan Asena Özçetin'den gelen acı haber, meslektaşlarını ve dinleyicilerini yasa boğdu.
Vefat haberini kamuoyuyla paylaşan Ogün Sanlısoy, Özçetin'e "Hani düet yapacaktık. İyi ki vardın, nur içinde şarkı söyle" sözleriyle veda etti.
ANKARA'DA BAŞLAYAN 30 YILI AŞKIN MÜZİK YOLCULUĞU
Asena Özçetin, müzik kariyerine 1990'ların başında Ankara'da sahneye çıkarak başladı. 1991 yılında "Çizgi Ötesi" adlı grubu kuran sanatçı, daha sonra "Hard Lines" ismini alan bu grupla 1996 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü.
BÜYÜK FESTİVALLERDEN SOLO ALBÜME UZANAN KARİYER
Kariyeri boyunca farklı projelerde yer alan Özçetin, "Karakedi", "Cats" ve Ankara merkezli epik metal grubu "Dragonborn"da baş vokalist olarak görev aldı. "Karakedi" grubuyla Barışarock ve Rockİstanbul gibi büyük festivallerde müzikseverlerle buluştu.
KENDİ BESTELERİYLE İZ BIRAKTI
Grup çalışmalarının yanı sıra solo üretimlere de imza atan Özçetin, 2009 yılında yayımladığı "Uçurumlar Arasında" adlı solo albümünde kendi bestelerine yer verdi. Sanatçı, müzikseverlerin hafızasında "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı" ve "Son Sözüm" gibi şarkılarıyla yer edindi.