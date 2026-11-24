

SON 4 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Nottingham Forest'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan 40 milyon euro karşılığında transfer ettiği Diomande, İngiltere kariyerine ilk 11'de başladı ancak ilerleyen haftalarda formasını kaybetti.

Bu sezon 6 karşılaşmada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, takımının son 4 lig maçında süre alamadı. Genç stoper de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitme seçeneğini değerlendiriyor.