Agbadou'nun partneri Beşiktaş'a! 40 milyon euroluk stoper
Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Nottingham Forest'ın sezon başında 40 milyon euroya kadrosuna kattığı Ousmane Diomande'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinde gözden düşen 22 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattı için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Emmanuel Agbadou ve Tiago Djalo'dan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, Nottingham Forest forması giyen Ousmane Diomande'yi transfer listesine ekledi.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Fildişi Sahilli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulamayan genç savunmacının durumunu yakından takip ediyor.
SON 4 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ
Nottingham Forest'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan 40 milyon euro karşılığında transfer ettiği Diomande, İngiltere kariyerine ilk 11'de başladı ancak ilerleyen haftalarda formasını kaybetti.
Bu sezon 6 karşılaşmada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, takımının son 4 lig maçında süre alamadı. Genç stoper de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitme seçeneğini değerlendiriyor.
AGBADOU'NUN MİLLİ TAKIMDAN PARTNERİ
Diomande'nin transfer edilmesi halinde Beşiktaş'ın savunmasında Fildişi Sahili Milli Takımı'nın iki stoperi buluşacak.
Milli formayı 19 kez giyen genç futbolcu, Emmanuel Agbadou ile birçok karşılaşmada savunmanın merkezinde birlikte görev yaptı.
PORTEKİZ'DE ÜÇ KUPA KAZANDI
Nottingham Forest ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,90 metre boyundaki Diomande, İngiltere'ye transfer olmadan önce Sporting Lizbon formasıyla 132 karşılaşmaya çıktı ve 7 gol kaydetti.
Fildişi Sahilli savunmacı, Portekiz temsilcisinde iki lig şampiyonluğu ve bir Portekiz Kupası zaferi yaşadı.