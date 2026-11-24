Set işçiliğinden yönetmenliğe uzanan sinema yolculuğu Bodrum'da son buldu! Alev Nurşat Akakar vefat etti
Türk sinemasına hem kamera önünde hem kamera arkasında uzun yıllar hizmet eden yönetmen, senarist ve yapımcı Alev Nurşat Akakar, 77 yaşında hayatını kaybetti. Adile Naşit ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı 1982 yapımı "Adile Teyze" filmiyle hafızalara kazınan usta sinemacı, 22 Kasım 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Akakar, Bodrum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Emeklilik günlerini uzun süredir Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde sürdüren Alev Nurşat Akakar'ın vefatı sinema dünyasında derin üzüntü yarattı. Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren yapımlara imza atan Akakar, 23 Kasım Pazartesi günü kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
SET İŞÇİLİĞİNDEN USTA YÖNETMENLERİN YANINA UZANAN YOLCULUK
1 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğan Alev Nurşat Akakar, eğitimini Kadıköy Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Sinema sektörüne set işçisi olarak adım atan Akakar, mesleğin mutfağından yetişerek üretimin her aşamasında görev aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde usta yönetmen Hulki Saner'in asistanlığını yapan Akakar, ilerleyen yıllarda Semih Evin ve Natuk Baytan gibi Türk sinemasının önde gelen yönetmenleriyle birlikte çalıştı.
ADİLE NAŞİT VE ŞENER ŞEN'İ AYNI FİLMDE BULUŞTURMUŞTU
Akakar, 1982 yılında izleyici karşısına çıkan "Adile Teyze" filminin hem senaryosunu yazdı hem de yönetmen koltuğunda oturdu. Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip olan bu projede Adile Naşit ve Şener Şen'in yanı sıra Ayşen Gruda, Nükhet Egeli ve Mahmut Hekimoğlu gibi dönemin sevilen oyuncuları kamera karşısına geçti.
BODRUM GÜNDOĞAN'DA DEFNEDİLDİ
Türk sinema sanatçısı Nükhet Egeli ile evli olan ve bir çocuk babası olarak bilinen Alev Nurşat Akakar, aktif sinema hayatını noktaladıktan sonra Bodrum'a yerleşmişti. Usta isim için 23 Kasım Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Akakar'ın naaşı, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.