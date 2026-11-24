1 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğan Alev Nurşat Akakar, eğitimini Kadıköy Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Sinema sektörüne set işçisi olarak adım atan Akakar, mesleğin mutfağından yetişerek üretimin her aşamasında görev aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde usta yönetmen Hulki Saner'in asistanlığını yapan Akakar, ilerleyen yıllarda Semih Evin ve Natuk Baytan gibi Türk sinemasının önde gelen yönetmenleriyle birlikte çalıştı.

Adile Teyze filmi, pansiyon sahibi olan Adile Teyze ve pansiyonun yerine apartman yapmak isteyen müteahhitin mücadelesini konu almaktadır.

ADİLE NAŞİT VE ŞENER ŞEN'İ AYNI FİLMDE BULUŞTURMUŞTU

Akakar, 1982 yılında izleyici karşısına çıkan "Adile Teyze" filminin hem senaryosunu yazdı hem de yönetmen koltuğunda oturdu. Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip olan bu projede Adile Naşit ve Şener Şen'in yanı sıra Ayşen Gruda, Nükhet Egeli ve Mahmut Hekimoğlu gibi dönemin sevilen oyuncuları kamera karşısına geçti.