İyi ki beni aldınız Başkan

Galatasaray, transferin son gününde Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i transfer ederek büyük ses getirmişti. 100 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en pahalı 5 golcüsünden biri olan Osimhen, geldiği günden beri arkadaşları ile uyumu ve performansıyla parmak ısırtıyor. Mütevazı tavrıyla da dikkat çeken golcü futbolcunun son hamlesi ise herkesi şaşırttı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde başkan Dursun Özbek'ten randevu talep etti. Özbek ile görüşme gerçekleştiren Osimhen'in söyledikleri ise dikkat çekiciydi.

ETRAFINA ENERJİ SAÇIYOR

25 yaşındaki forvetin bu görüşmede, "Beni transfer ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada çok mutlu ve huzurluyum. İyi ki beni transfer ettiniz başkanım" sözlerini sarf etti. Osimhen, PAOK maçı sonrasında Icardi ile ilgili söylediği sözler nedeniyle taraftarın bir kez daha sevgisini kazanmıştı. Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Aynı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MÜTHİŞ BİR İVME YAKALADI

Sezon başında İsviçre ekibi Young Boys'a elenen ve Şampiyonlar Ligi'ne giremeyen Galatasaray, sonrasında Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda muhteşem bir performans sergiledi.