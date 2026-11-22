NYT'nin sektör yetkililerine dayandırdığı haberinde, Çin istihbaratının Çinli şirketlerin gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini kolaylaştırmak ve yarı iletken sektörü hakkında bilgi toplamak amacıyla en az iki yıldır gizli bir operasyon yürüttüğü iddia edildi.

ABD ile Çin arasında yapay zeka teknolojileri üzerinden yaşanan rekabet, yeni casusluk iddialarıyla gündeme geldi. Amerikan gazetesi The New York Times (NYT), Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının (MSS), ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia etrafında yaşanan skandaldan yıllar önce gelişmiş yapay zeka çiplerini ve bunların tedarik zincirlerini hedef aldığını öne sürdü.

Mevcut bakanlıklardan daha üst konumda olduğu belirtilen komisyonun bütçesi ve faaliyet planlarının ise kamuoyuyla paylaşılmadığı aktarıldı.

Söz konusu grubun, Çin'in stratejik önemde gördüğü teknolojilere erişimini engelleyen Batılı kısıtlamaları aşmayı hedeflediği belirtildi. HEDEFTE GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA ÇİPLERİ VAR NYT'nin aktardığına göre özel ekibin faaliyetleri arasında gelişmiş çiplerin tedarik edilmesi, bu ürünlerin Çin'e kaçak yollarla ulaştırılması ve küresel teknoloji tedarik zincirleri hakkında istihbarat toplanması yer alıyor.

ÇİN İSTİHBARATINDA ÖZEL EKİP İDDİASI Haberde, Çin Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin tarafından doğrudan kendisine rapor veren özel bir çalışma ekibi oluşturulduğu ileri sürüldü.

NYT, Pekin yönetiminin ABD'nin teknoloji kısıtlamalarını aşmak için gizli bir ekip kurduğunu iddia etti. (Foto: Reuters)



"TEKNOLOJİ REKABETİ YAKIN DÖVÜŞ EVRESİNE GİRDİ"



Haberde, Çin Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin'in daha önce yayımladığı bir yazıda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin geliştirdiği bazı yapay zeka modellerini yeni siber güvenlik tehditleri arasında gösterdiği belirtildi.

Chen'in geçen yıl bir parti yayın organında kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

Bazı ülkeler, kritik teknoloji alanlarında Çin'i boğmak için her yolu deniyor. Büyük güçler arasındaki teknoloji rekabeti, adeta bir yakın dövüş evresine girmiş durumda.

"KİŞİLERİ KAYNAK OLARAK KULLANIYORLAR"



NYT'ye konuşan danışmanlık firması Garnaut Global'in güvenlik uygulamaları direktörü Alex Joske, Chen Yixin'in yapay zeka rekabetini Çin istihbaratının öncelikli meselelerinden biri haline getirdiğini savundu.

Joske, Çin'in yabancı yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi toplamak amacıyla zaman zaman paravan kuruluşlardan ve araştırmacılardan yararlandığını ileri sürdü.

Joske, Çin istihbaratının kişileri doğrudan kuruma çalıştıklarını belirtmeden bilgi kaynağı olarak kullanabildiğini iddia etti.

NVIDIA SKANDALI SONRASI YENİ İDDİALAR



Haberde, Nvidia'nın Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla ilişkisine dair haberlerin ardından görevinden ayrıldığı ve şirket yönetim kurulunun bağımsız soruşturma başlattığı bilgisine de yer verildi.