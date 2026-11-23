2024 yerel seçimlerinde CHP, 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmış, dönemin genel başkanı Özgür Özel ise mevcut tabloyu "seçim zaferi" olarak tanımlamıştı. Ancak aradan geçen 2,5 yıllık kısa sürede 14 belediye başkanından 10'u Özgür Özel ve ekibi ile yollarını ayırdı. Bu süre zarfında Özel'in bazı belediye başkanlarına attığı hakaret dolu mesajlar, kurumsal yapıdan uzak görüntü ve parti yönetiminin yerelden gelen taleplere ilgisizliği, sık sık muhalefet içerisinde büyük rahatsızlıkları tetikleyen ana unsurlar olarak ön plana çıktı.

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özgür Özel ve kurmayları tarafından aday gösterilen İzmir BB Başkanı Cemil Tugay, Tekirdağ BB Başkanı Candan Yüceer ve Aydın BB Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katılarak büyük ses getirdi.

Büyükşehir başkanlarının siyasi tercihleri, parti içindeki tartışmaları artırdı.

KILIÇDAROĞLU'NU SEÇENLER

2024'te Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar da Yeni Parti'ye sırt dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyi tercih etti. O dönem Antalya BB Başkanı seçilen Muhittin Böcek de üyeliği askıya alınmasına karşın hâlâ CHP çatısı altında yer alıyor.

Bu süre zarfında Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş, eski Bursa BB Başkanı Mustafa Bozbey ve Muğla BB Başkanı Ahmet Aras da bağımsız olmalarına rağmen Yeni Parti'ye katılmak için henüz herhangi bir adım atmadı.