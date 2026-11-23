Ünlü isimlere reklam karşılığı vize teklifi! Trump'ın sözde kızı Necla Özmen ve Hayrettin'in telefon görüşmeleri dosyada
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri üzerinden güven algısı oluşturmaya çalıştığına ilişkin telefon kayıtları ortaya çıktı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Mertcan Durgut'un kardeşi Sena Durgut'un, kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'e reklam karşılığında ABD vizesi teklif ettiği belirlendi. Hayrettin Onur Karaoğuz'un vize randevusu karşılığında 10 kişilik gösteri davetiyesi ve kulis ziyareti sözü verdiği görüşmeler de dosyaya girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Çilek Vize soruşturmasında, şüphelilerin tanınmış isimlerle kurduğu bağlantılara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına giren telefon dinleme kayıtlarında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Mertcan Durgut'un kız kardeşi Sena Durgut'un sosyal medya fenomeni Necla Özmen'e tanıtım videosu karşılığında ABD vizesi teklif ettiği görüldü.
KAOS Show ile tanınan oyuncu ve sunucu Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle gerçekleştirdiği reklam iş birliği ve vize randevusuna ilişkin görüşmeleri de incelemeye alındı.
Şüphelilerin, ünlü isimleri tanıtım faaliyetlerinde kullanarak şirketin güvenilirliğini artırmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği iddiası soruşturma dosyasına yansıdı.
ÇİLEK VİZE SORUŞTURMASINDA ÜNLÜLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında telefon dinleme kayıtları mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Mertcan Durgut ve çevresindeki isimlerin, şirketin tanıtımı amacıyla sosyal medya fenomenleri ve ünlülerle yaptığı görüşmeler incelendi.
Şüphelilerin tanınmış kişilere ücretsiz veya avantajlı vize ve randevu imkânları sunarak reklam iş birlikleri gerçekleştirmeyi amaçladıkları iddia edildi.
TRUMP'IN KIZI OLDUĞUNU SÖYLEYEN NECLA ÖZMEN'E VİZE TEKLİFİ
Telefon kayıtlarına göre Mertcan Durgut'un kız kardeşi ve vize uzmanı Sena Durgut, sosyal medyada kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'le iletişime geçti.
Saat 12.23'te gerçekleşen 1 dakika 59 saniyelik telefon görüşmesinde Sena Durgut, Özmen'in telefon numarasını bir muhabir arkadaşından aldığını söyledi.
Şirket için tanıtım videosu hazırlanması amacıyla iş birliği teklif eden Durgut'a Özmen, vize sektörüne ilişkin bilgisinin bulunmadığını belirterek konuyla ilgilenen başka bir kişiye yönlendirebileceğini ifade etti.
Bunun üzerine Durgut, Çilek Vize'nin yurt dışı vize işlemleri gerçekleştirdiğini anlattı.
"HAYRETTİN DÜN BİZİM OFİSTEYDİ"
Necla Özmen, görüşme sırasında Çilek Vize'nin adını duyunca oyuncu ve sunucu Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle yaptığı reklam iş birliğini hatırlattı.
Telefon dinleme kayıtlarına yansıyan konuşmada şu ifadeler yer aldı:
Necla Özmen: "Aa evet evet, Hayrettin abi şey yapmıştı sizinle reklam."
Sena Durgut: "Evet evet, çok da seviyoruz biz Hayrettin Bey'i. Sağ olsun dün bizim ofisteydi. Daha güzel, tatlı bir video çekeceğimize inanıyorum. Ama bir vize başvurusu isterseniz onu da yaparız Amerika'ya... İsterseniz sizin yönlendirdiğiniz arkadaşla da görüşebilirim ya da sizinle de görüşebilirim, vize başvurusu karşılığı da olabilir."
Necla Özmen: "İstiyorum da, yaparsanız sevinirim... He tamam, ben bir onunla görüşeyim de ama vize verirler mi bilmiyorum ki, bankada para istiyorlar."
Sena Durgut: "Şöyle inanın, bugün kim olursa olsun iş adamına da garantisi yok, çünkü konsolosluğun inisiyatifinde. Ama güzel bir dosya hazırlanırsa size sağlıklı bir süreç işlenir, bu konuda şüpheniz olmasın."
SENA DURGUT GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ: "ANLAŞMA ASKIDA KALDI"
Savcılık sorgusunda Necla Özmen'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sorulan Sena Durgut, görüşmeyi kabul etti. Özmen'e sosyal medyadaki yüksek takipçi etkileşimi nedeniyle ulaştığını belirten Durgut, reklam videosu karşılığında ABD vize randevusu teklif ettiğini söyledi.
Ancak taraflar arasında yapılan görüşmenin anlaşmayla sonuçlanmadığını ve iş birliğinin askıda kaldığını ifade etti.
Soruşturma kapsamında, Çilek Vize markası altında tanınmış kişilerle reklam filmleri çekilerek güvenilir bir şirket imajı oluşturulmaya çalışıldığı iddiası da inceleniyor.
HAYRETTİN'İN ÇİLEK VİZE İŞ BİRLİĞİ DE DOSYADA
Soruşturmada KAOS Show ile tanınan oyuncu ve sunucu Hayrettin Onur Karaoğuz'un Çilek Vize ile gerçekleştirdiği reklam iş birliği de ele alındı.
Karaoğuz'un şirketin tanıtım videolarında yer aldığı öğrenildi.
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin tanınmış isimleri reklam faaliyetlerinde kullanarak kamuoyunda güvenilir bir kurumsal imaj oluşturmayı ve daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefledikleri iddiasına yer verildi.
Karaoğuz'un şirketle gerçekleştirdiği vize randevusu görüşmeleri de telefon kayıtlarına yansıdı.
HAYRETTİN'DEN 10 KİŞİLİK DAVETİYE VE KULİS SÖZÜ
22 Temmuz tarihli telefon kayıtlarında, Hayrettin Onur Karaoğuz ile örgütün fiili yöneticilerinden olduğu öne sürülen Harun Durgut arasındaki görüşmeler yer aldı.
Görüşmelerde Karaoğuz'un turne programına göre vize randevusu, parmak izi işlemleri ve gerekli evrakların hazırlanması ele alındı.
Harun Durgut'un, Karaoğuz'un programına uygun şekilde işlemleri hızlandırmayı taahhüt ettiği belirtildi.
Görüşmede ayrıca Karaoğuz'un Bursa'daki gösterisi için 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü verildiği kayıtlara yansıdı.
HARUN DURGUT: STANDART VİZE DANIŞMANLIĞIYDI
Savcılık ifadesinde söz konusu telefon görüşmesi sorulan Harun Durgut, yapılan işlemlerin standart bir vize danışmanlığı süreci kapsamında olduğunu savundu.
Karaoğuz'dan talep edilen belgelerin maaş bordrosu ve izin dilekçesi gibi olağan başvuru evraklarından oluştuğunu ileri sürdü.
Şüphelinin bu savunması soruşturma dosyasına girerken, ünlü isimlerle kurulan ticari ilişkilerin kapsamı da incelemeye alındı.
VÜCUT GELİŞTİRMECİYE "GARANTİLİ VİZE" İÇİN 3 BİN 500 EURO TEKLİFİ
Çilek Vize soruşturmasındaki telefon görüşmelerinde profesyonel vücut geliştirmeci Semih Topçu'nun vize başvurusuna ilişkin ayrıntılar da yer aldı.
Yurt dışındaki bir yarışmaya katılmak amacıyla İtalya Schengen vizesine başvuran Topçu'nun talebi reddedildi.
Vize reddi nedeniyle önceki müsabakayı kaçırdığını belirten sporcu, eylül veya ekim ayında yapılacak yeni yarışmaya yetişebilmek için Mertcan Durgut'la iletişime geçti.
Topçu'nun vize işlemlerini kısa sürede tamamlamak istediğini öğrenen Durgut, standart danışmanlık ücreti ile garantili işlem için talep edilen tutarları açıkladı.
450 EURO YERİNE 3 BİN 500 EURO İSTENDİ
Telefon görüşmesinde Mertcan Durgut'un, standart vize danışmanlığı ücretinin 450 euro olduğunu söylediği kaydedildi.
Ancak garantili işlem adı altında 3 bin 500 euro talep edildiği belirtildi. Yaklaşık 130-140 bin liraya karşılık gelen bu tutar karşılığında vize sürecinin yürütülmesinin teklif edildiği öğrenildi.
Önceki yarışmayı vize reddi nedeniyle kaçıran ve yeni müsabakaya yetişmek isteyen Semih Topçu'nun, hazırlıklarının boşa gitmemesi için teklifi kabul etmeye yöneldiği belirtildi.
Durgut'un sporcuyu işlemlerin ayrıntılarını görüşmek üzere Bursa Muradiye'deki ofise davet ettiği kaydedildi.
ÜNLÜ İSİMLER ÜZERİNDEN GÜVEN ALGISI OLUŞTURMA İDDİASI
Çilek Vize soruşturmasında ortaya çıkan telefon dinleme kayıtları, Sena Durgut'un Necla Özmen'e reklam karşılığında ABD vize başvurusu teklif etmesi, Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle reklam iş birliği ve vize randevusu görüşmeleri ile Semih Topçu'ya sunulan yüksek ücretli işlem teklifi dosyaya yansıdı.
Soruşturmada, şüphelilerin ünlü isimler aracılığıyla şirketin güvenilirliğini artırmaya çalıştıkları iddiası araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ediyor.