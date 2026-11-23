Şirket için tanıtım videosu hazırlanması amacıyla iş birliği teklif eden Durgut'a Özmen, vize sektörüne ilişkin bilgisinin bulunmadığını belirterek konuyla ilgilenen başka bir kişiye yönlendirebileceğini ifade etti.

Telefon kayıtlarına göre Mertcan Durgut'un kız kardeşi ve vize uzmanı Sena Durgut, sosyal medyada kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'le iletişime geçti.

Sena Durgut'un Necla Özmen'e reklam videosu karşılığında vize teklif ettiği iddia edildi.

"HAYRETTİN DÜN BİZİM OFİSTEYDİ"

Necla Özmen, görüşme sırasında Çilek Vize'nin adını duyunca oyuncu ve sunucu Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle yaptığı reklam iş birliğini hatırlattı.

Telefon dinleme kayıtlarına yansıyan konuşmada şu ifadeler yer aldı:

Necla Özmen: "Aa evet evet, Hayrettin abi şey yapmıştı sizinle reklam."

Sena Durgut: "Evet evet, çok da seviyoruz biz Hayrettin Bey'i. Sağ olsun dün bizim ofisteydi. Daha güzel, tatlı bir video çekeceğimize inanıyorum. Ama bir vize başvurusu isterseniz onu da yaparız Amerika'ya... İsterseniz sizin yönlendirdiğiniz arkadaşla da görüşebilirim ya da sizinle de görüşebilirim, vize başvurusu karşılığı da olabilir."

Necla Özmen: "İstiyorum da, yaparsanız sevinirim... He tamam, ben bir onunla görüşeyim de ama vize verirler mi bilmiyorum ki, bankada para istiyorlar."

Sena Durgut: "Şöyle inanın, bugün kim olursa olsun iş adamına da garantisi yok, çünkü konsolosluğun inisiyatifinde. Ama güzel bir dosya hazırlanırsa size sağlıklı bir süreç işlenir, bu konuda şüpheniz olmasın."

Sena Durgut (Foto: Takvim Foto Arşivi)



SENA DURGUT GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ: "ANLAŞMA ASKIDA KALDI"

Savcılık sorgusunda Necla Özmen'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sorulan Sena Durgut, görüşmeyi kabul etti. Özmen'e sosyal medyadaki yüksek takipçi etkileşimi nedeniyle ulaştığını belirten Durgut, reklam videosu karşılığında ABD vize randevusu teklif ettiğini söyledi.

Ancak taraflar arasında yapılan görüşmenin anlaşmayla sonuçlanmadığını ve iş birliğinin askıda kaldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında, Çilek Vize markası altında tanınmış kişilerle reklam filmleri çekilerek güvenilir bir şirket imajı oluşturulmaya çalışıldığı iddiası da inceleniyor.