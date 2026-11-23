İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, kent genelinde 35 ayrı suça karışan silahlı suç örgütüne üye 51 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul sokaklarında kamu düzenini bozan ve vatandaşların huzurunu tehdit eden silahlı çetelere karşı emniyet güçleri kapsamlı operasyon başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen detaylı takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde, suç örgütünün özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri odağında İstanbul genelinde aktif faaliyet gösterdiği belirlendi.

Zanlıların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçları kapsamında toplam 35 eyleme karıştıkları tespit edildi.

Yapılan teknik tespitlerin ardından şüphelilerin saklandıkları adresler birer birer belirlendi.

İstanbul’da emniyet güçlerince organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dev operasyon gerçekleştirildi. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)

HEM CEPHANELİK HEM ZEHİR

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 61 mermi ve 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak ve kanuni işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.