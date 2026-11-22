Mağdurlar M.B. ve G.B. de liderlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında fotoğraf çekilirken Sarıgül'ün kendilerine yönelik dokunma ve sıkma eylemlerinde bulunduğunu, o yaşlarda bunun cinsel amaçlı olup olmadığını idrak edemediklerini aktardı.

"SARIGÜL'E YATAK ODASINDA MASAJ YAPARDIK" Mağdur C.D. de 2005'te Şişli Belediyesi'nde bilgi işlemde işe başladığını, gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını ifade etti. C.D, Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde odasının arkasındaki yatak odasında masaj yaptırıldığını ve yaşanan olayları anlatarak Sarıgül'ün taleplerini karşılamayanların görev yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü.







MALİ İNCELEMELER VE SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Fezlekede, 1999-2004 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Sarıgül'ün mal varlığı edinim sürecinde usulsüzlükler yaptığı, edinilen taşınır ve taşınmaz malların yakınları ve çalışma arkadaşları üzerine kaydedildiği, ardından yakınlık ve evlilik ilişkisiyle Altınbaş ailesi fertlerine ve şirketlere devredildiği tespitine yer verildi.

Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına elden transferler yapıldığı, kasa kiralandığı, Avrupa ülkelerine mal varlığı çıkarıldığı, İsviçre'deki iki bankada nakit tutulduğu ve ticari faaliyetlerde kullanıldığı kaydedildi.

Mustafa Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri bulunduğu, yurt dışında kurulan şirketler grubunun North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli sözleşmeler akdettiği aktarıldı.

Ayrıca Sarıgül ve bir bankanın şube müdürü T. D'nin yer aldığı online toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına getirileceğinin ifade edildiği, Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına 32 milyon avro ekspertiz değerli yalı satışı karşılığı yurt dışından gönderilen 100 milyon avroluk havalenin yabancı banka tarafından bloke edildiği aktarıldı.

Blokenin çözülmesi için de İngiliz siciline kayıtlı teknenin 1,5 milyon avro karşılığı devredilmesine rağmen bedelin ödenmediği ve blokenin kalkmadığı belirtildi.

Bu kapsamda Sarıgül'ün kamu gücü ve yetkisiyle usulsüz mal edindiği, haksız menfaatleri aklamak ve ticari hayata sokmak amacıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönettiği kaydedildi. Bu eylemlerin ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarını da kapsadığı bildirildi.