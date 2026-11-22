İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de kadınları, çocukları ve masum sivilleri hedef alan menfur saldırıların sürdüğüne ve mazlum halkın en temel yaşam ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakılarak ağır bir insanlık dramına mahkum edildiğine dikkat çekti.

"Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim" şiarıyla yoğrulmuş bir medeniyetin mensupları olarak mazlumun yanında durmanın ve darda kalana el uzatmanın inancın ve tarihin en asli vazifesi olduğunu ifade eden Çiftçi, Türkiye'nin sessiz dünyanın vicdanı olmaya devam ettiğini belirtti.