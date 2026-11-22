Türkiye sessiz dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor! Bakanı Çiftçi'den Gazze paylaşımı: 111 bin 904 ton insani yardım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliğinin güncel bilançosunu açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yaraların kesintisiz sarıldığını vurgulayan Çiftçi, Gazze içinde her gün 30 bin mazluma sıcak yemek sunulduğunu ve 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar 14 uçak, 21 gemi ve yerelden temin yoluyla toplam 111 bin 904 ton insani yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de kadınları, çocukları ve masum sivilleri hedef alan menfur saldırıların sürdüğüne ve mazlum halkın en temel yaşam ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakılarak ağır bir insanlık dramına mahkum edildiğine dikkat çekti.
"Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim" şiarıyla yoğrulmuş bir medeniyetin mensupları olarak mazlumun yanında durmanın ve darda kalana el uzatmanın inancın ve tarihin en asli vazifesi olduğunu ifade eden Çiftçi, Türkiye'nin sessiz dünyanın vicdanı olmaya devam ettiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN GAZZE İNSANİ YARDIM BİLANÇOSU
Bakan Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım çalışmalarının öne çıkan kalemleri şöyle sıralandı:
"FİLİSTİN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE HUZURA KAVUŞANA DEK YANLARINDAYIZ"
İyilik seferberliğine destek veren vatandaşlara ve sahada görev yapan ekiplere teşekkür eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:
"Gazze'ye uzanan her yardım eli, insanlığın onurunu ve vicdanını ayakta tutma gayretidir. Bu iyilik seferberliğine dualarıyla ve imkanlarıyla omuz veren aziz milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve sahada fedakârca görev yapan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Filistin özgürlüğüne ve huzura kavuşana dek mazlum kardeşlerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."