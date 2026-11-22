Başkan Erdoğan'ın diplomasi maratonu belgesel oldu! NATO'dan COP31'e dört büyük zirve
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki diplomasi trafiğini konu alan "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" belgeselini hazırladı. Son beş ayda üçü Türkiye'de, biri ABD'de gerçekleştirilen dört büyük zirvede Erdoğan'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler ve zirvelerden özel görüntüler belgeselde bir araya getirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son beş ayda katıldığı dört önemli uluslararası zirvede yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini belgeselleştirdi.
Erdoğan'ın diplomasi trafiği belgesel oldu
"Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" adıyla hazırlanan yapımda, Ankara'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya'daki COP31 kapsamındaki görüşmelere yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla belgeseli kamuoyuna duyurdu.
DÖRT ZİRVEDE ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın uluslararası temaslarını konu alan yeni bir belgesel hazırladı.
Belgeselde, son beş ay içerisinde üçü Türkiye'de, biri ABD'de gerçekleştirilen dört önemli zirvede yürütülen diplomasi faaliyetleri ele alındı. NATO, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerinde gerçekleştirilen lider görüşmeleri, diplomatik temaslar ve zirvelerden özel anlar izleyicilerle buluşturuldu.
DURAN: "TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DİPLOMASİDEKİ AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYDU"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, küresel dengelerin yeniden şekillendiği ve savaşlarla krizlerin dünya gündemini belirlediği bir dönemde Türkiye'nin diplomatik etkinliğini artırdığını ifade etti.
Duran, dört uluslararası zirvenin Türkiye'nin dış politikadaki rolü açısından taşıdığı önemi şu sözlerle değerlendirdi: "Son beş ayda üçü ülkemizde, biri ABD'de gerçekleştirilen dört önemli zirve, Türkiye'nin uluslararası meselelerde üstlendiği rolü ve küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu."
NATO'DAN COP31'E DÖRT KRİTİK ZİRVE
Belgeselde, Başkan Erdoğan'ın katıldığı dört uluslararası organizasyonda gerçekleştirilen görüşmeler ve diplomatik temaslar yer aldı.
Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya'nın ev sahipliği yaptığı COP31 kapsamındaki görüşmeler bir araya getirildi. Türkiye'nin son beş ayda üç büyük zirveye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Duran, bu organizasyonların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisine sahne olduğunu belirtti.
DÜNYA LİDERLERİYLE KRİTİK GÖRÜŞMELER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın zirveler kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldiğini aktardı. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler, barış girişimleri ve farklı alanlardaki iş birliği imkanları ele alındı. Erdoğan'ın uluslararası kuruluş temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği temaslar da belgeselin kapsamına dahil edildi.
ZİRVELERDEN ÖZEL ANLAR BELGESELDE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yapımda, liderlerle gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra dört zirveden özel görüntülere de yer verildi. Duran, belgeselin izleyicilerle buluşturulduğunu şu ifadelerle duyurdu:
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki yoğun diplomasi trafiğini, liderlerle gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri ve zirvelerden çok özel anları, 'Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi' belgeseliyle izleyicilerin beğenisine sunuyoruz."
DURAN BELGESELİ NSOSYAL HESABINDAN PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 22 Kasım'da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" belgeselini kamuoyuna duyurdu.
Türkiye'nin son beş aydaki dört önemli uluslararası zirvede yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini konu alan belgeselde, Başkan Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeler ve zirvelerin özel anları izleyicilere sunuldu.