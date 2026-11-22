Burhanettin Duran, dört zirvenin Türkiye'nin küresel diplomasideki ağırlığını ortaya koyduğunu belirtti. (Foto: Takvim Foto Arşivi) DÖRT ZİRVEDE ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın uluslararası temaslarını konu alan yeni bir belgesel hazırladı. Belgeselde, son beş ay içerisinde üçü Türkiye'de, biri ABD'de gerçekleştirilen dört önemli zirvede yürütülen diplomasi faaliyetleri ele alındı. NATO, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerinde gerçekleştirilen lider görüşmeleri, diplomatik temaslar ve zirvelerden özel anlar izleyicilerle buluşturuldu. Türkiye TDT dönem başkanlığını devraldı! Başkan Erdoğan Berdimuhammedov, Caparov Erhürman ve Bayramov ile görüştü

Erdoğan'ın son beş ayda katıldığı dört önemli zirvedeki diplomatik temasları özel belgeselle izleyiciye sunuldu. (Foto: Takvim Foto Arşivi) DURAN: "TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DİPLOMASİDEKİ AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYDU" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, küresel dengelerin yeniden şekillendiği ve savaşlarla krizlerin dünya gündemini belirlediği bir dönemde Türkiye'nin diplomatik etkinliğini artırdığını ifade etti. Başkan Erdoğandan BMnin 81. yılı mesajında Gazze vurgusu! BM Güvenlik Konseyi daha adil bir yapıya kavuşturulmalı Duran, dört uluslararası zirvenin Türkiye'nin dış politikadaki rolü açısından taşıdığı önemi şu sözlerle değerlendirdi: "Son beş ayda üçü ülkemizde, biri ABD'de gerçekleştirilen dört önemli zirve, Türkiye'nin uluslararası meselelerde üstlendiği rolü ve küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu."

NATO'dan COP31'e uzanan diplomasi trafiği, ʺTürkiye'nin Diplomasi Rotasıʺ belgeselinde anlatıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) NATO'DAN COP31'E DÖRT KRİTİK ZİRVE Belgeselde, Başkan Erdoğan'ın katıldığı dört uluslararası organizasyonda gerçekleştirilen görüşmeler ve diplomatik temaslar yer aldı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı zirveler ve Erdoğan'ın liderlerle temasları belgeselde öne çıkarıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya'nın ev sahipliği yaptığı COP31 kapsamındaki görüşmeler bir araya getirildi. Türkiye'nin son beş ayda üç büyük zirveye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Duran, bu organizasyonların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisine sahne olduğunu belirtti.