Altında sert düşüş sonrası yükseliş beklentisi! Gram altın 6 bin TL'yi görecek mi? Faruk Erdem'den 2027 tahmini
Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından Kapalıçarşı'da alım kuyrukları oluştu. Gram altının 5 bin 600-5 bin 700 lira seviyelerine gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar hafta sonu altına yöneldi. Peki, altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın yeniden 6 bin lirayı görecek mi? Ons altında kritik seviye ne? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki son gelişmeleri, Fed'in faiz kararlarının piyasaya etkisini ve 2027 yılına ilişkin beklentilerini değerlendirdi.
Altın piyasasında geçen hafta yaşanan sert satış dalgasının ardından yeniden yükseliş başladı. Gram altının 5 bin 600-5 bin 700 lira seviyelerine kadar gerilemesi, Kapalıçarşı'da alım hareketliliğini beraberinde getirdi. Cumartesi günü altın almak isteyen vatandaşlar kuyruğa girerken, hafta başında ons altında yüzde 3'e yaklaşan yükseliş görüldü. Gram altın ise yeniden 6 bin lira seviyesine yöneldi.
Peki, altın fiyatları neden yükseliyor? Gram altında 6 bin lira yeniden görülecek mi? Ons altın 3 bin 500 dolar seviyesine kadar düşebilir mi? Altında yükseliş 2027'de de devam edecek mi? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altındaki hareketliliğin nedenlerini ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini anlattı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN KUYRUĞU
Altın fiyatlarının geçen hafta sert şekilde düşmesi, fiziki altın talebini artırdı. Gram altının 5 bin 600-5 bin 700 lira seviyelerine gerilemesinin ardından vatandaşlar hafta sonu Kapalıçarşı'ya yöneldi.
Cumartesi günü oluşan kuyrukların satış değil, alış kuyruğu olduğunu belirten Faruk Erdem, fiyatlardaki düşüşün ardından tepki alımlarının geleceğini daha önce de söylediğini hatırlattı.Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken hareketlilik
Erdem, "Ciddi şekilde düşmüştü biliyorsun. 5 bin 700, 5 bin 600'ları görmüştü. Dolayısıyla Cuma günü konuştuğumuzda da buradan bir tepki alımı geleceğini söylemiştim." dedi.
Kapalıçarşı'daki hareketliliğe ilişkin de konuşan Erdem, "Bazı kuyruklar oluşmuş Kapalıçarşı'da. Fotoğraf da geldi biz de haber yaptık hafta sonu." ifadelerini kullandı.
Düğün sezonunun da altın talebinde etkili olduğunu söyleyen Erdem, vatandaşların fiyatlardaki gerilemeyi ihtiyaçlarını karşılamak için değerlendirdiğini belirtti.
GRAM ALTIN YENİDEN 6 BİN LİRAYA YÖNELDİ
Geçen haftaki kayıpların ardından altın fiyatlarında tepki alımları başladı. Ons altında hafta başıyla birlikte yüzde 3'e yaklaşan bir yükseliş yaşandığını belirten Erdem, gram altında da yukarı yönlü hareket görüldüğünü ifade etti.
Erdem, "Geçen haftaki kayıplarını almaya başladı. Gram altında da yeniden 6 bin liraya doğru bir hareket oldu." dedi.
Kapalıçarşı'da hafta sonu 5 bin 600-5 bin 700 lira seviyelerinden altın alan vatandaşların, gram fiyatının yaklaşık 5 bin 900 liraya yükselmesiyle kısa vadede kazanç elde ettiğini belirten Erdem, fiyatlardaki hareketliliğin devam ettiğini söyledi.
ONS ALTINDA 3 BİN 500 DOLAR SINIRI
Altın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği seviyelerden birinin ons altında 3 bin 500 dolar olduğunu belirten Faruk Erdem, bu seviyenin güçlü bir destek noktası olduğunu söyledi.
Ons altının yeniden 3 bin 500 dolara gerileyebileceğini ancak söz konusu seviyenin kırılmasının kolay olmayacağını savunan Erdem, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ne diyeyim sana? Beton gibi bir yer. Onun kırıldığını düşünürsek o zaman bambaşka şeyler konuşuruz. Altın artık hiç yatırım aracı olmaktan çıkıyor falan diyebiliriz."
Bu seviyenin altına inilmesinin zor olduğunu belirten Erdem, altın fiyatları gerilediğinde yeniden alıma geçen bir yatırımcı kitlesinin bulunduğunu ifade etti.
ALTIN FİYATLARINI NELER BASKILIYOR?
Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini değerlendiren Faruk Erdem, güçlü dolar ve yükselen faiz beklentilerinin piyasada belirleyici olduğunu söyledi.
Altının tahvil ve mevduat gibi araçlardan farklı olarak faiz getirisi sağlamadığını hatırlatan Erdem, faizlerin yükselmesi durumunda yatırımcıların alternatif araçlara yönelebildiğini anlattı.
Erdem, "Yani netice itibariyle güçlü dolar, yükselen faizler parayı bu tarafa götürüyor. Para nerede kazanç görüyor? Burada düştüğü yerde bir kazanç görüyor para ve o düştüğü yerden alıyor." ifadelerini kullandı.
Faizlerin yükselmesine ilişkin haberlerin altın satışlarını artırabildiğini belirten Erdem, ons altındaki düşüşün nedenlerinden birinin de bu beklenti olduğunu söyledi.
FED'İN FAİZ KARARINA DİKKAT ÇEKTİ
Altının bundan sonraki seyrinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarının önemli olacağını söyleyen Erdem, piyasanın faiz artışı beklentisini fiyatladığını savundu.
Erdem, "En azından şu FED'in faiz toplantısını bir bekleyelim. Mutlaka arttıracak. Zaten o satın alınıyor şu anda." dedi.
Geçen hafta altındaki kayıpların yüzde 10'u bulduğunu belirten Erdem, tepki alımlarıyla bu kayıpların bir bölümünün geri alınabileceğini söyledi. Ons altında yeniden 4 bin dolar seviyesinin takip edileceğini ifade eden Erdem, altın piyasasındaki dalgalanmaların faiz kararlarına bağlı olarak sürebileceğini belirtti.
MERKEZ BANKALARI 700 TONA YAKIN ALTIN ALDI
Altın piyasasında merkez bankalarının alımlarına da dikkat çeken Faruk Erdem, yılbaşından bu yana yaklaşık 8-9 aylık dönemde önemli miktarda altın alımı gerçekleştirildiğini söyledi.
Erdem, "Bir yandan da merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Yani yılbaşından bu yana şu 8-9 aylık dönemde 700 tona yakın altın alınmış merkez bankaları tarafından." ifadelerini kullandı.
Çin ve Hindistan'ın altın alımlarına da değinen Erdem, ABD'nin altın fiyatlarını düşürerek bu ülkeleri zayıflatmaya çalıştığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Bu tür komplo teorilerinden ziyade teknik göstergelere baktığını belirten Erdem, güçlü dolar ve faiz beklentilerinin altın fiyatlarını etkilediğini söyledi.
2027'DE ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?
Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de fiyatların gelecek yıl nasıl seyredeceği.
2027 yılına ilişkin beklentilerini açıklayan Faruk Erdem, altındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşündüğünü belirtti.
Erdem, "Gene o fikrimi savunuyorum. Yani 2027'de yükseliş trendi devam edecek. Çok olumsuz haber gelmediği sürece çok olumsuz haber gelecek gibi de görünmüyor." dedi.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sürdüğünü belirten Erdem, 2027 yılında enflasyon oranlarının daha da gerileyebileceğini söyledi. Enflasyondaki düşüşün faizleri aşağı çekebileceğini ifade eden Erdem, bu gelişmenin altın fiyatlarını yeniden destekleyebileceğini anlattı.
Ancak yükseliş beklentisine rağmen dalgalanmaların devam edeceği uyarısında bulunan Erdem, "Evet 2027'de altın tekrar yükselişi geçecektir diye düşünüyorum. Ama 2027'nin sonuna kadar bu inişler çıkışları göreceğiz. Çünkü faiz toplantıları devam ediyor ve faiz kararları hala yükseliş yönünde yani şu anda." ifadelerini kullandı.
KÜÇÜK YATIRIMCIYA ALTININ MİKTARI MESAJI
Kapalıçarşı'da yaşanan alım hareketliliğini değerlendiren Faruk Erdem, altındaki kısa vadeli fiyat değişimlerinin yanı sıra elde tutulan altın miktarına da dikkat çekti.
Hafta sonu 5 bin 600-5 bin 700 lira seviyelerinden altın alan vatandaşların, fiyatların yaklaşık 5 bin 900 liraya yükselmesiyle kısa vadede kazançlı duruma geçtiğini belirten Erdem, yatırımcıların yalnızca lira karşılığını dikkate almaması gerektiğini söyledi.
Erdem, "Görece olarak baktığın zaman karlı ama orada hep söylüyoruz lira karşılığından çok elinizdeki ürünün miktarına bakmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Altının kendi fiyat hareketleri dışında faiz getirisi sağlamadığını hatırlatan Erdem, Türkiye'de faiz hassasiyeti bulunan kesimler açısından altının önemli bir tasarruf aracı olmaya devam ettiğini ifade etti.
BORSA İÇİN YIL SONU TAHMİNİ
A Haber canlı yayınında Borsa İstanbul'daki gelişmeleri de değerlendiren Faruk Erdem, borsanın haftaya sınırlı yükselişle başladığını söyledi.
Altın ve borsanın farklı dinamiklerle hareket ettiğini belirten Erdem, hisse senetleri açısından şirketlerin kârlılıklarının ve açıklanacak bilançoların önemli olduğunu ifade etti. Erdem, "Yıl sonu bilançoları gelecek. Büyük şirketlerde ciddi güzel bilançolar da geliyor. O iki aylarla borsa da yıl sonuna doğru yükselecektir diye düşünüyorum." dedi.
FON SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER BORSAYI NASIL ETKİLEDİ?
Borsada son dönemde yaşanan fon gelişmelerine de değinen Faruk Erdem, bu sürecin piyasada bir dönem sıkıntıya neden olduğunu belirtti.
Fonlarla ilgili yürütülen çalışmaların, şeffaflık adımlarının ve ödemelerde gelinen aşamanın piyasayı desteklediğini söyleyen Erdem, ödemelerin yaklaşık yüzde 80'inin tamamlanmış olmasının borsadaki yukarı yönlü harekette etkili olduğunu savundu.
Altın fiyatlarının seyrinde küresel faiz kararları ve enflasyon gelişmelerinin, borsada ise şirket bilançoları ile piyasalara ilişkin gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.