Kapalıçarşı'da hafta sonu 5 bin 600-5 bin 700 lira seviyelerinden altın alan vatandaşların, gram fiyatının yaklaşık 5 bin 900 liraya yükselmesiyle kısa vadede kazanç elde ettiğini belirten Erdem, fiyatlardaki hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Erdem, "Geçen haftaki kayıplarını almaya başladı. Gram altında da yeniden 6 bin liraya doğru bir hareket oldu." dedi.

Geçen haftaki kayıpların ardından altın fiyatlarında tepki alımları başladı. Ons altında hafta başıyla birlikte yüzde 3'e yaklaşan bir yükseliş yaşandığını belirten Erdem, gram altında da yukarı yönlü hareket görüldüğünü ifade etti.

Gram altın yeniden yükselişe geçerken, ons altında 3 bin 500 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıktı. (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

ONS ALTINDA 3 BİN 500 DOLAR SINIRI

Altın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği seviyelerden birinin ons altında 3 bin 500 dolar olduğunu belirten Faruk Erdem, bu seviyenin güçlü bir destek noktası olduğunu söyledi.

Ons altının yeniden 3 bin 500 dolara gerileyebileceğini ancak söz konusu seviyenin kırılmasının kolay olmayacağını savunan Erdem, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ne diyeyim sana? Beton gibi bir yer. Onun kırıldığını düşünürsek o zaman bambaşka şeyler konuşuruz. Altın artık hiç yatırım aracı olmaktan çıkıyor falan diyebiliriz."

Bu seviyenin altına inilmesinin zor olduğunu belirten Erdem, altın fiyatları gerilediğinde yeniden alıma geçen bir yatırımcı kitlesinin bulunduğunu ifade etti.