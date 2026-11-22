LEVENT TÜZEMEN: BİLEREK ATTI! Tarih: 18 Kasım 2025. Türk Milli Takımı, Dünya Kupası elemeleri için Sevilla kentinde İspanya Milli Takımı ile oynadı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Maçı Alman Felix Zwayer yönetti. Skora öfkelenen İspanya'nın hocası Luis de la Fuente, maç sonunda Robert Kempter'e elini uzattı ama sıkmayıp geri çekti. Maçın hakemi Zwayer, herhangi bir kart işlemi yapmadı. Tarih: 21 Kasım 2026… G.Saray, Samsunspor'u Başakşehir'de ağırladı. Rakibine çok pozisyon verdiği, Uğurcan'ın, Singo'nun, Torreira'nın yıldızlaştığı maçta rakibini zor da olsa 2-1 yendi. Maç sırasında bir faul atışı konusunda yardımcı hakeme itiraz eden Okan Buruk, sarı kart gördü. Maç sonu önce dördüncü hakemin, sonra da içeri giren ekipten yakın olduğu yardımcı hakemin elini sıkan Okan Buruk, hakem Ali Şansalan'ın "Nasıl benim elimi sıkmazsın, ben şimdi sana gösteririm" anlayışıyla ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisine cezalı duruma düştü. Bir hakemin böyle egolu, öfkeli davranma hakkı yok. De la Fuente'nin tavrı çok daha sertti ama Okan hoca tek kelime dahi etmeden cezalandırıldı. Eğer ortada bir hakaret olsaydı, kartın rengi sarı değil, kırmızı olurdu. TFF bu duruma el koymalı.

Maça gelince, erken golle öne geçen G.Saray'ın farklı bir skorla kazanacağını düşündüm ama yanıldım. 5 önemli oyuncunun olmadığı maçta G.Saray, Samsunspor'a özellikle ikinci yarıda müthiş pozisyonlar verdi. Uğurcan kalesinde devleşti, Singo çok fazla pozisyon engelledi, Eren kırılma noktasında kıymetli bir top çaldı. Torreira da güzel oyununu golle süsledi. Sonuç, uzun mesafeler kat ederek milli takımlarda görev yapan G.Saraylı oyuncular başarılıydı. Başta Sane olmak üzere Kemerburgaz'da antrenman yapanlar tel tel döküldü.

ZEKİ UZUNDURUKAN: TARİH YAZARI OKAN BURUK Galatasaray gibi büyük takımlar için milli ara dönüşleri hep sancılı olmuştur. Çünkü büyük takımlar, milli takımlara çok fazla oyuncu gönderirler. Teknik adamlar da yıldız oyuncularından yoksun oldukları için çok sağlıklı bir çalışma ortamı bulamazlar. Galatasaray'ın da Samsunspor maçında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Öyle ya, Osimhen yoktu, Leao yoktu, Sallai yoktu, Jakobs yoktu, Davinson'un durumu sıkıntılıydı. Maçtan bir saat önce açıklanan kadroda Kaan Ayhan'ın ilk 11'de yazıldığını görünce hepimiz çok şaşırdık. Singo stoperdeydi, Kaan Ayhan sağ bek oynuyordu. Üstelik de zemin krizi nedeniyle Galatasaray, evinde oynaması gereken maçı Fatih Terim Stadı'nda oynuyordu. Galatasaray adına bu kadar olumsuzlukların olduğu bir maçta çok iyi bir futbol beklemiyorduk sarı-kırmızılılardan. Ama bu kadar kötü bir futbol oynayacağına da ihtimal vermiyorduk. Tuhaf bir maç oldu. Galatasaray'ın milyon euroluk oyuncuları beklentilerin uzağında kaldı.

Dönelim maça... Galatasaray adeta maça 1-0 önde başladı. Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo, diziyle Torreira'ya asist yaptı. Torreira da topu ağlara gönderdi. Fakat bu pozisyonda kalecinin görüş açısını etkileyen ve Torreira'nın topa vuruş anında yere eğilen Abdülkerim Bardakcı ofsayt pozisyonundaydı. Çok kötü bir maç yöneten hakem Ali Şansalan'ın pozisyonu görmediğini düşünelim. Ki görmeliydi bence. Peki, VAR odasındaki Erkan Engin ne iş yapar arkadaş! Hakemi çağırıp "Pozisyonu izle" diyebilirdi. Galatasaray maç boyunca Samsunspor'a çok pozisyon verdi. Galatasaray savunmasının en iyisi ve ayakta kalan ismi Singo idi. Aslında ikinci yarının başında ikinci golü de Yunus ile buldu Galatasaray. Bu golle Galatasaray'ın daha rahat oynaması ve farka gitmesi beklenirken iyi oynamaya başlayan taraf yine Samsunspor oldu. Nenad Bjelica'nın öğrencileri maç boyunca Sekongo, Coulibaly ve Bayo ile net pozisyonlar buldu. Fatih Terim Stadı'nda tribünleri dolduran Galatasaray taraftarının maça etkisi çok fazla olmadı. Çünkü küçük bir stat ve taraftarın sahaya etkisi çok fazla değildi. O yüzden Galatasaray, Samsunspor karşısında sanki deplasmanda oynuyor gibiydi.