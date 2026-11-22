Galatasaray'ın galibiyeti yetmedi: Gol iptal edilmeliydi Okan Buruk'u bilerek attı
Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehhir'de Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar hafta içinde oynayacağı Aston Villa maçı öncesinde moral bulurken spor yazarları oyunu ve özellikle hakem yönetimini eleştirdi. İşte o yorumlar...
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3 puanın sahibi olan Aslan, oyunuyla tat vermedi. Spor yazarları zorlu randevuyu değerlendirdi.
SERKAN KORKMAZ: ACI GERÇEKLER
Önce iyileri yazalım ama unutmayalım ki "dost acı söyler". Galatasaray rekora doymuyor. Galatasaray durdurulamıyor.
Kötü oynarken kazanmak da önemli. Madem "iyiler" ile başladık. Sarı-kırmızılarda Torreira, Singo ve biraz da Barış Alper ve oyuna sonradan giren Lemina dışında "iyi" diyebileceğim tek isim "elinden geleni veren" Deniz Gül idi. İkinci golü, yani galibiyeti getiren golün aktörlerini, yani şık pasına rağmen Sara'yı, müthiş gol vuruşuyla Yunus'u övmek hiç içimden gelmiyor. Samimi olmak gerekirse gol dakikası dışında "kötü" bile değillerdi. Sarı-kırmızılıların ilk golünün de (ben dahil) herkese göre ofsayt olduğu gerçeğini hesaba katarsak, Okan Hoca'nın derbi öncesi kendisine kırmızı kart göstertmeyi başarması tek kelimeyle: ACAYİP! İkinci sarı kartın gerekçesi sadece "el sıkmama" ise kararın tahkimden dönme olasılığını yüksek görüyorum. Samsunspor, ilk düdükten son düdüğe kadar Galatasaray'dan daha etkiliydi. Geçen seneki Samsun, dün akşamki Cimbom'a en az üç atar ve kazanırdı.
Onlar da devam eden sezonun muhasebesini iyi yapmalı. Yedi Türk oyuncuyla başladığı maçı güç bela kazanan sarı-kırmızılar, Şampiyonlar Ligi maçı ve derbiye dair beklentileri yerle bir etti. Açıkçası an itibarıyla iki maçta da Galatasaray'ın rakiplerini favori gördüğümü itiraf edeyim. Rekortmen Cimbom çok kritik bir viraja giriyor. Altı günde oynanacak iki maçlık sınav, bir sıçrama fırsatı olduğu kadar tüm emekleri yerle bir de edebilir. Okan Buruk, bu iki maçın on birlerini ve kadrolarını adeta tek bir maç gibi eşgüdümlü dizayn etmek zorunda. Allah yardımcısı olsun.
LEVENT TÜZEMEN: BİLEREK ATTI!
Tarih: 18 Kasım 2025. Türk Milli Takımı, Dünya Kupası elemeleri için Sevilla kentinde İspanya Milli Takımı ile oynadı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Maçı Alman Felix Zwayer yönetti. Skora öfkelenen İspanya'nın hocası Luis de la Fuente, maç sonunda Robert Kempter'e elini uzattı ama sıkmayıp geri çekti. Maçın hakemi Zwayer, herhangi bir kart işlemi yapmadı. Tarih: 21 Kasım 2026… G.Saray, Samsunspor'u Başakşehir'de ağırladı. Rakibine çok pozisyon verdiği, Uğurcan'ın, Singo'nun, Torreira'nın yıldızlaştığı maçta rakibini zor da olsa 2-1 yendi. Maç sırasında bir faul atışı konusunda yardımcı hakeme itiraz eden Okan Buruk, sarı kart gördü. Maç sonu önce dördüncü hakemin, sonra da içeri giren ekipten yakın olduğu yardımcı hakemin elini sıkan Okan Buruk, hakem Ali Şansalan'ın "Nasıl benim elimi sıkmazsın, ben şimdi sana gösteririm" anlayışıyla ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisine cezalı duruma düştü. Bir hakemin böyle egolu, öfkeli davranma hakkı yok. De la Fuente'nin tavrı çok daha sertti ama Okan hoca tek kelime dahi etmeden cezalandırıldı. Eğer ortada bir hakaret olsaydı, kartın rengi sarı değil, kırmızı olurdu. TFF bu duruma el koymalı.
Maça gelince, erken golle öne geçen G.Saray'ın farklı bir skorla kazanacağını düşündüm ama yanıldım. 5 önemli oyuncunun olmadığı maçta G.Saray, Samsunspor'a özellikle ikinci yarıda müthiş pozisyonlar verdi. Uğurcan kalesinde devleşti, Singo çok fazla pozisyon engelledi, Eren kırılma noktasında kıymetli bir top çaldı. Torreira da güzel oyununu golle süsledi. Sonuç, uzun mesafeler kat ederek milli takımlarda görev yapan G.Saraylı oyuncular başarılıydı. Başta Sane olmak üzere Kemerburgaz'da antrenman yapanlar tel tel döküldü.
ZEKİ UZUNDURUKAN: TARİH YAZARI OKAN BURUK
Galatasaray gibi büyük takımlar için milli ara dönüşleri hep sancılı olmuştur. Çünkü büyük takımlar, milli takımlara çok fazla oyuncu gönderirler. Teknik adamlar da yıldız oyuncularından yoksun oldukları için çok sağlıklı bir çalışma ortamı bulamazlar. Galatasaray'ın da Samsunspor maçında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Öyle ya, Osimhen yoktu, Leao yoktu, Sallai yoktu, Jakobs yoktu, Davinson'un durumu sıkıntılıydı.
Maçtan bir saat önce açıklanan kadroda Kaan Ayhan'ın ilk 11'de yazıldığını görünce hepimiz çok şaşırdık. Singo stoperdeydi, Kaan Ayhan sağ bek oynuyordu. Üstelik de zemin krizi nedeniyle Galatasaray, evinde oynaması gereken maçı Fatih Terim Stadı'nda oynuyordu. Galatasaray adına bu kadar olumsuzlukların olduğu bir maçta çok iyi bir futbol beklemiyorduk sarı-kırmızılılardan. Ama bu kadar kötü bir futbol oynayacağına da ihtimal vermiyorduk. Tuhaf bir maç oldu. Galatasaray'ın milyon euroluk oyuncuları beklentilerin uzağında kaldı.
Dönelim maça... Galatasaray adeta maça 1-0 önde başladı. Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo, diziyle Torreira'ya asist yaptı. Torreira da topu ağlara gönderdi. Fakat bu pozisyonda kalecinin görüş açısını etkileyen ve Torreira'nın topa vuruş anında yere eğilen Abdülkerim Bardakcı ofsayt pozisyonundaydı. Çok kötü bir maç yöneten hakem Ali Şansalan'ın pozisyonu görmediğini düşünelim. Ki görmeliydi bence. Peki, VAR odasındaki Erkan Engin ne iş yapar arkadaş! Hakemi çağırıp "Pozisyonu izle" diyebilirdi.
Galatasaray maç boyunca Samsunspor'a çok pozisyon verdi. Galatasaray savunmasının en iyisi ve ayakta kalan ismi Singo idi. Aslında ikinci yarının başında ikinci golü de Yunus ile buldu Galatasaray. Bu golle Galatasaray'ın daha rahat oynaması ve farka gitmesi beklenirken iyi oynamaya başlayan taraf yine Samsunspor oldu. Nenad Bjelica'nın öğrencileri maç boyunca Sekongo, Coulibaly ve Bayo ile net pozisyonlar buldu. Fatih Terim Stadı'nda tribünleri dolduran Galatasaray taraftarının maça etkisi çok fazla olmadı. Çünkü küçük bir stat ve taraftarın sahaya etkisi çok fazla değildi. O yüzden Galatasaray, Samsunspor karşısında sanki deplasmanda oynuyor gibiydi.
Cimbom, RAMS Park'ın o muhteşem atmosferini maç boyunca çok aradı, Osimhen'in eksikliğini de çok hissetti. Deniz Gül çok iyi niyetiyle mücadele ediyor. Ama kalite sorunu var. Son vuruşlarda da çok etkili değil Deniz. Biraz ürkek de oynuyor. Deniz'in acilen gol ve goller atıp öz güven kazanması lazım. Sonuç olarak Galatasaray, iyi oynamadığı bir maçı büyük takım refleksi göstererek kazanmasını bildi. Aston Villa maçı öncesinde altın değerinde bir galibiyet aldı sarı-kırmızılılar. Ama bu oyun, Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'a yetmez.
Bir de şu var, Galatasaray yedek kulübesinden maça giren oyuncuların katkı vermesi lazım. Dün giren oyunculara bakıyorum da Lemina dışında katkı veren yoktu. Okan Buruk neden kırmızı kart gördü, onu da anlamış değilim. Eğer hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmadı diye ikinci sarıdan kırmızıyı gördüyse skandal ötesi bir karardır bu. Okan Buruk'un vereceği savunma ve hakem raporu belirleyici olacak. Ortada bir haksızlık varsa Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart iptal edilebilir. Bekleyip göreceğiz. Bu arada Galatasaray'ın başında her maç ayrı bir rekor kıran Okan Buruk'un biraz daha sakin olması gerekir. Unutma, Okan hocam! Sen Türk futbolunda bir tarih yazarısın!
MUSTAFA ÇULCU: GOL İPTAL EDİLMELİYDİ
Ali Şansalan, maçın başında Deniz ile Drapinski eşleşmesini çözemeyince hatalar arka arkaya gelmeye başladı. 2'de Drapinski'nin boyun-yüz bölgesine elini-kolunu illegal kullanan Deniz'e net sarıyı vermedi. 4'te Deniz-Drapinski mücadelesinde faulü Deniz yaptı ama hakem Galatasaray lehine faul verdi. O frikikten gol geldi. Golde ise önce Barış, tutarak rakibin hamlesini geciktiriyor. Singo'nun asisti, Torreira'nın vuruşunda topun geçişinden eğilerek kaçmaya çalışan Abdülkerim kalecinin görüşünü engelliyor, kapatıyor, pozisyon net duble ofsayt, gol iptal edilmeliydi. 2. yardımcı Osman Gökhan Bilir, VAR Erkan Engin ve hakem Ali Şansalan skandal bir kararla golü verdiler ve maçı başlarken bitirdiler. Bu açık ve de basit ofsaytı çözemiyorsanız hakemlik yapmayın. Yazıklar olsun. Erkan Engin'in önceki görev aldığı maçlarda VAR uygulamaları dolayısıyla yediği baskıların altında ezildiği, etkilendiği bu dönemde, böyle bir maça VAR atanması başlı başına büyük hata... 14'te Samsunspor golünün başlangıcında Sekongo ofsayt, VAR'dan iptal doğru. 33'te topsuz alanda Coulibaly'nin Eren'in karnına şiddetli olmayan bir dirseği var, net sarı ama hakem vermedi. 52'de Barış'a kontrolsüz faulünde Mendes ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı, vermedi. Maç sonu Okan Hoca ile hakem arasında ne geçtiyse ikinci sarıdan ihraç oldu. Ali Şansalan ekibiyle birlikte kötüydü.
BÜLENT TİMURLENK: KÂĞIT ÜZERİNDE
Takımına düzgün zemin hazırlamak, taraftarına temiz tribünler, stadyuma kolay ulaşım sağlamak, yine taraftarın kombine ve ürün satışlarıyla yağdırdığı milyonları doğru bir süreçle yönetmek kulüp yönetimlerinin görevidir. Kâğıt üzerinde Galatasaray'ın bir yönetimi var ama pratikte bir yönetimi olsa en azından dün bu maç RAMS Park'ta oynanırdı. İki formda beki Sallai'yi ve Jakobs'u kaybeden Okan Buruk'un futbolu bırakmış değil, futbolun onu bıraktığı Kaan Ayhan'ı sağ bek yapması kadroya bakınca tercih değil, mecburiyet gibiydi... Ofsayt tartışması olan erken bir gol ile öne geçti sarı-kırmızılılar. Orta sahada Torreira'nın yükünü Batrakov hafifletse de yokları oynayan Sara'nın vurdumduymaz ve kaçak futbolu Uruguaylı'yı her zamankinden daha fazla koşturdu.
Buruk'un takımı, ilk yarıda arkasında Kaan'ın oynadığı Yunus'u oyuna sokmakta zorlanırken Deniz en uçta didinen ama "Ben Osimhen'in arkasında ancak 3'üncü santrfor olurum" diyen performansına devam ediyordu. İlk yarı pekâlâ berabere bitebilirdi. Samsunspor, 5 hücumla bitirdiği devrenin ardından ikinci yarı Galatasaray kalesine 13 kez atak yaptı. Uğurcan 6 kurtarışıyla, Singo da müthiş kesiciliğiyle Galatasaray'ı tabelada ayakta tuttular. İkinci gol öncesinde de takım sinyalleri veriyordu. Ama Buruk, tabelaya aldırmayıp değişikliklerde geç kaldı diyecektim ancak oyuna aldığı İlkay ve Sane'nin de top kaybından başka bir şey yapmadıkları da kayda geçsin. Haftaya derbi varken zor da olsa 3 puan almışken Okan Buruk'un son düdükle 2. sarı kartı görüp haftaya tribünde olmayacak olmasına dair bence uzun bir açıklama yapması gerekiyor. Bu tecrübeye bu sorumsuzluk yakışmıyor!