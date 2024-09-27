Yusuf Yazıcı West Ham’a

Trabzonspor'un eski yıldızlarından Yusuf Yazıcı, Lille ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra yaz transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşmaya varamamıştı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de adı anılan yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmek istemediği belirtilmişti. Milli yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaşmaya vardı. Yusuf Yazıcı'nın kısa süre içinde transferinin duyurulması bekleniyor. Trabzonspor'dan 2019 sezonunda 18 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa ekibi Lille'e transfer olan milli yıldız, ikinci sezonunda Fransa'da lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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