27 yıllık evliliğinin ardından yeniden aşık olmuştu! Arzum Onan'ın aşkı kısa sürdü
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra kalbini yeniden aşka açan Arzum Onan'dan ayrılık haberi geldi. İş insanı Orkan Özkan ile iki yılı aşkın süredir devam eden ilişkinin bitmesinde taşınma teklifinin etkili olduğu aktarıldı.
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptıran Arzum Onan'dan ayrılık haberi geldi.
İki yılı aşkın süredir kıtalar arası aşk yaşayan çiftin yollarını ayırdığı öğrenildi. Ayrılığın perde arkasındaki detay ise dikkat çekti.
Günaydın'dan Bülent Cankurt 26 Kasım 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Aşk mesafe tanımaz" derler ama bu kez aşk mesafelere yenik düştü!
Arzum Onan'ın aşkından söz ediyorum. Hatırlarsanız, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini Mayıs 2023'te sürpriz bir kararla sonlandıran Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan'ın bir yıl sonra kalbini aşka açtığını benden öğrenmiştiniz.
Onan'ın Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan ile iki yılı aşkın süredir devam eden aşkı sona erdi. Onan İstanbul'da, Özkan Los Angeles'ta yaşamasına rağmen bu aşk Mart 2024'ten beri sürüyordu.
Kıtalar arası mesafe aşklarına engel değildi; Özkan her fırsatta soluğu İstanbul'da sevgilisinin yanında alıyor veya farklı ülkelerde buluşup hem tatil yapıyor hem de hasret gideriyorlardı.
Ama öğrendim ki, sonunda pes etmişler! En son Özkan, Onan'dan Los Angeles'a gelip yanında yaşamasını teklif etmiş ama Onan İstanbul'u terk etmek istememiş.
Sonunda bu ilişkide gelecek görmedikleri için dostça ayrılmaya karar vermişler. Ne diyeyim, ikisi için de hayırlısı olsun.