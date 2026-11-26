Onan'ın Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan ile iki yılı aşkın süredir devam eden aşkı sona erdi. Onan İstanbul'da, Özkan Los Angeles'ta yaşamasına rağmen bu aşk Mart 2024'ten beri sürüyordu.

Kıtalar arası mesafe aşklarına engel değildi; Özkan her fırsatta soluğu İstanbul'da sevgilisinin yanında alıyor veya farklı ülkelerde buluşup hem tatil yapıyor hem de hasret gideriyorlardı.