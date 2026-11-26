5 kadın teşhis etti! Kadıköy'de kadınların kabusu olan taciz şüphelisi yakalandı
İstanbul Kadıköy'de kadınlara yönelik cinsel taciz iddiaları polisi harekete geçirdi. Eğitim Mahallesi'nde farklı tarihlerde kadınların karşısına çıkarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu ve evlerin pencereleri önünde cinsel organını gösterdiği belirlenen 28 yaşındaki M.S.Y., Feneryolu Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyi 5 kadın kesin olarak teşhis ederken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kadınlara yönelik cinsel taciz olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 28 yaşındaki M.S.Y. polis ekiplerince yakalandı.
Eğitim Mahallesi'nde 22 ve 23 Kasım tarihlerinde evlerinin önüne gelen bir kişinin uygunsuz hareketlerde bulunarak kadınları taciz ettiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüpheli, 25 Kasım'da Feneryolu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.S.Y., farklı günlerde kendisini gördüklerini belirten 5 kadın tarafından kesin olarak teşhis edildi.
KADINLARIN EVLERİNİN ÖNÜNDE TACİZ İDDİASI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğitim Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen cinsel taciz olaylarına ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerde, şüphelinin kadın iç çamaşırına yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve farklı evlerin pencereleri önünde kadınlara cinsel organını gösterdiği belirlendi.
Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda şüphelinin kimliği M.S.Y. (28) olarak tespit edildi.
FENERYOLU'NDA YAKALANDI
Şüphelinin izini süren polis ekipleri, 25 Kasım'da M.S.Y.'nin Feneryolu Mahallesi'ndeki bir caddede bulunduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
5 KADIN KESİN OLARAK TEŞHİS ETTİ
Soruşturma kapsamında farklı günlerde şüpheliyi gördüklerini belirten 5 kadının ifadelerine başvuruldu. Kadınlar, kendilerine gösterilen M.S.Y.'yi kesin olarak teşhis etti.
Hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.