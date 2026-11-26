İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kadınlara yönelik cinsel taciz olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 28 yaşındaki M.S.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Eğitim Mahallesi'nde 22 ve 23 Kasım tarihlerinde evlerinin önüne gelen bir kişinin uygunsuz hareketlerde bulunarak kadınları taciz ettiği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüpheli, 25 Kasım'da Feneryolu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.S.Y., farklı günlerde kendisini gördüklerini belirten 5 kadın tarafından kesin olarak teşhis edildi.

Kadıköy'de taciz şüphelisi yakalandı