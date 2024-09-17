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Hastalandığı açıklanan Cristiano Ronaldo, Irak'a gitmeyecek

Al Nassr’ın yıldızı Cristiano Ronaldo Irak’a gitmek istemedi. Kulübü ‘Grip olduğu için kadroda yer almadı’ açıklaması yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Hastalandığı açıklanan Cristiano Ronaldo, Irak’a gitmeyecek

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Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen Cristiano Ronaldo'nun ligde oynanan Al Ahli maçından sonra hastalandığı açıklandı. Dünyaca ünlü oyuncu için resmi açıklama ise kulüpten geldi.

Al Nassr, grip tanısı konan Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Shorta maçı için Irak'a gidemeyeceğini duyurdu. Portekizli yıldız futbolcunun hastalığı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo'nun grip olmadığı ve Irak'a gitmek istemediği için böyle bir karar alındığı iddia edildi. 39 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 maçta 4 gol 2 asistle takımına katkı sağladı. Portekizli yıldız futbolcunun, sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyarı aşan ilk kişi olduğu açıklanmıştı.

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