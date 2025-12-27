PODCAST CANLI YAYIN

Kağıt üzerinde hala evliler! Uğur Yücel'in 42 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Cinayet Süsü filminde Başkomiser Emin karakterini canlandıran Uğur Yücel'in kendisi gibi oyuncu olan 42 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyan şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu Uğur Yücel, kadrosunda yer aldığı Cinayet Süsü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Hayatı merak edilen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yücel'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin geçen yıl yaptığı açıklama da dikkat çekti. Yücel ile evli olan ünlü isim, katıldığı bir YouTube programında şunları söyledi: "Biz 30 yıl evli kaldık. Daha doğrusu 30 yıl aynı evi paylaştık. Yoksa kağıt üzerinde hala evliyiz.

Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü. Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor.

Biz aileyiz, gerisinin bir önemi yok. Nedir aile olmak? Onun için hala her şeyi yapıyor olabilmek, sevmek, sevginin devam etmesi, kıyamamak, kıymet vermek, başına bir şey gelirse çok üzülmek, bir derdinde yanında olmak. Aile olmak bu!"

İşte Uğur Yücel başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

ÜNLÜLER VE AŞKLARI

Bennu Yıldırımlar

Bennu Yıldırımlar ve eşi Bülent Emin Yarar

Bennu Yıldırımlar ve eşi Bülent Emin Yarar

Seray Gözler

Seray Gözler ve eşi Saydam Yeniay

Senan Kara

Senan Kara ve eşi Serhat Tutumluer

Yonca Şahinbaş

Yonca Şahinbaş ve eşi Koray Şahinbaş

Devrim Yakut

Devrim Yakut ve eşi Alper Kut

Uğur Yücel

Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora

Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora

Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora

Ebru Özkan Saban

Ebru Özkan Saban ve eşi Ertan Saban

Ebru Özkan Saban ve eşi Ertan Saban

Şenay Gürler

Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner

Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner

Funda Arar

Funda Arar ve eşi Febyo Taşel

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız

Yasmin Erbil

Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz

Burak Yörük

Burak Yörük ve sevgilisi Tuana Yılmaz

Ozan Akbaba

Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba

Evliya Aykan

Evliya Aykan ve sevgilisi Asude Kızanlık

Evliya Aykan ve sevgilisi Asude Kızanlık

Burcu Biricik

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin

Alma Terziç

Alma Terziç ve eşi Murat Saraçoğlu

Sinem Kobal

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu

Gürkan Uygun

Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun

Cüneyt Mete

Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz

Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz

Bülent İnal

Bülent İnal ve Melis İnal

Bülent İnal ve Melis İnal

Melike Güner

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

İzzet Yıldızhan

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

Hakan Ural

Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural

Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan

Alişan

Alişan ve eşi Buse Varol

Seda Sayan

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten

