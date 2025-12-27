Kağıt üzerinde hala evliler! Uğur Yücel'in 42 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!
Bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Cinayet Süsü filminde Başkomiser Emin karakterini canlandıran Uğur Yücel'in kendisi gibi oyuncu olan 42 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyan şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ünlü oyuncu Uğur Yücel, kadrosunda yer aldığı Cinayet Süsü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Hayatı merak edilen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yücel'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin geçen yıl yaptığı açıklama da dikkat çekti. Yücel ile evli olan ünlü isim, katıldığı bir YouTube programında şunları söyledi: "Biz 30 yıl evli kaldık. Daha doğrusu 30 yıl aynı evi paylaştık. Yoksa kağıt üzerinde hala evliyiz.
Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü. Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor.
Biz aileyiz, gerisinin bir önemi yok. Nedir aile olmak? Onun için hala her şeyi yapıyor olabilmek, sevmek, sevginin devam etmesi, kıyamamak, kıymet vermek, başına bir şey gelirse çok üzülmek, bir derdinde yanında olmak. Aile olmak bu!"
İşte Uğur Yücel başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
ÜNLÜLER VE AŞKLARI
Bennu Yıldırımlar
Bennu Yıldırımlar ve eşi Bülent Emin Yarar
Bennu Yıldırımlar ve eşi Bülent Emin Yarar
Seray Gözler
Seray Gözler ve eşi Saydam Yeniay
Senan Kara
Senan Kara ve eşi Serhat Tutumluer
Yonca Şahinbaş
Yonca Şahinbaş ve eşi Koray Şahinbaş
Devrim Yakut
Devrim Yakut ve eşi Alper Kut
Uğur Yücel
Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora
Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora
Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora
Ebru Özkan Saban
Ebru Özkan Saban ve eşi Ertan Saban
Ebru Özkan Saban ve eşi Ertan Saban
Şenay Gürler
Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner
Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner
Funda Arar
Funda Arar ve eşi Febyo Taşel
Sıla Türkoğlu
Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız
Yasmin Erbil
Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz
Burak Yörük
Burak Yörük ve sevgilisi Tuana Yılmaz
Ozan Akbaba
Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba
Evliya Aykan
Evliya Aykan ve sevgilisi Asude Kızanlık
Evliya Aykan ve sevgilisi Asude Kızanlık
Burcu Biricik
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin
Alma Terziç
Alma Terziç ve eşi Murat Saraçoğlu
Sinem Kobal
Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu
Gürkan Uygun
Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun
Cüneyt Mete
Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz
Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz
Bülent İnal
Bülent İnal ve Melis İnal
Bülent İnal ve Melis İnal
Melike Güner
Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt
Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt
İzzet Yıldızhan
İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan
Hakan Ural
Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural
Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural
Pınar Altuğ
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan
Alişan
Alişan ve eşi Buse Varol
Seda Sayan
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten