Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın incelendiğini, usulüne uygun olmayan icra takipleri kapsamında tahsil edilen paraların iade edileceğini açıkladı.

Avukat Tarkan Erdal ATV Haber'e özel açıklamalarda bulundu. (Foto: ATV Haber-ekran görüntüsü)

BAKİYESİ OLDUĞU HALDE CEZA KESİLENLER DE VAR

Avukat Tarkan Erdal, sürücülerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu andaki mesele hesaplarında para olmasına rağmen o paranın alınmıyor olması. Alınanın fazla alınıyor olması. Uzak mesafe, yakın mesafeye ilişkin bazı hatalar olup olmadığı bunların çözülmesi konusunda, bunların iadesi konusunda bir çalışma var."

2,2 MİLYON GEÇİŞ YASAL TAKİBE ALINDI

Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre 2025 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği köprü ve otoyollarda 584 milyon, özel otoyollarda ise 516 milyon geçiş gerçekleşti.

2025 yılı verileri