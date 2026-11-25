HGS'de haksız tahsilatlara iade! İcra yoluyla ödeme yapanlar paralarını nasıl geri alacak?
HGS'de usulsüz icra tahsilatları nedeniyle mağdur olan sürücülere para iadesi yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin icra dosyasının incelemeye alındığını açıkladı. Avukat Tarkan Erdal ise iadelerin kredi kartı veya HGS'ye bağlı hesaplar üzerinden yapılabileceğini belirterek icra yoluyla ödeme yapan sürücüleri de ilgilendiren süreci anlattı. Peki kimler parasını geri alabilecek? İadeler hangi hesaplara yapılacak, süreç ne zaman başlayacak?
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nedeniyle icralık olan sürücülerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlık harekete geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın incelendiğini, usulüne uygun olmayan icra takipleri kapsamında tahsil edilen paraların iade edileceğini açıkladı.Bakan Uraloğlu'ndan HGS iadesi müjdesi
HGS'DE 25 BİN İCRA DOSYASI MERCEK ALTINDA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 24 Kasım 2026 tarihinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, HGS kapsamında başlatılan yasal takiplerin durdurulduğunu bildirdi.
Usulüne uygun yürütülmeyen icra takipleri kapsamında alınan paraların iade edileceğini belirten Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini açıkladı.
BAKİYESİ OLDUĞU HALDE CEZA KESİLENLER DE VAR
Avukat Tarkan Erdal, sürücülerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Şu andaki mesele hesaplarında para olmasına rağmen o paranın alınmıyor olması. Alınanın fazla alınıyor olması. Uzak mesafe, yakın mesafeye ilişkin bazı hatalar olup olmadığı bunların çözülmesi konusunda, bunların iadesi konusunda bir çalışma var."
2,2 MİLYON GEÇİŞ YASAL TAKİBE ALINDI
Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre 2025 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği köprü ve otoyollarda 584 milyon, özel otoyollarda ise 516 milyon geçiş gerçekleşti.
HGS CEZA İADELERİ HANGİ HESABA YATACAK?
Haksız tahsilatların belirlenmesinin ardından yapılacak iadelerin yöntemi de sürücülerin gündemine girdi.
Avukat Tarkan Erdal, HGS hesabının bağlı olduğu ödeme aracına göre iade yapılabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Kuvvetle muhtemel ilgili HGS hesabına bağlı olan bir kredi kartı varsa oradan çekiliyorsa iadeler o kredi kartına yapılacaktır. Eğer hesaba bağlı bir HGS varsa hesaba yapılacaktır."
İCRA YOLUYLA ÖDEME YAPANLAR KAPSAMDA MI?
Usulsüz icra takibi nedeniyle ödeme yapan sürücüler de iade sürecine dahil olacak. Erdal, bu kişilere yapılacak iadelerde ilgili hesapların esas alınabileceğini belirtti.
Ancak iadelerin hangi yöntemle gerçekleştirileceğine ilişkin Bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
HGS CEZALARINDA YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE
HGS kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yeni düzenleme seçenekleri üzerinde de duruluyor.
Bakan Uraloğlu'nun gündeme getirdiği alternatifler şöyle:
- - Geçiş borçlarının kamu alacağı kapsamına alınması
- - İcra takiplerinin kaldırılması
- - Ceza oranlarının düşürülmesi
- - Ödeme sürelerinin uzatılması
- - Elektronik levhalarla sürücülere anlık uyarı yapılması
- - Kredi kartına bağlı HGS aboneliklerinin teşvik edilmesi
- - SMS, e-posta ve e-Devlet bildirimlerinin etkinleştirilmesi
Söz konusu seçenekler henüz yasalaşmış değil.
HGS PARA İADELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
25 Kasım 2026 itibarıyla HGS iadelerinin başlayacağı tarih, başvuru şartları ve ödeme yöntemi henüz açıklanmadı.