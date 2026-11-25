Arda Güler'den Alex de Souza için duygusal mesaj! Brezilya basınına konuştu
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yapan Arda Güler, maçın ardından Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza hakkında konuştu. Milli futbolcu, Brezilyalı yıldızın hâlâ idolü olduğunu söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti.
İspanyol ekibinin farklı galibiyetinde önemli rol oynayan Arda Güler, karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.
Milli futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza'ya özel bir mesaj gönderdi.
ARDA GÜLER'DEN ALEX DE SOUZA İTİRAFI
Karşılaşmanın ardından TNT Sports'un Brezilya edisyonuna konuşan Arda Güler'e, Fenerbahçe forması giydiği dönemden tanıdığı Alex de Souza'nın kendisi için ne ifade ettiği soruldu.
Brezilyalı eski futbolcuya duyduğu hayranlığı dile getiren 21 yaşındaki yıldız, Alex'in çocukluğundan bu yana kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.
"DAHA DÜN BİLE VİDEOLARINI İZLİYORDUM"
Arda Güler, Alex de Souza hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Alex'i tarif etmek gerçekten zor çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum, hâlâ da benim idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum."
ARDA GÜLER'DEN 16 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Real Madrid formasıyla bu sezon etkili bir performans sergileyen Arda Güler, hücumdaki üretkenliğiyle takımına katkı sağlamaya devam ediyor.
Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid'de çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu. PSV Eindhoven karşısında yaptığı 2 asistle birlikte Arda Güler, sezonun ilk 16 maçında toplam 13 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.