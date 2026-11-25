UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. İspanyol ekibinin farklı galibiyetinde önemli rol oynayan Arda Güler, karşılaşmayı 2 asistle tamamladı. Milli futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza'ya özel bir mesaj gönderdi.



ARDA GÜLER'DEN ALEX DE SOUZA İTİRAFI Karşılaşmanın ardından TNT Sports'un Brezilya edisyonuna konuşan Arda Güler'e, Fenerbahçe forması giydiği dönemden tanıdığı Alex de Souza'nın kendisi için ne ifade ettiği soruldu. Brezilyalı eski futbolcuya duyduğu hayranlığı dile getiren 21 yaşındaki yıldız, Alex'in çocukluğundan bu yana kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.