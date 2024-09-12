SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Nazara geldiler: Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!

Bu zamana kadar aşktan yana yüzü gülmeyen Murat Dalkılıç, uzun süredir beraber olduğu Edda Dora ile ayrıldı. Çift, sosyal medyadaki bütün fotoğrafları kaldırırken, Dora İngiltere’ye döndü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Nazara geldiler: Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aşk dosyası bir nebze kabarık olan Dalkılıç, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Merve Boluğur ile 2017'de tek celsede boşanmıştı. Ardından Hande Erçel, Sitare Akbaş ve Çağla Boz gibi isimlerle de birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı gönlünü Edda Dora'ya kaptırmıştı. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran ikilinin birliktelikleri uzun süre manşetlerden de düşmemişti. Sevdiceği için ülke bile değiştiren ünlü şarkıcının, Bebek'te Edda Dora'yla poz vermemek için sevgilisini yol ortasında bırakıp kaçması da epey konuşulmuştu.

YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI!
İkili aşklarının bir simgesi olarak kollarına dövme bile yaptırmıştı. Dora kırmızı, Dalkılıç ise siyah renkli bir koi balığını vücuduna kazıtmıştı. 2 yıldır birlikte olan ikilinin evleneceği beklenirken hayranlarını üzen bir haber geldi. İddiaya göre Dalkılıç, bu ilişkiye bir son verdi. İngiltere'ye döndüğünü paylaşan Edda Dora'nın ardından Murat Dalkılıç da "Sabahın beş otuzunda seni bırakıp gidiyorum çünkü yoksun" notuyla öne çıktı. Henüz sosyal medyada takipleşmeyi bırakmayan ikilinin birbirleriyle olan karelerini profillerinden kaldırdıkları görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
Narin’in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
Nazara geldiler: 2 yıldır birlikte olan Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
Başkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel’den ’Dilruba’ çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi
Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor
SON DAKİKA