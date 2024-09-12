Nazara geldiler: Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!

Aşk dosyası bir nebze kabarık olan Dalkılıç, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Merve Boluğur ile 2017'de tek celsede boşanmıştı. Ardından Hande Erçel, Sitare Akbaş ve Çağla Boz gibi isimlerle de birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı gönlünü Edda Dora'ya kaptırmıştı. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran ikilinin birliktelikleri uzun süre manşetlerden de düşmemişti. Sevdiceği için ülke bile değiştiren ünlü şarkıcının, Bebek'te Edda Dora'yla poz vermemek için sevgilisini yol ortasında bırakıp kaçması da epey konuşulmuştu.

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İkili aşklarının bir simgesi olarak kollarına dövme bile yaptırmıştı. Dora kırmızı, Dalkılıç ise siyah renkli bir koi balığını vücuduna kazıtmıştı. 2 yıldır birlikte olan ikilinin evleneceği beklenirken hayranlarını üzen bir haber geldi. İddiaya göre Dalkılıç, bu ilişkiye bir son verdi. İngiltere'ye döndüğünü paylaşan Edda Dora'nın ardından Murat Dalkılıç da "Sabahın beş otuzunda seni bırakıp gidiyorum çünkü yoksun" notuyla öne çıktı. Henüz sosyal medyada takipleşmeyi bırakmayan ikilinin birbirleriyle olan karelerini profillerinden kaldırdıkları görüldü.