Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, tedavisi için fahiş fiyatlarla karşılaşan hastalar, özel sağlık sigortalarına rağmen yeniden ödeme yapmak zorunda kalıyor. Provizyon reddi, poliçe istisnaları veya hastanenin sigorta şirketiyle anlaşma koşulları gerekçe gösterilerek çıkarılan faturalar ise vatandaşı isyan ettiriyor. Özel hastanelerde çıkan ücretler sadece fatura şokuyla da sınırlı kalmıyor. Aynı test ya da tahlillerin yine özel hastanelerde farklı fatura edilmesi de vatandaşları çileden çıkarıyor.

Özel sağlık sigortası yaptırarak sağlık harcamalarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar, özel hastanelerde beklemedikleri faturalarla karşılaşıyor. Doktor muayenesinin ardından istenen kan tahlilleri, MR, tomografi ve EKG gibi tetkiklerin bir bölümünün sigorta kapsamında olmadığı belirtilerek hastalardan binlerce lira talep ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması da özel hastanelerdeki fiyat sorununu ortaya koydu. Araştırmaya göre özel hastanelerde muayene ve tahlil ücretlerini sorun olarak görenlerin oranı yüzde 66.6 oldu. Bu oran üniversite hastanelerinde yüzde 41.8, devlet hastanelerinde ise yüzde 40.8 oldu. Böylece özel hastanelerde muayene ve tahlil ücretleri, vatandaşların sağlık hizmetlerinde en fazla sorun yaşadığı başlık olarak öne çıktı.

Şikâyet platformlarına yansıyan hasta başvuruları da özel hastanelerdeki fiyat farklılıklarını gözler önüne seriyor. Şubat 2026'da tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan bir vatandaş, 3 yaşındaki çocuğu için özel bir hastanede sürüntü testi yaptırmak istediğinde 2 bin 500 TL ek ücret talep edildiğini belirtiyor. Ücreti yüksek bulduğu için işlemi yaptırmadan hastaneden ayrılan vatandaş, aynı gün başka bir özel hastaneye başvurduğunda ise aynı test için yalnızca 500 TL istendiğini aktarıyor. Aynı işlem için iki özel hastane arasında 5 kat fiyat farkına isyan eden vatandaş fiyatların neye göre belirlendiğini sorguluyor.

GÖRÜNTÜLEMEDE DE VAR

Benzer şikayetler kan tahlili ve görüntüleme işlemlerinde de dikkat çekiyor. Şikâyet platformuna yazan özel sağlık sigortası olan bir hasta, bir özel hastanenin EKG işlemi için 8 bin 200 TL talep ettiğini, bu işlemi başka bir özel hastanede ise 4 bin 560 TL'ye yaptırdığını belirtti. Yine başka bir hasta da MR işlemi için üç hastanenin farklı fiyatlar çıkardığını kaydetti. Aynı sigorta poliçesine rağmen hastanelerde çıkan bu ücret farklılıkları da vatandaşları sorgulatıyor.

10 KATA KADAR VARIYOR!

Vatandaşların artan şikâyetleri üzerine biz de bir özel hastaneye gittik. Özel sağlık sigortamız kapsamında yaptırdığımız muayenenin ardından özel hastane doktorunun istediği bazı tahlillerin sigorta kapsamında olmadığını belirterek, bizden 14.200 TL ek ücret talep etti. Bu tahlillerin isimlerini alarak 2-3 özel hastaneye sorduk. Biri aynı tahlil için 18.000 TL, diğeri ise 9.300 TL fatura çıkardı. İstanbul'da bir ilçe belediyesine bağlı poliklinik ise söz konusu tahliller için 1.670 TL istedi. Arada 10 katı aşan fiyat farkını sorduğumuzda yetkililer, "Biz de bu tahlilleri özel laboratuvaralara gönderiyoruz. Belediyemize özel kamu indirimi var ancak sizin telaffuz ettiğiniz ücretler çok yüksek. Maalesef bu örnekleri çok duyuyoruz. Özel laboratuvarların 400 TL'ye yaptığı bir tahlil için vatandaşa 3-4 bin TL fatura çıkaran özel hastaneleri biliyoruz" dedi.

FİYATTA ŞEFFAFLIK OLMALI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, sağlıkta şeffaflık olmadığını belirterek, "Kim ne ödeyeceğini bilmiyor. Özel sağlık sigortasına güvenerek gittiği bir hastanede ciddi faturalarla karşılaşabiliyor.

Aynı işlemin hastanelerde beş kata varan farklarla faturalandırılması ise insana bu neye göre fatura ediliyor sorusunu sorduruyor" dedi. Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 54'üncü maddesine göre sunulacak ürün ve hizmetlerle ilgili nihai fiyatın gösterilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Vatandaşlar özellikle son dönemde özel sağlık sigortalarına rağmen ciddi fatura şokları yaşıyorlar. Özel hastanelerde örneğin MR ya da tahlillerin ücretlerini gösteren bir tabela olmalı. Böylece vatandaş çıkan fatura karşısında ne kadarını sigortası karşılıyor ne kadarını cebinden çıkacak bilmeli" ifadelerini kullandı.