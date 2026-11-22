Salıcı'ya Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel gibi isimlerin destek vermesi ise ʺKılıçdaroğlu'na karşı organize yapılanmaʺ yorumlarını beraberinde getirdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





"Kurultay örgütümüzden kaçırılıyor" diyerek isyan eden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'ya PM üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel gibi isimler destek verdi.



TAKVİM CHP İÇİNDEN AKTARIYOR: GENEL MERKEZ'DE SALICI-HAMZAÇEBİ RAHATSIZLIĞI



Bunun üzerine CHP MYK'sı Salıcı ve Hamzaçebi ile görüşme kararı aldı. Takvim'in CHP içinden edindiği bilgiye göre parti için her iki isme yönelik rahatsızlıklar söz konusu.



Salıcı ve Hamzaçebi'nin aynı zamanda PM üyesi olduğuna dikkat çeken CHP kurmayları, "Şu ana kadar açıklama yapan her iki arkadaşımız da Parti Meclisi üyesi, ilk önce PM'de fikirlerini gündeme getirmeleri gerekirdi. Parti içerisinde çözüm bulunmazsa sonra bu yol seçebilirdi" dedi.



Genel Merkez'den "Kılıçdaroğlu ile güvenli limana" vurgusu yapılırken, bu mesajın doğrudan üçüncü yolculara verildiği değerlendiriliyor.