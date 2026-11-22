CHP'de "kurultay" çıkmazı! Genel Merkez'de "Salıcı-Hamzaçebi" rahatsızlığı... "Kılıçdaroğlu ile güvenli limana" vurgusu
CHP yine "kurultay" merkezli taht kavgası ile karşı karşıya. Daha önce Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi deklarasyoncu ekibin başlattığı girişim başarısız olurken "üçüncü yolcular" adına Oğuz Kaan Salıcı bayrak açtı. Salıcı'ya Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel gibi isimlerin destek vermesi ise "Kılıçdaroğlu'na karşı organize yapılanma" yorumlarını beraberinde getirdi. Takvim, Genel Merkez koridorlarının nabzını tuttu. "Kılıçdaroğlu ile güvenli limana" diyen CHP'li kurmaylar, Salıcı ve Hamzebi için "İkisi de PM üyesi. Neden PM'de konuşmuyorlar da dışarıda çözüm arıyorlar?" eleştirisi getirdi. Lütfü Savaş'tan ise karşı atak geldi.
YENİ Parti'ye gitmeyen, CHP'den de istifa etmeyen üçüncü yolcular, temyizdeki dava süreci ve ertelenen kurultay takviminin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı.
Daha önce CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın başını çektiği bir grubun "Kurultay tarihi duyurulsun, Kılıçdaroğlu aday olmasın" şeklinde bir deklarasyon yayımlayacağı kamuoyuna yanmıştı.
TAKVİM YAZDI... SALICI'DAN BEKLENEN ÇIKIŞ GELDİ
Takvim.com.tr "deklarasyoncuların" planını satır satır yazmış, Kılıçdaroğlu'na alternatif arayan üçüncü yolcuların Oğuz Kaan Salıcı isminde uzlaşabileceğini okurlarına aktarmıştı.
Kurultay takviminin bir kez daha ertelenmesiyle Salıcı fiili olarak bayrak açtı, "Tüm örgütlerimizi kurultay hakkımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
17 Kasım genelgesiyle il kongrelerinin bitişi 14 Şubat'tan 2 Mayıs 2027'ye kaydırılırken büyük kurultayın tarihi yine belirsiz kaldı.
"Kurultay örgütümüzden kaçırılıyor" diyerek isyan eden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'ya PM üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel gibi isimler destek verdi.
TAKVİM CHP İÇİNDEN AKTARIYOR: GENEL MERKEZ'DE SALICI-HAMZAÇEBİ RAHATSIZLIĞI
Bunun üzerine CHP MYK'sı Salıcı ve Hamzaçebi ile görüşme kararı aldı. Takvim'in CHP içinden edindiği bilgiye göre parti için her iki isme yönelik rahatsızlıklar söz konusu.
Salıcı ve Hamzaçebi'nin aynı zamanda PM üyesi olduğuna dikkat çeken CHP kurmayları, "Şu ana kadar açıklama yapan her iki arkadaşımız da Parti Meclisi üyesi, ilk önce PM'de fikirlerini gündeme getirmeleri gerekirdi. Parti içerisinde çözüm bulunmazsa sonra bu yol seçebilirdi" dedi.
Genel Merkez'den "Kılıçdaroğlu ile güvenli limana" vurgusu yapılırken, bu mesajın doğrudan üçüncü yolculara verildiği değerlendiriliyor.
"GENEL MERKEZ KURULTAY YAPMAK İSTİYOR"
Genel Merkez'in kurultay yapmak istediğini söyleyen kurmaylar, "En çok Kemal bey kurultay yapmak ister, kurultay örgütü yeniler, belki bizim yerimize daha genç isimler gelir. Ama Yargıtay hala kararını vermedi. Bu karar verilmeden yapılan kurultayların daha önce geçersiz sayıldığını gördük. Benzer bir süreci yaşamamak için süreci uzatmak zorunda kaldık. Karar verilirse süreç kısalabilir" dedi.
"KILIÇDAROĞLU İHRAÇLARA SICAK BAKMIYOR"
Parti içindeki bazı çevrelerin iki ismin YDK'ya sevk edilmesini istediği, Kılıçdaroğlu'nun ise henüz ihraçlarına sıcak bakmadığı söyleniyor.
TARTIŞMALARA GÜRSEL EROL DA KATILDI
Bu noktada deklarasyoncu ekibin başındaki isimlerden olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Erol, yargı süreci kesinleşmeden yeni bir kongre takviminin başlatılamayacağını savundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erol, 38. Olağan Kurultay'ın 2023 yılında seçilen delegelerle tamamlanması gerektiğini kaydederek, "Yargı sürecinin kesinleşmesinin ardından, 38. Olağan Kongre takvimi kapsamında 2023 yılında seçilmiş mevcut kurultay delegeleriyle 38. Olağan Kurultay'ın toplanarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kongre yapılamaz" ifadelerini kullandı.
LÜTFÜ SAVAŞ'TAN KARŞI ATAK
Öte yandan CHP'nin şaibeli kurultayının mutlak butlanla sonuçlanmasına yol açan davanın "davacısı" olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Oğuz Kaan Salıcı ve diğer üçüncü yolcuları topa tuttu.
Savaş, "Bu arkadaşlarımız mutlak butlan için bir emek sarf etmiş mi, bir önceki yönetimde sıkıntılar var seçimde yanlışlar var demiş mi? Bu kurultay işinde emek veren arkadaşlar var CHP sağlıklı yol alsın diye, bu arkadaşlar bir nefes vermiş mi?" şeklinde konuştu.