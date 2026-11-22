İsrail'in bu adımlarla yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile yerleşim noktaları arasındaki bağlantıyı genişletirken, Filistin yerleşimlerini ise daha fazla izole etmeyi hedeflediği kaydedildi.

895 konutluk 11 yerleşim planı duyuruldu. (Foto: AA)

COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK YAPI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR

Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da planlama, ihale ve arazi tahsisinden zorla yerinden etmeye, güvenlik ve silahlı altyapının genişletilmesine kadar "sömürgeci genişleme araçlarının bütünleşik şekilde kullanıldığına" dikkati çekilen raporda, artan yerleşim faaliyetlerinin İsrail'in bölgenin coğrafi ve demografik yapısını yeniden şekillendirme çabasını yansıttığı vurgulandı.

Bu faaliyetlerin mevcut yerleşimlerin büyütülmesi, yeni birimlerin kurulması, "çoban yerleşimleri" adı verilen tarımsal yerleşimlerin yaygınlaştırılması, Bedevi toplulukların yerinden edilmesi, yollar ve tampon bölgeler oluşturulması gibi adımları içerdiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, Doğu Kudüs'ün doğusundaki "E1" yerleşim projesinin, Filistinlilere ait Bir el-Meskub topluluğundaki evlerin yıkılmasıyla eş zamanlı olarak sürdürüldüğü ve 31 yerleşim noktasında atış poligonları kurulmasına olanak tanıyan bir planın onaylandığı bilgisi paylaşıldı.