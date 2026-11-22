Adana'da nefes borusuna et parçası kaçan kişi, esnafın Heimlich manevrasıyla kurtuldu. (Foto: İHA)

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O sırada dönerci Suphi Atar, durumu fark ederek fenalaşan kişiye Heimlich manevrası yaptı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki yemek parçası çıkan kişi, rahat nefes almaya başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.





Olay anını anlatan işletmeci Suphi Atar, müşterilerin yemek yediği sırada bir anda öksürük sesi duyduğunu belirterek, "Arkamdan bir öksürük sesi duydum. Döndüğümde zaten telaşlanmışlardı, iş ciddiye gidiyordu. Heimlich manevrasını biliyordum. Daha önceden bunun eğitimini almıştık. İyi ki de almışız. Üçüncü müdahalede Allah da yardım etti, çok şükür döner parçasını çıkarttık. Arkadaş derin bir nefes aldı ve rahatladı" dedi.