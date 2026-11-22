İstanbul Zeytinburnu'nda kebapçıya yapılan aldırının arkasından haraç çetesi çıktı.



12 Ağustos sabahı müşteri kılığında gelen bir kişi, kebap restoranına silahlı saldırı düzenledi. Olayda müşteri olarak dükkanda bulunan Kenan Ç. ve işletmeci Basri Türkeri yaralandı.

Zeytinburnu'nda bir restoranda işletmeci ile bir müşterinin yaralandığı silahlı saldırının arkasından haraç çetesi çıktı (Foto: DHA)



SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlayarak hazırlanan iddianameye Türkeri'nin ifadesi de girdi. BÖYLE HARAÇ İSTEDİLER: SAĞA SOLA YEDİRME, BİZE VER



Türkeri, olay öncesi herhangi bir tehdit almadığını ancak daha sonra yabancı numaralardan "Şimdi senin gelen gidenin, gaz verenin, 'Aslansın, kaplansın, yanındayız' vb. pohpohlayanın çoktur. Bizimle alakalı sağa sola yedireceğin paranın çok daha makul bir kısmını bize vererek bu defteri kapatabilirsin." denilerek haraç istendiğini söyledi.