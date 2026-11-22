Zeytinburnu'nda kebapçıya "haraç" kurşunu! Tetikçi itirafçı olup iki isim verdi: Talimat "Ares" ve "Kartal"dan
Zeytinburnu'ndaki kebapçı saldırısının arkasından örgütlü bir haraç çetesi çıktı. İşletmeciyi ve bir müşteriyi yaralayan tetikçi itirafçı oldu. Planın Sultangazi'deki hücre evinde yapıldığını anlatan tetikçi, 300 bin TL karşılığında talimatı "Ares" kod adlı Serkan Adıgüzel ile 'Kartal' lakaplı Ömer Yayla'dan aldığını belirtti. Kebapçıdan "Bizimle alakalı sağa sola yedireceğin paranın çok daha makul bir kısmını bize vererek bu defteri kapatabilirsin." denilerek haraç istendiği öğrenildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda kebapçıya yapılan aldırının arkasından haraç çetesi çıktı.
12 Ağustos sabahı müşteri kılığında gelen bir kişi, kebap restoranına silahlı saldırı düzenledi. Olayda müşteri olarak dükkanda bulunan Kenan Ç. ve işletmeci Basri Türkeri yaralandı.
SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlayarak hazırlanan iddianameye Türkeri'nin ifadesi de girdi.
BÖYLE HARAÇ İSTEDİLER: SAĞA SOLA YEDİRME, BİZE VER
Türkeri, olay öncesi herhangi bir tehdit almadığını ancak daha sonra yabancı numaralardan "Şimdi senin gelen gidenin, gaz verenin, 'Aslansın, kaplansın, yanındayız' vb. pohpohlayanın çoktur. Bizimle alakalı sağa sola yedireceğin paranın çok daha makul bir kısmını bize vererek bu defteri kapatabilirsin." denilerek haraç istendiğini söyledi.
TALİMATI SERKAN ADIGÜZEL VERDİ: "300 BİN TL TEKLİF ETTİLER, PARAYI ALAMADIM"
Olayı gerçekleştiren tetikçi Mehmet A. ise ifadesinde, silahı ve saldırının talimatını 300 bin lira karşılığında aldığını Ares kod adlı örgüt yöneticisi Serkan Adıgüzel'den aldığını, ancak henüz parayı almadığını söyledi.
SULTANGAZİ'DE HÜCRE EVİNDE PLANLANDI
İddianamede; şüphelilerin, yurt dışında bulunan firari örgüt lideri 'Kartal' lakaplı Ömer Yayla'nın talimatıyla toplumda korku ve panik oluşturmayı, haraç alarak maddi kazanç elde etmek amacıyla hiyerarşik yapı içerisinde organize hareket ettiğini, eylemi Sultanbeyli'de bir hücre evinde planladıkları ifade edildi.
"AÇIZ, GELEN GİDEN YOK, PARA BEKLİYORUZ"
Şüphelilerin telefon incelemelerinde ise Kartal adlı kişiyle "Abi vallahi açız. Gelen giden yok. Hat bekliyoruz, kaç gündür para bekliyoruz, para da gelmiyor" dediği, karşı tarafın ise "Biz de onun için uğraşıyoruz, para ve hat geldikten sonra kendinizi aldırsanız ne anlamı kalır" diyerek oyaladığı anlaşıldı.
Şüphelinin ayrıca "Babamlar kayıp ilanı vermiş abi", "Yemek söyledin mi abi, sigaramız da bitti" diyerek saklandıkları hücre evindeki maddi çıkmazı dile getirdiği görüldü.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 49 YIL, TETİKÇİYE 27 YIL
İddianamede; hakkında yakalama kararı çıkarılan Ömer Yayla ile Serkan Adıgüzel'in çeşitli suçlardan toplamda 49 yıl 9 ay, tetikçi Mehmet A'nın da benzer suçlardan 27 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.
Dava, ilerleyen günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.