Şifreli mesajlarda yapay zeka tehlikesi! Meta'nın Muse sistemi özel yazışmalara erişti: Signal'den acil güvenlik kararı
Yapay zeka ajanlarının akıllı telefon ve bilgisayarlardaki özel mesajlara erişebilmesi, dijital mahremiyet konusunda yeni bir güvenlik krizini gündeme taşıdı. Reuters'ın araştırmasına göre Meta'nın Muse adlı yapay zeka ajanı, Signal'in şifreli mesajlarını işletim sistemi izinlerinden yararlanarak ekran üzerinden okuyabildi. Gelişmenin ardından dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Signal, ekran görüntüsü erişimini kısıtlayan güvenlik önlemlerini varsayılan olarak etkinleştirme kararı aldı. Signal Başkanı Meredith Whittaker, işletim sistemlerine entegre edilen yapay zeka araçlarının kullanıcı gizliliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.
Yapay zeka teknolojilerinin akıllı telefonlara ve bilgisayarlara giderek daha fazla entegre edilmesi, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tartışmaları büyütüyor.
Kullanıcıların e-postalarını yanıtlayabilen, randevu oluşturabilen ve alışveriş işlemlerini gerçekleştirebilen yapay zeka ajanlarının, cihazlara verilen geniş erişim izinleri sayesinde şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki özel konuşmaları da okuyabildiği ortaya çıktı.
Reuters'ın haberine göre Meta'nın Muse adlı yapay zeka ajanı, Signal'in uçtan uca şifreleme sistemini kırmadan, ekran görüntüsü ve erişilebilirlik araçlarını kullanarak kullanıcıların mesajlarına ulaşabildi. Bunun üzerine Signal, yapay zeka ajanlarının ekran üzerinden özel yazışmaları taramasını önlemeye yönelik yeni güvenlik önlemlerini devreye alma kararı verdi.
YAPAY ZEKA AJANLARI ÖZEL MESAJLARI OKUYABİLİYOR
Teknoloji şirketlerinin yapay zeka araçlarını doğrudan telefon ve bilgisayarların işletim sistemlerine entegre etmesi, uygulamaların güvenlik sınırlarına ilişkin yeni riskler doğuruyor.
Kullanıcı adına çeşitli işlemler gerçekleştirebilen yapay zeka ajanları, cihazlarda kendilerine verilen izinler aracılığıyla ekranları inceleyebiliyor, bildirimlere erişebiliyor ve uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor.
Bu özellikler, uçtan uca şifreleme kullanan mesajlaşma uygulamalarındaki özel konuşmaların da ekran üzerinden okunabilmesi riskini beraberinde getiriyor.
SIGNAL'DEN ACİL GÜVENLİK KARARI
Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, yapay zeka ajanlarının kullanıcıların özel konuşmalarına erişmesini engellemek amacıyla yeni güvenlik önlemleri geliştirdi.
Şirket, telefonlarda ekran görüntüsü erişimini kısıtlayan güvenlik ayarlarını varsayılan olarak etkinleştirecek. Yeni sistem, yapay zeka asistanlarının ekran üzerinden mesajları taramasını veya görüntü almasını engellemeyi amaçlıyor.
Cihazın özelliklerine bağlı olarak, bir yapay zeka asistanının ekranı incelemeye ya da ekran görüntüsü almaya çalışması durumunda kullanıcıya uyarı penceresi gösterilecek. Kullanıcılar, istemeleri halinde söz konusu güvenlik kısıtlamalarını devre dışı bırakabilecek.
SIGNAL BAŞKANI WHITTAKER'DAN GİZLİLİK UYARISI
Signal Başkanı Meredith Whittaker, şirketin internet sitesinde yayımladığı açıklamada yapay zekanın işletim sistemlerine entegrasyonunun ciddi gizlilik sorunlarına neden olabileceğini belirtti.
Whittaker, özellikle Apple'ın Siri yapay zeka özellikleri ve Google'ın Gemini Intelligence sistemi gibi doğrudan işletim sistemlerine yerleştirilen araçlara işaret etti.
Yapay zeka entegrasyonlarının uygulamaların faaliyet gösterdiği dijital ortamı gizlilik açısından giderek daha güvensiz hale getirdiğini vurgulayan Whittaker, bu gelişmenin Signal'in güvenli mesajlaşma sunma misyonu açısından varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
META'NIN YAPAY ZEKASI SIGNAL MESAJLARINA NASIL ULAŞTI?
Signal'in güvenlik önlemlerini artırma kararında, Reuters'ın Meta'nın Muse adlı yapay zeka ajanına ilişkin araştırması da etkili oldu. Araştırmaya göre Muse, Signal'in resmi bağlantı aracını kullanmak yerine işletim sistemi düzeyinde verilen geniş erişim izinlerinden yararlandı. Bu yöntemle hem Apple bilgisayarlarda hem de Android işletim sistemli telefonlarda özel mesajlara erişim sağlandığı bildirildi.
Muse'un kullandığı yöntem, şifreleme sisteminin doğrudan kırılmasına değil, şifresi çözülerek kullanıcının ekranında görüntülenen mesajların okunmasına dayanıyor.
EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ ALIP MESAJLARI KENDİ ARAYÜZÜNE TAŞIDI
Meta'nın Muse adlı yapay zeka ajanı, Apple'ın macOS işletim sisteminde erişilebilirlik ve ekran görüntüsü araçlarını birlikte kullandı.
Yapay zeka ajanı, Signal uygulamasına geçiş yaparak özel konuşmaların ekran görüntülerini aldı. Ardından görüntülerdeki yazıları çıkaran sistem, mesajları kendi arayüzünde yeniden gösterdi.
Bu yöntem, uçtan uca şifreleme teknolojisinin koruduğu mesajların cihaz ekranında görüntülendikten sonra farklı yazılımlar tarafından okunabilmesi riskini ortaya koydu.
APPLE'DAN GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ
Reuters'ın haberinde yer alan bilgilere göre Apple, yayımladığı işletim sistemi güncellemesiyle Muse'un kullandığı erişim yönteminin önünü kapattı.
Ancak şirketin aynı güncellemeyle yapay zeka ajanlarına benzer işlevler sağlayan yeni izin seçenekleri de sunduğu belirtildi. Bu durum, yapay zeka araçlarının cihazlar üzerindeki yetkilerinin nasıl sınırlandırılması gerektiğine ilişkin tartışmaları gündemde tutuyor.
MICROSOFT'UN RECALL ÖZELLİĞİNE DE ENGEL GETİRMİŞTİ
Signal, yapay zeka araçlarının ekran görüntülerine erişmesine karşı daha önce de güvenlik önlemleri almıştı.
Şirket, geçen yıl Microsoft'un Windows bilgisayarlarda kullanılan Recall adlı yapay zeka aracının Signal uygulamasından ekran görüntüsü almasını engellemişti.
Ancak Signal, Apple'ın macOS işletim sisteminde benzer korumaları güvenilir biçimde sağlayamadığını açıklamıştı. Yeni güvenlik adımıyla şirket, ekran üzerinden özel konuşmaların okunmasını engellemeye yönelik korumalarını genişletmeyi hedefliyor.
APPLE, GOOGLE VE MICROSOFT'A ÇAĞRI
Signal, teknoloji devlerinden yapay zeka asistanlarının uygulamalardaki verilere erişimini sınırlandıracak daha kapsamlı güvenlik seçenekleri sunmalarını istedi.
Şirket; Apple, Google ve Microsoft'un uygulama geliştiricilerine, yapay zeka araçlarının veri işlemesini tamamen engelleyebilecek açık kontroller sağlaması gerektiğini belirtti.
Signal'in talep ettiği önlemler arasında ekranların okunması, bildirimlerin incelenmesi ve dosyalara erişilmesi gibi işlemler üzerinde uygulama geliştiricilerinin daha fazla söz sahibi olması bulunuyor.
UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDEN YETERLİ OLMAYABİLİR?
Signal, uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde kullanıcıların özel konuşmalarını kendi sunucularında okuyamıyor.
Ancak şirketin uyarısına göre, yapay zeka ajanlarının kullanıcı cihazlarında geniş erişim izinlerine sahip olması farklı bir güvenlik riski oluşturuyor. Şifreli mesajlar, alıcının cihazında okunabilir hale geldikten sonra ekranı inceleyebilen bir yapay zeka sistemi tarafından görüntülenebiliyor.
Böylece mesajların şifreleme teknolojisi doğrudan aşılmadan, cihaz üzerindeki erişim yetkileri aracılığıyla başka sistemlere aktarılması mümkün hale gelebiliyor.
YAPAY ZEKA YARIŞINDA MAHREMİYET ENDİŞESİ
Teknoloji şirketleri, kullanıcılar adına işlem yapabilen yapay zeka ajanlarını telefon ve bilgisayarların temel özelliklerinden biri haline getirmeye hazırlanıyor.
Ancak bu sistemlerin ekranlara, bildirimlere ve kişisel dosyalara ulaşabilmesi, özel bilgilerin korunmasına ilişkin yeni güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Signal'in yeni güvenlik önlemleri ve teknoloji devlerine yaptığı çağrı, yapay zeka sistemlerinin yetkileriyle kullanıcı mahremiyeti arasındaki sınırların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Şirket, şifreli mesajlaşmanın güvenliğinin yalnızca mesajların iletim sırasında korunmasıyla sınırlı kalmaması, cihaz ekranlarında görüntülenen özel konuşmaların da yapay zeka ajanlarına karşı korunması gerektiğini savunuyor.