Cihazın özelliklerine bağlı olarak, bir yapay zeka asistanının ekranı incelemeye ya da ekran görüntüsü almaya çalışması durumunda kullanıcıya uyarı penceresi gösterilecek. Kullanıcılar, istemeleri halinde söz konusu güvenlik kısıtlamalarını devre dışı bırakabilecek.

Meta'nın Muse ajanı, ekran erişimiyle özel yazışmaları okuyabildi. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)



SIGNAL BAŞKANI WHITTAKER'DAN GİZLİLİK UYARISI



Signal Başkanı Meredith Whittaker, şirketin internet sitesinde yayımladığı açıklamada yapay zekanın işletim sistemlerine entegrasyonunun ciddi gizlilik sorunlarına neden olabileceğini belirtti.



Whittaker, özellikle Apple'ın Siri yapay zeka özellikleri ve Google'ın Gemini Intelligence sistemi gibi doğrudan işletim sistemlerine yerleştirilen araçlara işaret etti.



Yapay zeka entegrasyonlarının uygulamaların faaliyet gösterdiği dijital ortamı gizlilik açısından giderek daha güvensiz hale getirdiğini vurgulayan Whittaker, bu gelişmenin Signal'in güvenli mesajlaşma sunma misyonu açısından varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.