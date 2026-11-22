Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaştığı Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Skriniar ve Mason Greenwood'un gollerinin yetmediği sarı-lacivertliler, hafta içinde Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Mücadele sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe'de oyun anlamında değişen hiçbir şey yok. Lige havlu atmasına ramak kaldı. Çorum maçı yalancı bir rüzgardı. Fenerbahçe pozisyona giremiyor, oyuna hükmedemiyor. Çok yanılacağımı düşünmüyorum ama kaybedilecek bir yıl daha olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin forveti Romelu Lukaku ilk yarıda pozisyona giremiyor. Emre hocanın bu oyunu düzeltip sürdürülebilir bir yapıya taşıması imkân dahilinde gözükmüyor.

ABDULLAH ERCAN: NE OYUN NE İSTİKRAR VAR

Rakiplerin çok iyiyse kaybediyorsun.

Devre arasında transfer yapsan çok şey değişir mi? Hep bunlar düşünülmesi gereken konular. Fenerbahçe'nin görüntü itibarıyla bu sene de yarışta olması çok şeyin değişmesine bağlı. Galibiyet serisi yakalamalı, aynı zamanda rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyor. Bu da çok zor gözüküyor. Sorun bence sezon başı kadro planlamasını yapıp şu anda kenara çekilenlerde.

Aziz Bey şampiyonluk sözü verdi ancak görünen o ki şampiyon yapamadan ayrılacak bir başkan gibi duruyor. Fenerbahçe'nin artık kredisi kalmadı.

Puan farkı 12'ye çıksaydı Fenerbahçe lige havlu atardı. Yüksek maliyetli bir kadronun bu kadar kötü oynamasının faturasını elbet ödeyecek birileri vardır. Her ne kadar 1 puan alarak ayrılsa da Kocaelispor maçı gösterdi ki bu takımın oyunu yok. Oyun istikrarı yok.