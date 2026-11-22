Yazarlardan sert sözler! Fenerbahçe'de havlu sezonu: İlk 3 bile imkansız
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Uzatmalarda attığı golle 1 puanı kurtaran Kanarya, Galatasaray ile olan farkın açılmasına engel olamadı. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren spor yazarları, oyuncuları ve Emre Belözoğlu'nu eleştirdi. İşte o yorumlar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaştığı Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Skriniar ve Mason Greenwood'un gollerinin yetmediği sarı-lacivertliler, hafta içinde Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Mücadele sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
ABDULLAH ERCAN: NE OYUN NE İSTİKRAR VAR
Fenerbahçe'de oyun anlamında değişen hiçbir şey yok. Lige havlu atmasına ramak kaldı. Çorum maçı yalancı bir rüzgardı. Fenerbahçe pozisyona giremiyor, oyuna hükmedemiyor. Çok yanılacağımı düşünmüyorum ama kaybedilecek bir yıl daha olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin forveti Romelu Lukaku ilk yarıda pozisyona giremiyor. Emre hocanın bu oyunu düzeltip sürdürülebilir bir yapıya taşıması imkân dahilinde gözükmüyor.
Rakiplerin çok iyiyse kaybediyorsun.
Devre arasında transfer yapsan çok şey değişir mi? Hep bunlar düşünülmesi gereken konular. Fenerbahçe'nin görüntü itibarıyla bu sene de yarışta olması çok şeyin değişmesine bağlı. Galibiyet serisi yakalamalı, aynı zamanda rakiplerinin de kaybetmesi gerekiyor. Bu da çok zor gözüküyor. Sorun bence sezon başı kadro planlamasını yapıp şu anda kenara çekilenlerde.
Aziz Bey şampiyonluk sözü verdi ancak görünen o ki şampiyon yapamadan ayrılacak bir başkan gibi duruyor. Fenerbahçe'nin artık kredisi kalmadı.
Puan farkı 12'ye çıksaydı Fenerbahçe lige havlu atardı. Yüksek maliyetli bir kadronun bu kadar kötü oynamasının faturasını elbet ödeyecek birileri vardır. Her ne kadar 1 puan alarak ayrılsa da Kocaelispor maçı gösterdi ki bu takımın oyunu yok. Oyun istikrarı yok.
MUSTAFA ÇULCU: EDERSON ATILMALIYDI
Kadir Sağlam kilo vermiş, karakterine yapmacık, sahte okey gibi sert imaj eklemiş ama hiç de iyi durmuyor. 36 faul, 10 sarı karta rağmen faul ve kart yorumlarında eksiklikler var.
43'te Lukaku'nun el teması ile attığı iptal edilen golde karar doğru. 67'de Semedo sağ eli ile topla oynuyor, net penaltı. Hakemin önü açık, görüyor ama veremedi, VAR müdahalesi yedi. Penaltıda kart enflasyonu yaşandı. Kaleci Ederson'a ilk sarı gereksizdi, sözlü çözebilirdi. Peki, sarıdan sonra aynı hareketi tekrarladı, devam eden el hareketleriyle de hakemin otoritesini yerle bir etti. 2. sarıdan atamadı, yuttu... Sahte gösteri sert imajı İzmit pişmaniyesi gibi oldu, yumuşadı.
82'de Skriniar'ın kafasında Dijksteel'in sol koluna gelen top penaltı. Kol açık, eylem yapan kol pozisyonu. Hakem de VAR da uyudu. Gündüz maçından sonra insanların kafasını karıştıran ikinci bir rezalet hakem yönetimi seyrettik.
EMRE BOL: HAVLU SEZONU!
Emre Belözoğlu hocanın farklı kazanılan Çorum maçı 11'ini bozmamasını anlayabiliyorum. Lakin iki ismin neden kesik yediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Kante ve Vedat'tan bahsediyorum elbette. Eğer Başkan Aziz Yıldırım'ın "Lukaku patlayacak" sözüne dayanarak oynatıyorsan çok beklersin! Kante ise sezon başından bu yana takımın hep en iyisi… Ben demiyorum, istatistikler söylüyor.
Bence Emre hocanın bu konunun üzerine dikkatle düşünmesi gerekir. Yine koskoca bir 45 dakikanın çöpe atıldığı bir ilk yarı izledik. Kocaelispor'un oynadığı, Fenerbahçe'nin izlediği bir ilk yarı… Hem de şampiyonluk yarışında yarım puan kaybetme kredisi olmadığı hâlde ortaya koyulan kötü oyun düşündürücü… Biraz Ederson, biraz Oğuz, gerisi hikâye!
Kocaelispor gibi iyi kapatan, iyi çıkan bir takımla bu kadar az adamla mücadele edemezsin. İkinci yarıda daha derli toplu bir Fenerbahçe vardı. Skriniar'ın kendisinin dahi şaşırdığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, Oğuz'la farkı artırma şanslarını geri tepti. Ardından gelen Kocaelispor golleri şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Yenilen 2. golde barajın altına kimsenin yatmaması büyük hataydı. Maglıca'nın o mesafeden topu kaldırması mümkün değildi. Yine de önlem alınmadı. Emre hoca 14 kişilik teknik ekiple geldi. Bir kişinin bile müdahale etmemesi inanılmaz! Artık bu sezon Fenerbahçe için çile sezonu olacak. Erken havlu atanlar kervanının yeni üyesi Fenerbahçe oldu.
HAKKI YALÇIN: VAR GİBİYDİM AMA YOKTUM
Fenerbahçe çelişkili bir yolculukta Kocaeli'de kısa devre yaptı ve 2 puan bıraktı. Ne bir sistem ne yaratıcılık. Aslına bakarsanız yine sezon başındaki hâline dönüş yaptı ve yoluna taş koydu. 2 puanın götürüsü, elindeki gücü kötüye kullanmaktan ötürü. Çağdaş futbol motifleri içeren görüntüler, geniş açılımlar, ruh sükûneti ve güvenli duruşun tüm hâlleri Kocaeli takımına aitti.
Daha maçın başında kendine dönük bir Fenerbahçe vardı. "Var gibiyim aslında yokum" görüntüsü. "Herhalde" dedim, "bunlar güçlerini maçın ikinci yarısına saklıyorlar." Orta alan rakip sahaya bindirme konusunda geri vites, rakip savunmanın hırpalanmasına yönelik bir duruş sergilemesi gereken Lukaku hâlâ hazır değilken, "bir golcü öylece durup beklemez, golün ayağına gider" notunu düştüm. İlk yarının son dakikasında elle attığı sayılmayan gole bile sevinen birine bakınca, "formasının içinde koyamadığı karakteri, bu pozisyonda mı gösterecek?" diye söylendim.
Takım oyunu zincirleme reaksiyon ister. "Fenerbahçe adına sahada enerji oluşturacak adamı ilk yarıda göremedim" dersem kimseye haksızlık etmedim. İlk yarının sonunda aldığım not: "Bu takım bu anlayışla kazanırsa talihiyle kazanır, puan kaybedince de talihine yanmasın!"
İkinci yarıda bir mucize gerçekleşti. Skriniar'ın attığı gole "ağzıyla kuş tuttu" yorumu getirdim. Ama klasik hantal Skriniar, yenilen ikinci golde yine başrole çıktı. Bu golün ardından "çapsız adamların ödeşmesi de böyledir" notunu düştüm. Koca takımda birbirinin üzerine devrilen adamlar arasında ayakta kalan birilerini aradım, bulamadım. Takım santrforsuz oynuyor da kimsenin umurunda olmuyorken, Fenerbahçe savunması takımın en zayıf halkasıyken, düşündüm de "bunlar mı zamanın içinde değil, zaman mı bunların dışında?" O yüzden maç sonunda atılacak başlık "İntihar nedeniyle kapalıyız!"
Ne yani, bir puan kazanmak iki puan kaybetmenin üzerinde mi tutulacak? Futbol emek ister, yürek ister. Puan cetvelinin üst katında "bana yer tutun" demekle olmaz, o yeri kapacaksın, rakibine değil, kendi gerçeklerine kafa yoracaksın. 11 puanlık farktan bahsediyoruz. Ve iki maçtır sihirli bir görüntü çizen takımın ortadan kaybolmasındaki sırrı merak ediyoruz. Çünkü iki maçta oynadıkları rolleri dün gece terk edenler varken futbol da anlam kazanmıyor, sonuç da. O yüzden gecenin sonunda aldığım not: Birimiz hepimizi yalnız bıraktık, hepimiz bir olup takımı bir daha yaktık.
ÖMER ÜRÜNDÜL: DEĞİL ŞAMPİYONLUK İLK 3 BİLE İMKÂNSIZ
Fenerbahçe yenilgiden uzatma bölümünde attığı golle kurtuldu. Puan kaybetmeye tahammülü olmayan takımın bu beraberlikle ligde değil şampiyonluk, artık ilk 3'e girmesi de mümkün değil. Emre Belözoğlu, teknik adam olarak büyük hata yaptı. Sonra da Fenerbahçe ikinci yarıda öne geçtikten sonra futbolcuların tümüne yakını arka arkaya büyük takıma yakışmayan amatörce hatalar yaptılar. Öncelikle Belözoğlu'nun bu sert deplasmana fizik olarak tükenmiş Lukaku ile başlaması hataydı. İlk yarı boşa gitti. Ederson'un iki önemli kurtarışı olmasa yenik duruma da düşülürdü. İkinci devrede Vedat-Lukaku değişikliğinden sonra Fenerbahçe kontrolü ele aldı. Skriniar'ın da klas vuruşuyla skor avantajı yakaladı. Bundan sonra ise gerçekten hayal kırıklığıydı. Önce ani atakta kaleci Serhat'ın hatasında Oğuz maçı bitirecek net pozisyona girdi. Kendisi golü rahatlıkla atabilirdi. Pas vermek istedi, onu da beceremedi. Daha sonra Semedo bir penaltı hediye etti. Futbolcuların ruh hâlini gösteren kare ise hakemin VAR ile birlikte verdiği penaltıda itirazlardan 3 sarı kart gördüler.
Ardından Kocaelispor bir frikik kazandı. Kurulan barajın arkasına bir futbolcunun yatmaması ve hepsinin erken zıplaması büyük hataydı. Bu, amatör maçlarda bile olmaz. Sonra skor dezavantajına düşüldü. Son dönemdeki baskıda da uzatmada beraberlik geldi. Ama bana göre kayıp çok büyük. Bir diğer nokta da Fenerbahçe'de milli maç aralarında İstanbul'da kalan futbolcular iyi çalıştırılmıyor ya da kendilerine hiç bakmıyorlar. Güzel bir gol attı ama Greenwood da kesinlikle fizik olarak hazır değil. Guendouzi ve İrfan Can da geriye gitmişler. Ben öncelikle Selçuk İnan hocayı çok takdir ediyorum. Kazanırsın, kaybedersin ama elindeki kadro ile oynattığın futbol günümüz futboluna uyan savaşçı bir oyun.