CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sürüyor.



Antalya'da Muhittin Böcek'in kurduğu yolsuzluk ağı ile Manavgat'taki baklava kutusu skandalı hafızalardaki yerini korurken Kepez Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



BELEDİYE BAŞKANI LİSTEDE YOK



Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün gözaltına alınan isimler arasında bulunmadığı belirtilirken, soruşturmada bazı belediye yöneticileri ve çalışanlarının yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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