ABD TEPKİLİ

Brüksel yönetimi, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gibi mevzuatları ihlal eden ABD merkezli teknoloji firmalarına ceza ve kısıtlamalar uyguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington idaresi ise söz konusu düzenlemeleri sansür ve tarife dışı ticaret engeli şeklinde nitelendiriyor.

GERİ ADIM ATTILAR

Washington yönetimi geçen yılın aralık ayında, teknoloji düzenlemelerine öncülük eden eski AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton hakkında ülkeye giriş yasağı kararı almıştı. Fransa, İtalya ve İspanya ulusal düzeyde dijital vergi uygulasa da, ABD'nin misilleme tedbirleri sebebiyle AB genelinde ortak adım atılması ertelenmişti.