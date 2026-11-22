Küresel teknoloji devlerine vergi kıskacı! AB'den yüzde 3'lik vergi kesintisi... ABD ile ticaret savaşı kapıda
Avrupa Birliği, çevrimiçi reklamcılık, veri kullanımı ve dijital aracılık faaliyetlerinden yüzde 3 vergi kesintisi yapılması planını uzun vadeli bütçe taslağına dahil etti. Yıllık küresel geliri 750 milyon avronun üzerindeki firmaları merkezine alan kararın, ABD ile ticaret engelleri tartışmasını yeniden alevlendirmesi öngörülüyor. Washington yönetiminin daha önce Dijital Pazarlar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi mevzuatlara sert tepki göstermesi, yeni vergilendirme planının iki kıta arasında muhtemel krizi beraberinde getirebileceğini işaret ediyor.
Avrupa Birliği ve ABD arasındaki dijital nüfuz yarışı, Brüksel'in teknoloji devlerini vergilendirme hamlesiyle yeni boyuta taşındı.
KÜRESEL TEKNOLOJİ DEVLERİNE YÜZDE 3 VERGİ
AB Konseyi Başkanı António Costa, üye ülkelerin sınırları içerisinde faaliyet yürüten yüksek gelirli teknoloji şirketlerine yüzde 3 oranında dijital vergi uygulanmasını teklif etti.
AB Konseyi Başkanı Costa, 21 Kasım tarihi itibarıyla açıklanan 2028–2034 yıllarını kapsayan uzun vadeli bütçe taslağında, yıllık küresel geliri 750 milyon avroyu geçen ve birlik pazarında 50 milyon avro veya üzerinde kazanç sağlayan dijital şirketlerin vergilendirilmesini önerdi.
Düzenleme kapsamında çevrimiçi reklamcılık, aracılık hizmetleri ve kullanıcı verilerinin paraya dönüştürülmesinden elde edilen gelirlerden yıllık katkı payı tahsil edilecek.
BRÜKSEL VE WASHINGTON HATTINDA YENİ GERİLİM
AB Komisyonu başlangıçta vergi gelirlerini artırmak amacıyla yıllık geliri 100 milyon avro ve üzerinde bulunan şirketlere genel vergi planı tasarladı.
Yerli firmaların mali yük altına girmesinden endişe eden üye ülkelerin tepkisi üzerine plan revize edildi.
Gelir eşiğinin 750 milyon avroya çıkarılması, verginin fiilen ABD merkezli küresel teknoloji firmalarını kapsamasını sağladı.
Teklife ilişkin açıklamada bulunan Başkan Costa, "Bu, belirli bir şirketi veya ülkeyi hedef alan bir vergi değildir. Pazarımızda faaliyet gösteren tüm şirketleri adil bir şekilde vergilendirmeye yöneliktir" dedi.
ABD TEPKİLİ
Brüksel yönetimi, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gibi mevzuatları ihlal eden ABD merkezli teknoloji firmalarına ceza ve kısıtlamalar uyguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Washington idaresi ise söz konusu düzenlemeleri sansür ve tarife dışı ticaret engeli şeklinde nitelendiriyor.
GERİ ADIM ATTILAR
Washington yönetimi geçen yılın aralık ayında, teknoloji düzenlemelerine öncülük eden eski AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton hakkında ülkeye giriş yasağı kararı almıştı. Fransa, İtalya ve İspanya ulusal düzeyde dijital vergi uygulasa da, ABD'nin misilleme tedbirleri sebebiyle AB genelinde ortak adım atılması ertelenmişti.