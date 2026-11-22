Oruç Reis Pakistan'da "Vira Bismillah" dedi! Mürettebat Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Reçete Berat Albayrak'tan icraat milli filodan
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından Pakistan’da göreve başladı. Oruç Reis’in Pakistan’daki sondaj operasyonuna daha önce Somali'de de bulunan 50 personel görev alıyor. 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu veri toplayacak olan geminin mürettebatı "Bu gurur hepimizin" deyip Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Öte yandan Türkiye, temelleri Berat Albayrak'ın döneminde atılan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyor. Kıtalararası görevler enerji vizyonunun sınırları aştığını gösteriyor.
Temelleri Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde atılan milli enerji filosu Somali'den sonra Pakistan'da yeni keşiflere yelken açtı.
Bu filoda yer alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından şimdi de aynı mürettebatı ile ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'da çalışmaya başladı.
50 PERSONEL HAZIR KITA!
Oruç Reis'in Pakistan'daki sismik araştırma görevinde 2'si kadın, 48'i erkek olmak üzere toplam 50 personel görev yapacak.
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin mürettebatı, Pakistan'daki sismik araştırma operasyonlarına başlamadan önce duygu ve düşüncelerini anlattı.
"İNŞALLAH GÜZEL HABERLERİMİZİ PAYLAŞMAK DA NASİP OLUR"
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Kaptanı Saadettin Kütüklüoğlu, Oruç Reis'in Pakistan yolculuğunun 18 gün sürdüğünü belirterek, "Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde seyrimizi tamamladık, Karaçi Limanı'na geldik." dedi. Kaptan Kütüklüoğlu, "İnşallah güzel haberlerimizi paylaşmak da nasip olur." temennisinde bulundu.
"ÜLKEMİZİ İKİNCİ KEZ YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ"
Geminin Başmühendisi Doğukan Oflaz, Somali'de de aynı mürettebatın görev aldığını anımsatarak "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan'da görev almaktan mutluyum." diye konuştu.
Geminin Data Kalite Kontrol Şefi Başak Turguz Birkuş ise "Hepimiz bu proje için çok heyecanlıyız. Türk mühendisliğini ikinci kez uluslararası sahada göstermenin gururunu yaşıyoruz." dedi.Oruç Reis Pakistan'da Karaçi Limanı'nda
Geminin 3. Zabiti Uğur Koç da "Bunlar çok fazla emek ve zaman harcanan projeler, Bunun için günlerini harcayan, denizde ve karada çalışan birçok personel var. Ülkemiz buna çok fazla yatırım yapıyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel işler başarılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
MÜRETTEBATTAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Oruç Reis'in Elektrik-Teknik Zabiti Ferhat Emek de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sürece büyük bir emek sarf ettiğini belirterek kendilerine teşekkür etti.
Emek, "Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu" diye konuştu.