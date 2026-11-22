Temelleri Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde atılan milli enerji filosu Somali'den sonra Pakistan 'da yeni keşiflere yelken açtı. Bu filoda yer alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından şimdi de aynı mürettebatı ile ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'da çalışmaya başladı.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Kaptanı Saadettin Kütüklüoğlu, Oruç Reis'in Pakistan yolculuğunun 18 gün sürdüğünü belirterek, "Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde seyrimizi tamamladık, Karaçi Limanı'na geldik." dedi. Kaptan Kütüklüoğlu, "İnşallah güzel haberlerimizi paylaşmak da nasip olur." temennisinde bulundu.

Oruç Reis Pakistan'da 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu veri toplayacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Oruç Reis Pakistan'da yeni keşiflere yelken açtı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) 50 PERSONEL HAZIR KITA! Oruç Reis'in Pakistan'daki sismik araştırma görevinde 2'si kadın, 48'i erkek olmak üzere toplam 50 personel görev yapacak.

Oruç Reis mürettebatı ʺBu gurur hepimizinʺ deyip Başkan Erdoğan'a teşekkür etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





"ÜLKEMİZİ İKİNCİ KEZ YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ"

Geminin Başmühendisi Doğukan Oflaz, Somali'de de aynı mürettebatın görev aldığını anımsatarak "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan'da görev almaktan mutluyum." diye konuştu.

Geminin Data Kalite Kontrol Şefi Başak Turguz Birkuş ise "Hepimiz bu proje için çok heyecanlıyız. Türk mühendisliğini ikinci kez uluslararası sahada göstermenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Oruç Reis Pakistan'da Karaçi Limanı'nda

Geminin 3. Zabiti Uğur Koç da "Bunlar çok fazla emek ve zaman harcanan projeler, Bunun için günlerini harcayan, denizde ve karada çalışan birçok personel var. Ülkemiz buna çok fazla yatırım yapıyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel işler başarılıyor" değerlendirmesinde bulundu.