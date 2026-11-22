GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ İKİ FUTBOLCUYA KART UYARISI

Beşiktaş'ta karşılaşmanın sonucu kadar iki futbolcunun kart durumu da önem taşıyor. Emirhan Topçu ile Leandro Trossard, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Böylece siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında hem puan kaybından hem de derbi öncesi yeni bir cezalı oyuncu vermekten kaçınmayı hedefliyor.