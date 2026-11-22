Vincenzo Italiano'dan orta saha kararı! Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray derbisi öncesi Konya'dan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano zorlu randevu öncesinde kadrosunu netleştirdi. İşte Kartal'ın muhtemel 11'i...
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DÜDÜK ÇAĞDAŞ ALTAY'DA
Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Erdem Mertoğlu olacak.
5 DEPLASMAN MAÇININ 4'ÜNDE KAYIP
Beşiktaş, bu sezon geride kalan 11 haftada ligde oynadığı 5 deplasman maçından 4’ünde 11 puan kaybı yaşadı. Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor’a mağlup olan Kartal, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar tek deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe’ye karşı 2-1’lik skorla elde etti.
REKABETİN EN FARKLI GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'TAN
Beşiktaş, 1992-1993 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşmada Konyaspor'u 7-0 mağlup ederek rekabet tarihinin en farklı sonuçlarından birini elde etti.
Konyaspor ise siyah-beyazlılar karşısındaki en farklı galibiyetini 2020-2021 sezonunda 4-1'lik skorla aldı.
Konya'daki yeni randevu öncesinde Beşiktaş, hem ligdeki konumunu güçlendirmeyi hem de Galatasaray derbisine galibiyetin moraliyle çıkmayı amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 51. KEZ KARŞILAŞACAK
İki takım, Süper Lig tarihinde 51. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 50 maçın 29'unu Beşiktaş kazanırken Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 14 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 96 gol atarken yeşil-beyazlı ekip 45 gol kaydetti.
Konya'da oynanan 25 lig maçında ise siyah-beyazlıların 10, ev sahibinin 5 galibiyeti bulunuyor. Diğer 10 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Beşiktaş bu deplasmanlarda 37 gol atarken kalesinde 28 gol gördü.
KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Bahadır, Andzouana, Rayyan, Uğurcan, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Colley, Muleka.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.
GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ İKİ FUTBOLCUYA KART UYARISI
Beşiktaş'ta karşılaşmanın sonucu kadar iki futbolcunun kart durumu da önem taşıyor. Emirhan Topçu ile Leandro Trossard, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Böylece siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında hem puan kaybından hem de derbi öncesi yeni bir cezalı oyuncu vermekten kaçınmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK
Siyah-beyazlılarda Konyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Gençlerbirliği müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun açıkladığı 24 kişilik kamp kadrosunda da Orkun Kökçü yer almadı. Beşiktaş'ın Konya kafilesinde Dusan Vlahovic, Leandro Trossard, Wilfred Ndidi, Fabio Miretti ve Semih Kılıçsoy gibi isimler bulunuyor.