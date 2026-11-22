İlk olarak 1999 yılında Washington D.C. Emniyet Müdürlüğü talebiyle Anti-Defamation League (ADL) ve ABD Holokost Anma Müzesi (USHMM) ortaklığında geliştirilen " Kolluk Kuvvetleri ve Toplum: Holokost'un Dersleri " başlıklı müfredat, 2009 yılında FBI'ın resmi mezuniyet şartı haline getirildi.

160 BİN AJANIN BEYNİNİ YIKADILAR

Akademi bünyesinde 18 hafta boyunca 800 saatten fazla ders alan yeni ajanlar ve istihbarat analistleri, ajanda kapsamında Washington'daki müzeye götürülüyor.

Eğitimin sabah bölümünde "Nazilerin İktidara Yükselişi" filmini izleyen adaylar, müze tarihçileri ve ADL uzmanları rehberliğinde interaktif oturumlara katılıyor.

Bugüne kadar 160 binden fazla federal ve yerel kolluk personelinin tabi tutulduğu programda ADL yetkilileri, ajanların polislik algısı ve kamu emniyeti üzerindeki yaklaşımını şekillendiriyor.

Eski FBI Direktörü James Comey, 15 Nisan 2015'teki konuşmasında, "İyi insanlar milyonlarca insanın katledilmesine yardımcı oldu. İşin en korkutucu dersi de budur. Ajanlarımızı ve analistlerimizi bu müzeye göndermemin sebebi tam olarak budur. Onların kendimize bakmalarını ve rasyonelleştirme ile ahlaki teslimiyet kapasitemizi fark etmelerini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.