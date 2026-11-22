ABD iç istihbaratına Holokost gölgesi: FBI rozeti için Yahudi müzesi şart! 17 yılda 160 bin ajana filtre
ABD iç istihbarat teşkilatı FBI'ın, bünyesine kattığı yeni özel ajanlar ve analistler için Washington'daki Holokost Anma Müzesi'ni ziyaret etme zorunluluğu uyguladığı ortaya çıktı. ADL ortaklığında hazırlanan müfredat kapsamında 2009 yılından bu yana 160 binden fazla federal ve yerel kolluk personelinin siyonist eğitime tabi tutulduğu belirlendi. FBI Akademisi'nde eğitim alan personelin rozet takabilmesi için Yahudi müzesindeki özel programı tamamlamasının şart koşulması, pro-İsrail lobilerin ABD iç istihbarat yapısına sızıntısı ve ajanlara kement atma girişimi şeklinde yorumlanıyor. ABD halkı, Almanya’da yaşanan bir olayın kendi ülkeleri ile ne alakası olduğunu sorguluyor.
10 milyon nüfuslu İsrail'in 350 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) boynuna nasıl kement attığı gündemdeki yerini koruyor. ABD'yi kılcallarına kadar sarıp koca ülkeyi İsrail'in peyki yapan siyonist lobinin istihbarat birimlerini nasıl ele geçirdiğinin en temel örneğini FBI yönetmeliği yansıtıyor.
ABD iç istihbarat ve kolluk teşkilatı Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bünyesine kattığı yeni özel ajanlar ve istihbarat analistleri için Washington'daki Holokost Anma Müzesi'ni ziyaret etme zorunluluğu uygulayarak güvenlik aygıtını siyonizmin ideolojik çerçevesine tabi tutuyor.
Yahudi müzesine adım atmayan FBI eğitimcileri ajan olamıyor.
QUANTICO AKADEMİSİNDE İDEOLOJİK DENETİM MERKEZİ
Virginia eyaletinin Quantico kentinde bulunan FBI Akademisi'nde Temel Saha Eğitimi Kursu alan adayların mezuniyet ve rozet alabilmesi için zorunlu kılınan program, ABD kolluk kuvvetleri üzerindeki İsrail tesirini tartışmaya açtı.
FBI AJANLARINA 17 YILLIK SİYON PRANGASI
İlk olarak 1999 yılında Washington D.C. Emniyet Müdürlüğü talebiyle Anti-Defamation League (ADL) ve ABD Holokost Anma Müzesi (USHMM) ortaklığında geliştirilen "Kolluk Kuvvetleri ve Toplum: Holokost'un Dersleri" başlıklı müfredat, 2009 yılında FBI'ın resmi mezuniyet şartı haline getirildi.
160 BİN AJANIN BEYNİNİ YIKADILAR
Akademi bünyesinde 18 hafta boyunca 800 saatten fazla ders alan yeni ajanlar ve istihbarat analistleri, ajanda kapsamında Washington'daki müzeye götürülüyor.
Eğitimin sabah bölümünde "Nazilerin İktidara Yükselişi" filmini izleyen adaylar, müze tarihçileri ve ADL uzmanları rehberliğinde interaktif oturumlara katılıyor.
Bugüne kadar 160 binden fazla federal ve yerel kolluk personelinin tabi tutulduğu programda ADL yetkilileri, ajanların polislik algısı ve kamu emniyeti üzerindeki yaklaşımını şekillendiriyor.
Eski FBI Direktörü James Comey, 15 Nisan 2015'teki konuşmasında, "İyi insanlar milyonlarca insanın katledilmesine yardımcı oldu. İşin en korkutucu dersi de budur. Ajanlarımızı ve analistlerimizi bu müzeye göndermemin sebebi tam olarak budur. Onların kendimize bakmalarını ve rasyonelleştirme ile ahlaki teslimiyet kapasitemizi fark etmelerini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
HOLOKOST SANKİ ABD'NİN OLAYI
FBI Direktörü Christopher Wray de 9 Mart 2019'da yaptığı değerlendirmede, 2000 yılında Direktör Louis Freeh döneminde başlatılan uygulamanın, gücün kötüye kullanılmasını engelleme amacı taşıdığını öne sürdü.
Wray, teşkilatın zorunlu ziyaret müfredatına 2014 yılında Martin Luther King Jr. Anıtı ve 2019 yılında 11 Eylül Anıtı'nın eklendiğini belirtti.
Ajan adaylarının seyahat öncesinde Adalet Bakanı Yönergeleri ve FBI İç Soruşturmalar ve Operasyonlar Rehberi hükümlerini çalışması şart koşulurken, söz konusu eğitim yapısının ADL üzerinden yürütülmesi, ABD istihbaratının bağımsızlığı ve İsrail istihbarat servislerinin etki alanına girmesi noktasında ciddi eleştirilere konu oluyor.
MOSSAD'IN SIZINTI STRATEJİSİ
Güvenlik uzmanları, bu zarureti İsrail'in ABD iç istihbarat mekanizmalarına kement atma ve Mossad'ın kurumsal sızıntı kabiliyetini artırma stratejisinin parçası olarak değerlendiriyor.