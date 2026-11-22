Bir kahramanın portresi: Vallahi Fahreddin sözünde durdu ya Resulullah! Medine'den Şam'a, Şam'dan İstanbul'a uzanan mukaddes operasyon
Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın (Ömer Fahreddin Türkkan) ebedi aleme irtihalinin üzerinden 78 yıl geçti. 2 yıl 7 ay Medine'yi "Efendimiz benden söz aldı burayı terk edemem" diyerek savunan Paşa, Medine'den Şam'a, Şam'dan İstanbul'a uzanan bir operasyonla 745 parça mukaddes eseri Topkapı Sarayı'na ulaştırdı. Nitekim Fahreddin Paşa, sözünde durdu. Medine'yi terk etmedi, bir sabah namazında kendi askerlerince derdest edildi. Paşa'nın o anlarda Hücre-i Saadet'e dönüp "Vallahi Fahreddin sözünde durdu ya Resulullah" dediği tarihçilerce naklediyor. Efsane kumandanın torunu ise yapılan vefasızlığı "Paşa'nın mezarı için madalyalarının üzerindeki mücevherler satıldı" diyerek anlatıyor.
Hz. Peygamberin şehrini, Müslümanların onurunu savunan kumandan Ömer Fahreddin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan) vefatının 78. yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anılıyor.
2 yıl 7 aylık destansı Medine Müdafaası ile tanınan "Çöl Kaplanı" Fahreddin Paşa, kutsal emanetlerin İstanbul'a gönderilmesine öncülük etti.
"RÜYAMDA EFENDİMİZİ GÖRDÜM, BENDEN SÖZ ALDI"
Medine'nin teslim edilmesine yönelik isteklere cevap vermeyen Paşa, "Rüyamda efendimizi gördüm, benden söz aldı burayı terk edemem" dedi.
Mondros Mütarekesi'nden 72 gün sonra, bir sabah namazında kendi askerlerinin Mescid-i Nebevi'ye düzenlediği baskınla derdest edilen Fahreddin Paşa'nın Albay Necib'e tokat atıp "Sana 2 senedir şunu öğretemedim, Osmanlı teslim olmaz" dediği tarihçiler tarafından naklediliyor.
"VALLAHİ FAHREDDİN SÖZÜNDE DURDU YA RESULULLAH"
Paşa'nın derdest edildikten sonra Hücre-i Saadet dairesinin tam önünde durup Naci Kıcıman'a dönerek "Naci al bu kılıcımı! Anamız Hz. Fatıma'nın başına koy" dediği, gözyaşları içinde Peygamber efendimizin kabrine dönüp "Vallahi Fahreddin sözünde durdu ya Resulallah! Ben teslim olmuyorum, bunlar götürüyor" diye ağladığı anlatılıyor.
İngilizlerin "Türk kaplanı", "Çöl Kaplanı" lakaplarını taktığı Fahreddin Paşa, 27 Ocak'ta savaş esiri olarak Mısır'a gönderildi, 5 Ağustos'ta Malta'ya sürgün edildi; sürgün sırasında, savaş suçlularını yargılamak üzere işgalci devlet tarafından İstanbul'da kurdurulan ve başkanından dolayı halk arasında Nemrud Mustafa Divan-ı Harbi adı verilen mahkemece ölüme mahkum edildi. Ancak Fahreddin Paşa, Ankara hükümetinin gayretleriyle 8 Nisan 1921'de Malta'dan kurtuldu, Berlin'de karşılaştığı Enver Paşa'nın daveti üzerine Moskova'ya geçti, burada İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Kongresi'ne iştirak etti.
24 Eylül 1921'de Milli Mücadele'ye katılmak için Ankara'ya gelen Fahreddin Paşa, 9 Kasım 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kabil elçisi olarak tayin edildi ve Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynadı.
12 Mayıs 1926'da görevinin sona ermesi üzerine yurda dönen Fahreddin Paşa, 1934'te çıkarılan Soyadı Kanunu'nun ardından Türkkan soyadını aldı. 5 Şubat 1936'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tümgeneral rütbesiyle emekliye ayrıldı, 22 Kasım 1948'de vefat etti.
Fahreddin Paşa ebedi istirahatgahı olan Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.
EDİRNE'NİN GERİ ALINMASINDA ROL OYNADI
Fahrettin Paşa, Balkan Savaşı sırasında görev aldığı Çatalca savunmasındaki başarısıyla Edirne'nin geri alınmasında önemli rol oynadı.
MUKADDES OPERASYON: MEDİNE'DEN ŞAM'A ŞAM'DAN İSTANBUL'A
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa'nın destansı bir mücadele verdiği söyledi.
SABAH'a konuşan Afyoncu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Mekke Şerifi Hüseyin'in isyan hazırlığına girişmesi üzerine Fahreddin Paşa, 1916 baharında Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanı olarak Medine'ye gönderildi. Fahreddin Paşa asilerden önce Medine'ye ulaşarak savunma tedbirlerini aldı.
Asileri püskürten Fahreddin Paşa, merkezle haberleşerek Medine'deki Mukaddes Emanetler'in İstanbul'a gönderilmesi için hazırlık yaptı. Fahreddin Paşa'nın 1917'de İstanbul'a göndererek düşmanın eline geçmesini önlediği 745 parça eşya ve yazma eserler Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza altına alınarak, yağmadan kurtulmuştu.
Eserlerin naklinin büyük bir operasyon olduğunu kaydeden Prof. Dr. Afyoncu, "Muhafaza altına alınan eşyaların korunması için 2 binden fazla asker ayrılmıştı. Heyette Medine'de Osmanlılar'la birlikte mücadele eden Şerif Ali Haydar da vardı. Mukaddes emanetler 19 Mart 1917'de Şam'a nakledildi. 26 Nisan 1917'de Ziver Bey başkanlığındaki heyet Şam'dan İstanbul'a doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.
745 PARÇA EŞYA VE YAZMA ESER
Afyoncu, İstanbul'a getirilen eserleri şu şekilde sıraladı:
Kur'anlar, Kur'an kapları, hilye-i şerif, örtüler, altın levha, teşbihler, rahleler, altın Tuğra, sancak başlığı, kılıç, kevkeb-i dürri ismini taşıyan elmas, altın askı, zümrütler, altın kandil askıları, atın Kandil, altın şamdanlar, altın makas, altın gülabdan, altın buhurdanlar, başka güllapdan ve tepsi, altın çelenk, yıldız çiçek, yaprak altın, pırlanta altın yüzük, gerdanlık, küpe, bilezikler, kemer ve kemertaşı, altın-gümüş zincirler, mücevherat kutusu, mücevherat çekmeceleri.
EN BÜYÜK MİRASI BIRAKTIĞI SOYADI
Medine Müdafii Ömer Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan, dedesinin kendine maddi bir hediye yerine ismini bıraktığını belirterek bu hatıranın hayatı boyunca taşıdığı en kıymetli miraslardan biri olduğunu söyledi.
Dedesinin gittiği her yerde fotoğraf çektiğini ve gördüğü yerleri belgelemeye çalıştığını kaydeden Türkkan, fotoğraf makinesinin Paşa'nın günlük yaşamının ayrılmaz parçası haline geldiğini aktardı.
Fahreddin Paşa'nın çektiği fotoğrafların, onun yaşamına ve bulunduğu yerlere ilişkin önemli bir kayıt oluşturduğunu vurgulayan Türkkan, fotoğrafların korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması konusunda ailece karar aldıklarını söyledi.
"MEZARININ YAPILMASI İÇİN MADALYASINDAKİ MÜCEVHERLER SATILDI"
Fahreddin Paşa'dan aileye kalan eşyaların bulunduğunu belirten Türkkan, "Bizde muhafaza olan Fahreddin Paşa'nın temizlik yapmak üzere giydiği bir kıyafet var. Ayrıca Medine'den, kendi dolma kalemleri, çantası mevcut. Maddi değeri olan bir şey yok. Hatta vefatında mezarlığın yapılması için bazı aldığı madalyaların üzerindeki mücevherleri çıkartıp satmışlar, aile ve mezarlığı yapmışlar" ifadelerini kullandı.
Fahreddin Paşa'nın hem Medine'de görev yaptığı dönemde hem de Malta'daki sürgün yıllarında maaş alamadığını söyleyen Türkkan, ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çektiğini kaydetti.
MADDİ DEĞERDEN KIYMETLİ
Ömer Fahrettin Türkkan, dedesi ile aynı ismi taşımasına dair aile içerisindeki anlatıyı da şöyle aktardı:
"Benim doğumumdan sonra Fahreddin Paşa bir hediye vermek istemiş anneme. Ama 'Şu anda vaziyetimiz pek iyi değil, hediye olarak kendi ismimi veriyorum' demiş. Benim için de büyük bir değer. Yani maddi bir değerden daha kıymetli. İsmini bağışlıyor. Ben de o isme layık olmaya çalışıyorum."
Fahreddin Paşa'ya verilen "Çöl Kaplanı" lakabına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkkan, bu adlandırmanın İngilizler ve Araplar tarafından Paşa'ya duyulan saygı ve takdirle bağlantılı olduğunu söyledi.
Buna karşın aile açısından söz konusu lakabın ön planda olmadığını anlatan Türkkan, dedesini öncelikle Medine müdafaası ve asker kimliğiyle hatırladıklarını ifade etti.