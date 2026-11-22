Eserlerin naklinin büyük bir operasyon olduğunu kaydeden Prof. Dr. Afyoncu, "Muhafaza altına alınan eşyaların korunması için 2 binden fazla asker ayrılmıştı. Heyette Medine'de Osmanlılar'la birlikte mücadele eden Şerif Ali Haydar da vardı. Mukaddes emanetler 19 Mart 1917'de Şam'a nakledildi. 26 Nisan 1917'de Ziver Bey başkanlığındaki heyet Şam'dan İstanbul'a doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine'yi İngiliz destekli isyancılara karşı 2 yıl 7 ay kahramanlıkla savunan Fahreddin Paşa'nın kendi çektiği fotoğraflar (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) MUKADDES OPERASYON: MEDİNE'DEN ŞAM'A ŞAM'DAN İSTANBUL'A Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Çöl Kaplanı" Fahrettin Paşa'nın destansı bir mücadele verdiği söyledi. SABAH'a konuşan Afyoncu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde: "Mekke Şerifi Hüseyin'in isyan hazırlığına girişmesi üzerine Fahreddin Paşa, 1916 baharında Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanı olarak Medine'ye gönderildi. Fahreddin Paşa asilerden önce Medine'ye ulaşarak savunma tedbirlerini aldı.

745 PARÇA EŞYA VE YAZMA ESER Afyoncu, İstanbul'a getirilen eserleri şu şekilde sıraladı: Kur'anlar, Kur'an kapları, hilye-i şerif, örtüler, altın levha, teşbihler, rahleler, altın Tuğra, sancak başlığı, kılıç, kevkeb-i dürri ismini taşıyan elmas, altın askı, zümrütler, altın kandil askıları, atın Kandil, altın şamdanlar, altın makas, altın gülabdan, altın buhurdanlar, başka güllapdan ve tepsi, altın çelenk, yıldız çiçek, yaprak altın, pırlanta altın yüzük, gerdanlık, küpe, bilezikler, kemer ve kemertaşı, altın-gümüş zincirler, mücevherat kutusu, mücevherat çekmeceleri.

Medine Müdafii Ömer Fahreddin Paşa (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



EN BÜYÜK MİRASI BIRAKTIĞI SOYADI



Medine Müdafii Ömer Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan, dedesinin kendine maddi bir hediye yerine ismini bıraktığını belirterek bu hatıranın hayatı boyunca taşıdığı en kıymetli miraslardan biri olduğunu söyledi.

Dedesinin gittiği her yerde fotoğraf çektiğini ve gördüğü yerleri belgelemeye çalıştığını kaydeden Türkkan, fotoğraf makinesinin Paşa'nın günlük yaşamının ayrılmaz parçası haline geldiğini aktardı.

Fahreddin Paşa'nın çektiği fotoğrafların, onun yaşamına ve bulunduğu yerlere ilişkin önemli bir kayıt oluşturduğunu vurgulayan Türkkan, fotoğrafların korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması konusunda ailece karar aldıklarını söyledi.



"MEZARININ YAPILMASI İÇİN MADALYASINDAKİ MÜCEVHERLER SATILDI"



Fahreddin Paşa'dan aileye kalan eşyaların bulunduğunu belirten Türkkan, "Bizde muhafaza olan Fahreddin Paşa'nın temizlik yapmak üzere giydiği bir kıyafet var. Ayrıca Medine'den, kendi dolma kalemleri, çantası mevcut. Maddi değeri olan bir şey yok. Hatta vefatında mezarlığın yapılması için bazı aldığı madalyaların üzerindeki mücevherleri çıkartıp satmışlar, aile ve mezarlığı yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Fahreddin Paşa'nın hem Medine'de görev yaptığı dönemde hem de Malta'daki sürgün yıllarında maaş alamadığını söyleyen Türkkan, ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çektiğini kaydetti.