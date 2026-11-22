Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan , müzik yapım şirketlerine karşı açtığı dijital telif davasında tarihi bir zafer kazandı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Ajda Pekkan'ın ilk olarak 1965 yılında kaydettiği 'Her Yerde Kar Var' ile başlayan 61 yıllık müzik kariyerindeki 35'i aşkın albüm, 45'lik, single ve özel koleksiyon kutu setinde yer alan yüzlerce şarkının Süperstar'dan izin almaksızın dijital platformlarda izinsiz yayımlanmasını hukuka aykırı buldu. Mahkeme aralarında 'Her Yerde Kar Var', 'Bambaşka Biri', 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve 'Petrol'ün de bulunduğu albümler ve single'larda yer alan toplam 373 şarkı kaydının dijital mecralarda kullanım hakkının Süperstar'a ait olduğuna karar verdi.

Ajda Pekkan. (Foto: Sosyal medya)

İZİNSİZ YAYINLADILAR

Türkiye'de geleneksel medya kuruluşları sıkı denetimlerle karşı karşıya kalırken YouTube, Spotify ve Apple Music gibi küresel dijital platformların içerik ve telif denetimindeki boşluklardan faydalanarak kuralsız bir alan oluşturması kamuoyunda uzun süredir tepki çekiyordu.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Ajda Pekkan, icracı sanatçı sıfatıyla hak sahibi olduğu albüm ve şarkı icralarının, müzik yapım şirketleri tarafından kendisinden usulüne uygun yazılı izin alınmaksızın ve herhangi bir telif hakkı sahipliği bulunmaksızın YouTube, Spotify, Apple Music gibi dijital yayın platformlarında yayımlanması üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

Yapım şirketleri Elenor Plak, Akbaş Müzik, Avrupa Müzik ve Odeon Müzik, fiziksel satış plak, kaset, CD döneminden kalan eski muvafakatnamelere dayanarak Süperstar'ın dev külliyatını dijital mecralarda ticari kullanıma sunamayacağı, icracı sanatçı sıfatıyla dijital iletim haklarının icracı sanatçıdan yazılı izin alınmaksızın haksız şekilde kullanıldığını, bu durumun mali ve manevi haklarına tecavüz teşkil ettiği iddiasıyla Ajda Pekkan vekili Avukat Ergin Akçay izinsiz dijital kullanımların tespiti, durdurulması, önlenmesi ve platformlardan kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davalı yapım şirketleri ile feri müdahil MÜ-YAP'ın tüm savunmalarını reddederek davanın kabulüne hükmetti.