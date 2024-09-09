Boca Juniors Sportif Direktörü Serna: "F.Bahçe bize anlayış gösterdi"

Orta alanda Fred'in alternatifi olabilecek bir futbolcu arayan Fenerbahçe, Boca Juniors formasını giyen Cristian Medina ilgi ilgili değişik bir yol izlemişti.

Arjantinli yıldızla her konuda anlaşan yönetim, Boca Juniors Başkanı Riquelme'yi ikna edemeyince B planını devreye sokmuştu. Sarı- Lacivertliler, Medina'nın ocak ayından itibaren Fenerbahçe formasını giymesi konusunda Arjantin kulübüyle anlaşmıştı. Dün Boca Juniors'tan açıklama geldi. Sportif direktör Mauricio Serna, "Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler. Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız" ifadesini kullandı.