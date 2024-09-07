Enzo Diaz sürprizi

Süper Lig için kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş rotasını Arjantin'e çevirdi. Kartal'ın River Plate'de top koşturan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Enzo Diaz'ı listesine eklediği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin yabancı kontenjanında yer açması halinde tecrübeli futbolcu için girişimlerine hız vereceği de gelen haberler arasında. Arjantin ekibiyle bu sezon 29 maça çıkan ve 2 asiste imza atan Diaz'ın kontratı 2026 yılında sona erecek. Tecrübeli sol bekin 4 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunuyor.

Ocak 2023'te 2 milyon 300 bin Euro'ya Tallares'ten River Plate'e transfer olan 28 yaşındaki Diaz etkili bindirmeleriyle dikkat çekiyor.