Kulaçlarıyla kıtaları birleştirdiler

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Samsun Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda, 1967 erkek, 869 kadın, 2836 yüzücü, Asya'dan Avrupa'ya kulaç atarak Boğaz'da kendi sınırlarını keşfetti. Dereceye giren yüzücüler ödüllerini aldı. Kadınlar genel klasmanda Talya Erdoğan 46:57 süresiyle, erkekler genel klasmanda ise Atakan Ercan 45.27 süresiyle yarışın kazananları oldu. Kadınlarda Nehir Güler 47:16 derecesiyle ikinci, Su İnal 47:39 derecesiyle üçüncü; Doğukan Ulaç 45:36 ile erkeklerde ikinci, Mevlüt Efe Güler ise 45:40 ile üçüncü oldu.

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