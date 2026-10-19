Emrah Kozay ve YENİ Partili Burhanettin Bulut (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





ÇÖPTEN VURGUN... AZİZ İHSAN AKTAŞ VE BURHANETTİN BULUT DETAYI



Öte yandan Çukurova Belediyesi'nde çöp ihalesi üzerinden vurgun yapıldığı iddia edildi.



CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçen Emrah Kozay'ın 23 çöp kamyonunun kiralandığı ihaleyi aylık 3.6 milyon TL teklif veren eski şirkete vermek yerine aylık 16 milyon TL teklif veren Aziz İhsan Aktaş'a verdiği ifade edildi.



Aktaş'ın yolsuzluktan yargılanması sonrası ihaleyi iptal eden belediye yönetiminin 3 ay boyunca ödeme yaptığı öne sürüldü.



Çöp işini fahiş fiyatla veren Kozay kamuyu zarara uğratırken, adrese teslim ihalenin talimatını ise YENİ Partili Burhanettin Bulut'un verdiği söyleniyor.



"İMARA KAPALI YERLERE RUHSAT VERDİ" İDDİASI



Ayrıca Emrah Korzay'ın imara kapalı yerlere Ayşen Nevruz Boyraz adına atılan sahte imzayla ruhsat verdiği belirtiliyor.



MESİRE ALANINDA RÜŞVET TEMASI



Rüşvetlerin ise Aliya İzzet Begoviç'teki bir pastanenin üst katında alındığı, burası deşifre olunca Şambayadı'daki bir mesire alanına taşındığı iddia edildi.



O mesire alanı ise bir müteahhide ait olduğu söyleniyor.

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