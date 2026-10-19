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YENİ Partili Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Emrah Kozay'ın akçeli işleri: Çöpten vurgun ve sahte imzayla imar rüşveti...

YENİ Partili Çukurova Belediyesi'ne yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediye başkanı Emrah Kozay dahil çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski başkan Soner Çetin’in de olduğu öğrenildi. Öte yandan Çukurova'd operasyona giden sürecin arka planından sistemli bir rüşvet ve ihale vurgunu olduğu söyleniyor. Emrah Kozay'ın 3.6 milyon TL'lik çöp ihalesini 17 milyon TL'ye Aziz İhsan Aktaş'a verdiği çokça tartışılmıştı. Adrese teslim işin talimatını Burhanettin Bulut'un verdiği söylenmişti. Ayrıca Kozay'ın imara kapalı yerlere sahteyle ruhsat verip mesire alanında rüşvetler toplandığı öne sürüldü.

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YENİ Partili Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Emrah Kozay'ın akçeli işleri: Çöpten vurgun ve sahte imzayla imar rüşveti...

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Belediye binasına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak bina içerisinde arama gerçekleştirdi.

Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi (Foto: İHA)Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi (Foto: İHA)

Operasyonda, haklarında gözaltı karar verilen 51 kişiden, Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eski belediye başkanı CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova eski belediye başkanı Soner Çetin gözaltına alındı (Foto: İHA)Çukurova eski belediye başkanı Soner Çetin gözaltına alındı (Foto: İHA)


Soner Çetin sağlık kontrolünden geçirildi. Adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma komutanlığına götürülen Soner Çetin'in burada sorgulanacağı öğrenildi.

YENİ Partili Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Emrah Kozay'ın akçeli işleri: Çöpten vurgun ve sahte imzayla imar rüşveti...-3

Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçmişti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçmişti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

EMRAH KOZAY, CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamıştı.

Kozay, siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurmuştu.

Emrah Kozay ve YENİ Partili Burhanettin Bulut (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Emrah Kozay ve YENİ Partili Burhanettin Bulut (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


ÇÖPTEN VURGUN... AZİZ İHSAN AKTAŞ VE BURHANETTİN BULUT DETAYI

Öte yandan Çukurova Belediyesi'nde çöp ihalesi üzerinden vurgun yapıldığı iddia edildi.

CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçen Emrah Kozay'ın 23 çöp kamyonunun kiralandığı ihaleyi aylık 3.6 milyon TL teklif veren eski şirkete vermek yerine aylık 16 milyon TL teklif veren Aziz İhsan Aktaş'a verdiği ifade edildi.

Aktaş'ın yolsuzluktan yargılanması sonrası ihaleyi iptal eden belediye yönetiminin 3 ay boyunca ödeme yaptığı öne sürüldü.

Çöp işini fahiş fiyatla veren Kozay kamuyu zarara uğratırken, adrese teslim ihalenin talimatını ise YENİ Partili Burhanettin Bulut'un verdiği söyleniyor.

"İMARA KAPALI YERLERE RUHSAT VERDİ" İDDİASI

Ayrıca Emrah Korzay'ın imara kapalı yerlere Ayşen Nevruz Boyraz adına atılan sahte imzayla ruhsat verdiği belirtiliyor.

MESİRE ALANINDA RÜŞVET TEMASI

Rüşvetlerin ise Aliya İzzet Begoviç'teki bir pastanenin üst katında alındığı, burası deşifre olunca Şambayadı'daki bir mesire alanına taşındığı iddia edildi.

O mesire alanı ise bir müteahhide ait olduğu söyleniyor.

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