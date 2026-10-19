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Üreme hücresi ticareti yapan suç örgütüne 14 ilde operasyon: Doktorlar da zanlılar arasında... 41 kadın 811 satış

Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı olarak faaliyet gösteren, kadınları para karşılığında üreme hücrelerini satmaya yönlendiren uluslararası suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 41 kadının toplam 811 kez yumurtalık satışı yaptığı tespit edilirken, aralarında kadın doğum uzmanlarının da bulunduğu 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan bedeni üzerinden kazanç sağlayanlara asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

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Üreme hücresi ticareti yapan suç örgütüne 14 ilde operasyon: Doktorlar da zanlılar arasında... 41 kadın 811 satış

Kadınların maddi zorluklarını fırsat bilerek onları uluslararası yasa dışı üreme hücresi ticaretinin içine çeken tüp bebek çetesine operasyon düzenlendi.

Uluslararası bağlantıları bulunan yasa dışı yumurta ticareti şebekesine yönelik 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 41 kadının 811 kez üreme hücresi sattığı ortaya çıkarıldı. (Fotoğraflar: Takvim.com.tr)Uluslararası bağlantıları bulunan yasa dışı yumurta ticareti şebekesine yönelik 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 41 kadının 811 kez üreme hücresi sattığı ortaya çıkarıldı. (Fotoğraflar: Takvim.com.tr)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında kurulan karanlık ağı gün yüzüne çıkardı.

CİMER'e yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Türk vatandaşı kadınların para karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurt dışına yönlendirildiğini tespit etti.

Aralarında doktorlar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Aralarında doktorlar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

41 KADIN 811 KEZ YUMURTALIK SATTI

HTS kayıtları, MASAK incelemeleri ve yurt dışı seyahat bilgileri üzerinden yapılan derinlemesine analizler, şebekenin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

HTS kayıtları ve MASAK incelemeleri sonucunda 41 donör kadının 811 kez üreme hücresi sattığı belirlendi. HTS kayıtları ve MASAK incelemeleri sonucunda 41 donör kadının 811 kez üreme hücresi sattığı belirlendi.

Soruşturma dosyasındaki verilere göre, 41 kadının toplam 811 kez üreme hücresi satışı gerçekleştirdiği belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Dosyada dralarında kadın hastalıkları uzmanları, örgüt yöneticileri ve seyahat organizatörlerinin de bulunduğu 53 şüpheli yer alıyor.Dosyada dralarında kadın hastalıkları uzmanları, örgüt yöneticileri ve seyahat organizatörlerinin de bulunduğu 53 şüpheli yer alıyor.

DOKTORLAR ŞEBEKENİN İÇİNDE

Düzenlenen baskınlarda, aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları uzmanı ve 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Yurt dışında bulunduğu saptanan 7 kişinin de aralarında yer aldığı firari 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

CİMER ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, 41 kadının para karşılığında toplam 811 kez yumurta satışı yaptığı ortaya çıkarıldı. CİMER ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, 41 kadının para karşılığında toplam 811 kez yumurta satışı yaptığı ortaya çıkarıldı.

GÜRLEK: HİÇBİR MADDİ MENFAAT İNSAN ONURUNUN ÜZERİNDE DEĞİL

Operasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine geçit vermeyeceklerini dile getirdi.

Yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan onurunu hedef alan suç yapılanmalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan onurunu hedef alan suç yapılanmalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Gürlek, suç yapılanmalarının bütün bağlantılarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Gürlek, suç şebekelerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılacağını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.Gürlek, suç şebekelerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılacağını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.

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