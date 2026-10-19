Üreme hücresi ticareti yapan suç örgütüne 14 ilde operasyon: Doktorlar da zanlılar arasında... 41 kadın 811 satış
Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı olarak faaliyet gösteren, kadınları para karşılığında üreme hücrelerini satmaya yönlendiren uluslararası suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 41 kadının toplam 811 kez yumurtalık satışı yaptığı tespit edilirken, aralarında kadın doğum uzmanlarının da bulunduğu 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan bedeni üzerinden kazanç sağlayanlara asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.
Kadınların maddi zorluklarını fırsat bilerek onları uluslararası yasa dışı üreme hücresi ticaretinin içine çeken tüp bebek çetesine operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında kurulan karanlık ağı gün yüzüne çıkardı.
CİMER'e yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Türk vatandaşı kadınların para karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurt dışına yönlendirildiğini tespit etti.
41 KADIN 811 KEZ YUMURTALIK SATTI
HTS kayıtları, MASAK incelemeleri ve yurt dışı seyahat bilgileri üzerinden yapılan derinlemesine analizler, şebekenin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Soruşturma dosyasındaki verilere göre, 41 kadının toplam 811 kez üreme hücresi satışı gerçekleştirdiği belirlendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.
DOKTORLAR ŞEBEKENİN İÇİNDE
Düzenlenen baskınlarda, aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları uzmanı ve 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin cezaevinde olduğu anlaşıldı.
Yurt dışında bulunduğu saptanan 7 kişinin de aralarında yer aldığı firari 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
GÜRLEK: HİÇBİR MADDİ MENFAAT İNSAN ONURUNUN ÜZERİNDE DEĞİL
Operasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine geçit vermeyeceklerini dile getirdi.
Yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!" ifadelerini kullandı.
Gürlek, suç yapılanmalarının bütün bağlantılarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.