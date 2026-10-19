İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında kurulan karanlık ağı gün yüzüne çıkardı.

CİMER'e yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Türk vatandaşı kadınların para karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurt dışına yönlendirildiğini tespit etti.

Aralarında doktorlar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.