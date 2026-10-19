Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si adreslerinde yakalanarak emniyete götürüldü.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yapılan incelemelerde, aranan şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari konumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında, bugüne kadar düzenlenen operasyonlar şöyle sıralandı:

1. DALGA OPERASYON: 13 AĞUSTOS

Soruşturmanın ilk ayağında doğrudan örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş ve çekirdek kadro hedef alındı. 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2. DALGA OPERASYON: 22 AĞUSTOS

İlk operasyonda elde edilen dijital materyaller ve ifadeler doğrultusunda genişletilen soruşturmada, örgütün finansal yapısına odaklanıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla merkezli yürütülen operasyonda, örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarını yönettiği saptanan Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyeleri İsa A. ve Taner Ç.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

3. DALGA OPERASYON: 25 AĞUSTOS

Örgütün para trafiğini ve paravan şirketler üzerinden yürüttüğü kara para aklama faaliyetlerini tamamen çökertmeyi hedefleyen üçüncü dalga başlatıldı. Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon neticesinde 38 şüpheli yakalandı. Adli makamlarca örgütle bağlantılı 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanması kararlaştırıldı. Operasyon adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira değerinde nakit para, çek ve altın ele geçirildi.

4. DALGA OPERASYON: 19 EYLÜL

Örgütün kayıt dışı mali transferlerini kolaylaştıran, düşük bedelli mal varlığı edinimlerine aracılık eden yapılarına ve seçim süreçlerini etkilemeye yönelik baskı iddialarına karşı dördüncü operasyon düzenlendi. Bu dalgada 30 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, örgütün yurt içi ve yurt dışı varlık hareketlerini organize ettiği belirlenen 23 şirkete daha kayyum tayin edildi.