Yeni Partili Metin Doğan’ın sözleri tepki çekti: İstanbul’da kıblemiz Özgür Çelik
Yeni Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan'ın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i kürsüye davet ederken kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışma yarattı. Doğan'ın, Çelik'i "örgütümüzün yürüyen önderi" ve "İstanbul’da kıblemiz olan, kutup yıldızımız olan" sözleriyle takdim etmesi tepkilere neden oldu.
Yeni Parti'nin İstanbul'daki ön seçimlerinin ardından Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan'ın yaptığı anons gündem oldu. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i konuşma yapmak üzere kürsüye davet eden Doğan, kullandığı ifadelerle sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti. Doğan'ın Çelik için kullandığı "İstanbul'da kıblemiz olan" sözleri dikkat çekti.
"İSTANBUL'DA KIBLEMİZ OLAN ÖZGÜR ÇELİK"
Yeni Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i kürsüye davet ettiği sırada dikkat çeken bir anons yaptı.
Doğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Cesaretin temsilcisi, örgütümüzün yürüyen önderi ve İstanbul'da kıblemiz olan, kutup yıldızımız olan Özgür Çelik'i bugün burada mikrofona davet ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum."
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Metin Doğan'ın Özgür Çelik'i takdim ederken kullandığı "kıblemiz" ve "kutup yıldızımız" ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Özellikle "İstanbul'da kıblemiz olan" sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
ÖZGÜR ÇELİK TEK ADAY OLARAK SEÇİME GİRDİ
Yeni Parti'nin ön seçimleri kapsamında üyelerin oy kullanması için sandıklar kuruldu.
İstanbul'da kurucu İl Başkanı Özgür Çelik, seçime tek aday olarak katıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da 133 bini aşkın Yeni Parti üyesinden 74 bin 663'ü oy kullandı.
Kullanılan oylardan 19'u geçersiz sayılırken Özgür Çelik, 74 bin 644 oy alarak yeniden Yeni Parti İstanbul İl Başkanı seçildi.
Seçimin ardından yapılan törende Çelik için kullanılan ifadeler, ön seçim sonuçlarının yanı sıra sosyal medyada da gündeme geldi.
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