Yeni Parti'nin İstanbul'daki ön seçimlerinin ardından Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan'ın yaptığı anons gündem oldu. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i konuşma yapmak üzere kürsüye davet eden Doğan, kullandığı ifadelerle sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti. Doğan'ın Çelik için kullandığı "İstanbul'da kıblemiz olan" sözleri dikkat çekti.

Yeni Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan (Foto: Sosyal medya) "İSTANBUL'DA KIBLEMİZ OLAN ÖZGÜR ÇELİK" Yeni Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i kürsüye davet ettiği sırada dikkat çeken bir anons yaptı. Doğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Cesaretin temsilcisi, örgütümüzün yürüyen önderi ve İstanbul'da kıblemiz olan, kutup yıldızımız olan Özgür Çelik'i bugün burada mikrofona davet ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum."