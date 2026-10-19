Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih ile 7036 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönem için de yıllık izin ücreti alacaklarında zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu sonucuna ulaştı.

Kararla birlikte, işten ayrılmasının üzerinden 5 yıldan fazla süre geçtikten sonra yıllık izin ücreti için dava açan işçilerin alacak taleplerinde zamanaşımı itirazının önem taşıdığı bir kez daha ortaya konuldu.

11 YIL ÇALIŞTI ÜCRETİNİ ALAMADI

Karara konu olayda, bir inşaat şirketine ait yurt dışı şantiyelerinde 11 yıl boyunca demir ustası olarak çalışan D.K., emeklilik nedeniyle işten ayrıldı.

Kullanmadığı yıllık izinlerinin ücretini yapılan görüşmelere rağmen alamayan D.K.'nin vefatının ardından yakınları, iş mahkemesinde alacak davası açtı. Davacı, babasının çalışma süresi boyunca haftanın 7 günü çalıştığını ve işçilik alacaklarının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin tahsilini talep etti.

İşten ayrılan çalışanların yıllık izin alacaklarında 5 yıl detayı.

Davalı inşaat şirketi ise zamanaşımı itirazında bulunarak iş sözleşmesinin işin bitmesi nedeniyle sona erdiğini ve işçinin herhangi bir alacağının kalmadığını savundu. Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ve dosya kapsamına göre D.K.'nin davalı iş yerinde çalıştığını tespit etti. İşverenin iş sözleşmesinin tazminat gerektirmeksizin sona erdiğini ispatlayamadığına hükmeden mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, çalışılan dönem boyunca toplam 110 gün yıllık ücretli izin hakkı doğduğunu, işverenin bu izinlerin kullandırıldığını veya ücretlerinin ödendiğini kanıtlayamadığını belirledi. Diğer bazı işçilik alacaklarının ise zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle dava kısmen kabul edildi.