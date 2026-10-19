Vitaminler doğrudan enerji sağlamıyor ancak vücudun enerji üretiminde önemli rol oynuyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

GELİŞİGÜZEL KULLANILMAMALI

Vitaminler, 1900'lü yılların başında keşfedilmiştir. Vitamin ismi, "Vital Amin" yani "Hayat Veren Azot" anlamına gelmektedir. Vitaminler vücutta yapılamadığı için diyetle alınmak zorundadır. Vitaminler protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında, enerji üretiminde ve protein sentezinde rol oynarlar. Vitaminler enerji sağlamaz, vücutta enerji üretilmesine yardımcı olurlar. 13 vitamin çeşidi vardır, görevleri birbirinden farklıdır. Vitaminler, suda çözünen ve yağda çözünen olmak üzere 2 ana gruba ayrılırlar.

Suda eriyen vitaminler en geç 48 saat içinde kullanılır veya idrarla atılırlar. B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminlerdir. B vitaminleri içerisinde birbirinden farklı 6 adet değişik vitamin yer almaktadır. A, D, E ve K vitaminleri yağda eriyen vitaminlerdir. Vücut ve hücrelerin yağ dokusunda yer alırlar, vücutta kalış süreleri uzundur. Suda çözünen vitaminlere kıyasla eksikliklerine daha az rastlanır, fazlası idrarla atılamaz, yağ dokusunda birikir. Yağda çözünen vitaminlerin fazlası toksik etki yapar. Özellikle A ve D vitaminlerinin fazlası zehirlenme belirtilerine yol açar. Hastalıklardan korunmak ya da enerji kazanmak için gelişigüzel vitamin kullanımı çok yaygın. Ancak bu durum, sağlığa yarardan çok zarar verebilir. Örneğin, fazla alınan A ve D vitaminleri zehirlenmelere, C vitamini ise böbrek taşına ve ishale yol açabilir.