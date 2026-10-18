Türk sanatının büyük ustasına veda! Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti
Türk resim, sinema ve özgün baskı sanatının öncü isimlerinden, 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi usta sanatçı Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında aramızdan ayrıldı. Ailesi tarafından yapılan duygusal açıklamada, "Yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına adayan büyük ustayı sevgi ve saygıyla uğurluyoruz" ifadelerine yer verildi.
2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi, Tekcan'ın sosyal medya hesabından vefatını duyurarak, "Çok sevgili babamız, Türk sanatının büyük ustası Süleyman Saim Tekcan'ın ebediyete irtihalini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadesine yer verdi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına adayan Tekcan, eşsiz eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve Türk sanat tarihine kazandırdığı kalıcı değerlerle ardında silinmeyecek, kıymetli bir miras bıraktı. Bu alemde insani değerleri daima geçici değerlerin önünde tutan insanlar, geldikleri toprağa dönen bedenlerinin ardından da yaşamaya devam ederler. Geride bıraktıkları eserler, yetiştirdikleri insanlar ve dokundukları hayatlarla çevrelerini aydınlatmayı sürdürürler. Ömrünü sanata ve insana hizmete adamış büyük ustayı sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Allah rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet, makamı ali olsun."
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Sanatçı, yarın ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
SÜLEYMAN SAİM TEKCAN KİMDİR?
Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden biri olarak sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci ve kurum kurucusu kimliğiyle de öne çıkan Tekcan, 6 Ekim 1940'ta Trabzon'da doğdu.
ÖZGÜN BASKI SANATININ GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI
Tekcan, 1961'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu.
Sanat eğitimini Almanya'da baskı resim üzerine yaptığı araştırmalarla geliştiren Tekcan, resim ve gravür çalışmalarını akademik birikimiyle birleştirerek Türkiye'de özgün baskı sanatının gelişimine önemli katkılarda bulundu.
İSTANBUL GRAFİK SANATLAR MÜZESİ'Nİ KURDU
Sanat yaşamındaki en kalıcı girişimlerinden biri Tekcan'ın 2004'te İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'ni (IMOGA) kurması oldu.
Özgün baskı sanatının üretim, arşiv ve sergileme olanaklarını bir araya getiren müze, sanatçının yıllar içinde oluşturduğu atölye geleneğinin kurumsal devamı niteliği taşıyor.