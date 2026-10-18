Usta sanatçı Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Ailesi, Tekcan'ın sosyal medya hesabından vefatını duyurarak, "Çok sevgili babamız, Türk sanatının büyük ustası Süleyman Saim Tekcan'ın ebediyete irtihalini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına adayan Tekcan, eşsiz eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve Türk sanat tarihine kazandırdığı kalıcı değerlerle ardında silinmeyecek, kıymetli bir miras bıraktı. Bu alemde insani değerleri daima geçici değerlerin önünde tutan insanlar, geldikleri toprağa dönen bedenlerinin ardından da yaşamaya devam ederler. Geride bıraktıkları eserler, yetiştirdikleri insanlar ve dokundukları hayatlarla çevrelerini aydınlatmayı sürdürürler. Ömrünü sanata ve insana hizmete adamış büyük ustayı sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Allah rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet, makamı ali olsun."