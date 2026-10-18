YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!
YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruya uzanan performansıyla ekran başındakileri nefessiz bıraktı. "İlkokuldan beri satranç oynarım" dedikten hemen sonra karşısına çıkan satranç sorusunda çift cevap jokerini kullanan ve "Biz yavaştan kalkalım" diyerek elenmeye hazırlanan genç yarışmacı, 300 bin TL'lik TDK sorusunu da aşmayı başardı. Ancak 1 milyonluk sorudaki "Cengiz Han" detayı tüm hesapları altüst etti.
Cem Öğretir'in sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne, YKS 2024'te elde ettiği Türkiye dereceleriyle dikkat çeken 18 yaşındaki Semih Danacıoğlu damga vurdu.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden yarışmaya katılan ve stüdyoya annesi Yıldız Danacıoğlu ile gelen genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar uzanan performansıyla geceye adını yazdırdı.
Cem Öğretir'in "Aileniz neden birinci olmadın diye sordu mu?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren Danacıoğlu, ailesinin böyle bir baskı kurmadığını söyledi.
Çalışmalarını birincilik hedefiyle yürüttüğünü ancak "Nasipte bu varmış" diyerek öğretmenlerinin de emeğiyle bu tablodan mutluluk duyduğunu belirtti.
Yarışmacının annesi Yıldız Danacıoğlu da Cem Öğretir tarafından "Pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmişsiniz" sözleriyle tebrik edildi.
YARIŞMAYA SAKİN BAŞLADI
Yarışmaya oldukça sakin bir tempoda başlayan Semih Danacıoğlu, ilk sorularda hiçbir zorluk yaşamadan peş peşe doğru yanıtlar verdi. Genç yarışmacının ilk aşamada karşılaştığı dört soru ve yanıtları sırasıyla şöyle gelişti:
B: Siyah çay
C: Oluklu mukavva
D: Üçlü priz
B: Telefon bataryası
C: İnternet
D: Su
B: Tam, kusursuz olan
C: Eksik, yetersiz olan
D: Yarım, bitmemiş olan
B: Osmancık
C: Osmaniye
D: Osmangazi
İlk barajı geride bırakan Danacıoğlu, sesli soruda müzik bilgisini konuşturdu. Stüdyoda dinletilen eserin ardından gelen "Dinlediğiniz 'İstanbul' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" sorusunda A: Bülent Ersoy, B: Muazzez Abacı, C: Müzeyyen Senar ve D: Sertab Erener şıkları arasından D: Sertab Erener yanıtını seçerek yoluna devam etti.
Hemen ardından gelen biyoloji sorusunda ise "Semender ve kurbağa, hayvanlar aleminin hangi sınıfındandır?" ifadesi ekrana yansıdı. A: Memeliler, B: Kuşlar, C: Amfibyumlar ve D: Balıklar seçenekleri arasından hem karada hem suda yaşayabilen iki yaşamlılar sınıfını ifade eden C: Amfibyumlar şıkkını kilitledi.
Yarışmanın temposu yükselirken Danacıoğlu ilk jokerini kamu kurumlarıyla ilgili soruda devreye soktu.
İletişim Başkanlığına bağlı, manipülatif ve yanlış bilgi akışına karşı, kurumsal doğrulama ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerini yürüten resmi yapının adı nedir?
Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, B ve D seçeneklerinin elenmesiyle A: Siber Olaylara Müdahale Platformu ve C: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şıkları arasında kaldı. Tercihini C: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yönünde kullanan genç mühendislik öğrencisi bir engeli daha aştı.
Yarışmanın en gerilimli anlarından biri "Satranç oyununun Azerbaycan dilindeki adı nedir?" sorusunda yaşandı. İlkokul yıllarından beri satranç oynadığını ve sosyal medyada bu alandaki içerikleri yakından takip ettiğini anlatan Danacıoğlu, "Şahmat", "Santranç", "Garp daması" ve "Çes" şıkları karşısında tereddüde düştü.
Kelimelerin batı dillerinden veya oyun tahtasının dama benzerliğinden türemiş olabileceği üzerine sesli akıl yürüten yarışmacı, risk almamak için çift cevap joker hakkını kullandı. İlk hakkında B: Santranç seçeneğini söyleyen Danacıoğlu, şıkkın kırmızı yanmasıyla ikinci tercihinde daha zor bir kararla baş başa kaldı.
"Garp daması" seçeneğinin özgün durduğunu ancak kaybedecek bir şeyi olmadığını belirten yarışmacı, son karar olarak A: Şahmat yanıtını verdi.
Cevabı kilitledikten sonra eleneceğini düşünerek "Biz yavaştan kalkalım" diyen Danacıoğlu, A şıkkının yeşil yanması ve stüdyoda kopan alkış tufanıyla birlikte "Oh be" diyerek derin bir nefes aldı.
Braveheart (Cesur Yürek) adlı filmin baş kötü karakteri olan İngiltere Kralı I. Edward'ın lakabı nedir?
A: Eşek kulaklı, B: Kısa pantolonlu, C: Uzun bacaklı ve D: Aslan yürekli şıkları arasından C: Uzun bacaklı cevabını veren yarışmacı, 300.000 TL'lik soruya ulaştı.
300.000 TL değerindeki "TDK yazım kurallarına göre hangisinin yazımı doğrudur?" sorusunda şıklar A: 16 No.'lu ev, B: 16 No.'lı ev, C: 16 No.lu ev ve D: 16 No.lı ev olarak sıralandı. Noktalı kısaltmalara gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmaması kuralından hareketle C: 16 No.lu ev yanıtını veren yarışmacı, 300.000 TL'yi garantileyerek 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.
Bu başarı aynı zamanda yarışma öncesinde arkadaşlarıyla yaptığı tatlı bir iddiayı da sonuçlandırdı. Lisede derslerine yardımcı olduğu arkadaşlarının kendisine çok güvendiğini ve "300.000 TL'ye ulaş, yeter" dediklerini anlatan Danacıoğlu, bu barajı geçmesi halinde selam gönderme sözü verdiği arkadaşı Serhat'a ekranlardan selam yolladı.
Yarışmanın 1 milyon TL değerindeki sorusunda yarışmacıdan "Khan" soyadının en yaygın olduğu ülkeyi bulması istendi. Şıklar arasında A: Suudi Arabistan, B: Moğolistan, C: Kazakistan ve D: Hindistan yer aldı.
Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev örneğinden yola çıkarak Sovyet etkisiyle soyadlarının "-ev" ekiyle bittiğini düşünen Danacıoğlu, Hindistan'da ise bu soyadın birinci olması durumunda dünya genelinde de zirvede yer alacağı mantığıyla iki seçeneği eledi.1 milyon TL’lik sorunun doğru cevabı neydi?
Suudi Arabistan ihtimalini en başta devre dışı bırakan yarışmacı, Cengiz Han bağını kurarak ve 300.000 TL hedefine ulaşmanın verdiği rahatlıkla B: Moğolistan cevabını kilitledi.
Ancak doğru yanıtın ilk elediği şık olan A: Suudi Arabistan çıkması genç yarışmacıyı bir hayli şaşırttı. Cem Öğretir, Suudi Arabistan'da yaşayan yoğun Pakistanlı göçmen nüfusu nedeniyle "Khan" soyadının ülkede en çok görülen soyadı konumuna yükseldiğini açıkladı.
Göçmenlik faktörünü hesaba katmadığını belirten Semih Danacıoğlu, izleyenlerin takdirini kazanan stratejisi ve mantık yürütmeleriyle yarışmadan 300.000 TL ödülle ayrıldı.