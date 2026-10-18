UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!

YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruya uzanan performansıyla ekran başındakileri nefessiz bıraktı. "İlkokuldan beri satranç oynarım" dedikten hemen sonra karşısına çıkan satranç sorusunda çift cevap jokerini kullanan ve "Biz yavaştan kalkalım" diyerek elenmeye hazırlanan genç yarışmacı, 300 bin TL'lik TDK sorusunu da aşmayı başardı. Ancak 1 milyonluk sorudaki "Cengiz Han" detayı tüm hesapları altüst etti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!

Cem Öğretir'in sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne, YKS 2024'te elde ettiği Türkiye dereceleriyle dikkat çeken 18 yaşındaki Semih Danacıoğlu damga vurdu.

Semih Danacıoğlu, YKS 2024’te üç farklı Türkiye derecesi elde etti. | Görseller atv ve Takvim Foto Arşivi'ne aittirSemih Danacıoğlu, YKS 2024’te üç farklı Türkiye derecesi elde etti. | Görseller atv ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden yarışmaya katılan ve stüdyoya annesi Yıldız Danacıoğlu ile gelen genç yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar uzanan performansıyla geceye adını yazdırdı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-3

Ankara Pursaklar Fen Lisesinde dört yıl yatılı okuduktan sonra Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfına yerleşen Semih Danacıoğlu, sınavdaki dereceleriyle stüdyodan büyük alkış aldı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-4

SEMİH DANACIOĞLU'NUN YKS 2024 DERECELERİ
Genç yarışmacının sınav başarısı stüdyoda alkış aldı.
ALAN
TÜRKİYE DERECESİ
Eşit ağırlık
Türkiye 2.'si
Sözel
Türkiye 3.'sü
Sayısal
Türkiye 38.'si

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-5

Cem Öğretir'in "Aileniz neden birinci olmadın diye sordu mu?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren Danacıoğlu, ailesinin böyle bir baskı kurmadığını söyledi.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-6

Çalışmalarını birincilik hedefiyle yürüttüğünü ancak "Nasipte bu varmış" diyerek öğretmenlerinin de emeğiyle bu tablodan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yarışmacının annesi Yıldız Danacıoğlu da Cem Öğretir tarafından "Pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmişsiniz" sözleriyle tebrik edildi.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-7

YARIŞMAYA SAKİN BAŞLADI

Yarışmaya oldukça sakin bir tempoda başlayan Semih Danacıoğlu, ilk sorularda hiçbir zorluk yaşamadan peş peşe doğru yanıtlar verdi. Genç yarışmacının ilk aşamada karşılaştığı dört soru ve yanıtları sırasıyla şöyle gelişti:

İLK SORULAR
Semih Danacıoğlu'nun doğru yanıtları
1. SORU
"Marketlerde 'tiryaki' ön adlı çeşitleri satılan genellikle hangisi olur?"
A: Bulaşık süngeri
B: Siyah çay
C: Oluklu mukavva
D: Üçlü priz
Doğru cevap: B: Siyah çay
2. SORU
"Dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakmayın" gibi tavsiyeler genellikle hangisinin kullanımında tasarruf sağlanması için verilir?
A: Kumanda pili
B: Telefon bataryası
C: İnternet
D: Su
Doğru cevap: D: Su
3. SORU
"Nasıl şeyler için 'dört dörtlük' denir?"
A: Bozuk, hasarlı olan
B: Tam, kusursuz olan
C: Eksik, yetersiz olan
D: Yarım, bitmemiş olan
Doğru cevap: B: Tam, kusursuz olan
4. SORU
"Hangisi ilçe değil ildir?"
A: Osmaneli
B: Osmancık
C: Osmaniye
D: Osmangazi
Doğru cevap: C: Osmaniye

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-8

İlk barajı geride bırakan Danacıoğlu, sesli soruda müzik bilgisini konuşturdu. Stüdyoda dinletilen eserin ardından gelen "Dinlediğiniz 'İstanbul' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" sorusunda A: Bülent Ersoy, B: Muazzez Abacı, C: Müzeyyen Senar ve D: Sertab Erener şıkları arasından D: Sertab Erener yanıtını seçerek yoluna devam etti.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-9

Hemen ardından gelen biyoloji sorusunda ise "Semender ve kurbağa, hayvanlar aleminin hangi sınıfındandır?" ifadesi ekrana yansıdı. A: Memeliler, B: Kuşlar, C: Amfibyumlar ve D: Balıklar seçenekleri arasından hem karada hem suda yaşayabilen iki yaşamlılar sınıfını ifade eden C: Amfibyumlar şıkkını kilitledi.

Genç yarışmacı, satranç sorusunda çift cevap jokeriyle elenmekten kurtuldu.Genç yarışmacı, satranç sorusunda çift cevap jokeriyle elenmekten kurtuldu.

Yarışmanın temposu yükselirken Danacıoğlu ilk jokerini kamu kurumlarıyla ilgili soruda devreye soktu.

İletişim Başkanlığına bağlı, manipülatif ve yanlış bilgi akışına karşı, kurumsal doğrulama ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerini yürüten resmi yapının adı nedir?

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-11

Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, B ve D seçeneklerinin elenmesiyle A: Siber Olaylara Müdahale Platformu ve C: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şıkları arasında kaldı. Tercihini C: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yönünde kullanan genç mühendislik öğrencisi bir engeli daha aştı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-12

Yarışmanın en gerilimli anlarından biri "Satranç oyununun Azerbaycan dilindeki adı nedir?" sorusunda yaşandı. İlkokul yıllarından beri satranç oynadığını ve sosyal medyada bu alandaki içerikleri yakından takip ettiğini anlatan Danacıoğlu, "Şahmat", "Santranç", "Garp daması" ve "Çes" şıkları karşısında tereddüde düştü.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-13

Kelimelerin batı dillerinden veya oyun tahtasının dama benzerliğinden türemiş olabileceği üzerine sesli akıl yürüten yarışmacı, risk almamak için çift cevap joker hakkını kullandı. İlk hakkında B: Santranç seçeneğini söyleyen Danacıoğlu, şıkkın kırmızı yanmasıyla ikinci tercihinde daha zor bir kararla baş başa kaldı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-14

"Garp daması" seçeneğinin özgün durduğunu ancak kaybedecek bir şeyi olmadığını belirten yarışmacı, son karar olarak A: Şahmat yanıtını verdi.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-15

Cevabı kilitledikten sonra eleneceğini düşünerek "Biz yavaştan kalkalım" diyen Danacıoğlu, A şıkkının yeşil yanması ve stüdyoda kopan alkış tufanıyla birlikte "Oh be" diyerek derin bir nefes aldı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-16

Braveheart (Cesur Yürek) adlı filmin baş kötü karakteri olan İngiltere Kralı I. Edward'ın lakabı nedir?

A: Eşek kulaklı, B: Kısa pantolonlu, C: Uzun bacaklı ve D: Aslan yürekli şıkları arasından C: Uzun bacaklı cevabını veren yarışmacı, 300.000 TL'lik soruya ulaştı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-17

300.000 TL değerindeki "TDK yazım kurallarına göre hangisinin yazımı doğrudur?" sorusunda şıklar A: 16 No.'lu ev, B: 16 No.'lı ev, C: 16 No.lu ev ve D: 16 No.lı ev olarak sıralandı. Noktalı kısaltmalara gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmaması kuralından hareketle C: 16 No.lu ev yanıtını veren yarışmacı, 300.000 TL'yi garantileyerek 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-18

Bu başarı aynı zamanda yarışma öncesinde arkadaşlarıyla yaptığı tatlı bir iddiayı da sonuçlandırdı. Lisede derslerine yardımcı olduğu arkadaşlarının kendisine çok güvendiğini ve "300.000 TL'ye ulaş, yeter" dediklerini anlatan Danacıoğlu, bu barajı geçmesi halinde selam gönderme sözü verdiği arkadaşı Serhat'a ekranlardan selam yolladı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-19

Yarışmanın 1 milyon TL değerindeki sorusunda yarışmacıdan "Khan" soyadının en yaygın olduğu ülkeyi bulması istendi. Şıklar arasında A: Suudi Arabistan, B: Moğolistan, C: Kazakistan ve D: Hindistan yer aldı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-20

Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev örneğinden yola çıkarak Sovyet etkisiyle soyadlarının "-ev" ekiyle bittiğini düşünen Danacıoğlu, Hindistan'da ise bu soyadın birinci olması durumunda dünya genelinde de zirvede yer alacağı mantığıyla iki seçeneği eledi.

Video Oynatma İkonu 1 milyon TL’lik sorunun doğru cevabı neydi?

Suudi Arabistan ihtimalini en başta devre dışı bırakan yarışmacı, Cengiz Han bağını kurarak ve 300.000 TL hedefine ulaşmanın verdiği rahatlıkla B: Moğolistan cevabını kilitledi.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-21

Ancak doğru yanıtın ilk elediği şık olan A: Suudi Arabistan çıkması genç yarışmacıyı bir hayli şaşırttı. Cem Öğretir, Suudi Arabistan'da yaşayan yoğun Pakistanlı göçmen nüfusu nedeniyle "Khan" soyadının ülkede en çok görülen soyadı konumuna yükseldiğini açıkladı.

YKS Türkiye ikincisi Milyoner'de 1 milyonluk soruya kadar yürüdü!-22

Göçmenlik faktörünü hesaba katmadığını belirten Semih Danacıoğlu, izleyenlerin takdirini kazanan stratejisi ve mantık yürütmeleriyle yarışmadan 300.000 TL ödülle ayrıldı.

Emir’in dönüşü mahalleyi salladı ancak felaket kapıda! Altı Üstü İstanbul’un 17. bölümünde heyecan dorukta
SONRAKİ HABER

Her şey yeniden altüst oluyor!
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler