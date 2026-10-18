Hemen ardından gelen biyoloji sorusunda ise "Semender ve kurbağa, hayvanlar aleminin hangi sınıfındandır?" ifadesi ekrana yansıdı. A: Memeliler, B: Kuşlar, C: Amfibyumlar ve D: Balıklar seçenekleri arasından hem karada hem suda yaşayabilen iki yaşamlılar sınıfını ifade eden C: Amfibyumlar şıkkını kilitledi.

Genç yarışmacı, satranç sorusunda çift cevap jokeriyle elenmekten kurtuldu. Yarışmanın temposu yükselirken Danacıoğlu ilk jokerini kamu kurumlarıyla ilgili soruda devreye soktu. İletişim Başkanlığına bağlı, manipülatif ve yanlış bilgi akışına karşı, kurumsal doğrulama ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerini yürüten resmi yapının adı nedir?

Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, B ve D seçeneklerinin elenmesiyle A: Siber Olaylara Müdahale Platformu ve C: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şıkları arasında kaldı. Tercihini C: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yönünde kullanan genç mühendislik öğrencisi bir engeli daha aştı.

Yarışmanın en gerilimli anlarından biri "Satranç oyununun Azerbaycan dilindeki adı nedir?" sorusunda yaşandı. İlkokul yıllarından beri satranç oynadığını ve sosyal medyada bu alandaki içerikleri yakından takip ettiğini anlatan Danacıoğlu, "Şahmat", "Santranç", "Garp daması" ve "Çes" şıkları karşısında tereddüde düştü.