Okan Buruk talimatı verdi! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık kararı
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın geleceğiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, toplam maliyetleri 19,5 milyon euroyu bulan üç futbolcu için teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edebileceği belirtildi.
Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalan futbolcuların geleceği tartışılıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte özellikle Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın performanslarından memnun olunmadığı öne sürülürken, ocak ayında kadroda önemli değişiklikler yaşanabileceği iddia edildi.
GALATASARAY'DA 19,5 MİLYON EUROLUK AYRILIK PLANI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'da Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılması ihtimali değerlendiriliyor.
Yıllık 12 milyon euroluk maliyeti bulunan Sane'nin performansı beklentileri karşılamazken, Alman futbolcunun saha içindeki tavırlarının takım arkadaşlarını da olumsuz etkilediği öne sürüldü.
Yıllık 5 milyon euro kazanan İlkay Gündoğan'ın da istenilen seviyeye ulaşamadığı belirtildi.
Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusunun performansı eleştirildi.
Ayrılık ihtimali bulunan isimler arasına Kaan Ayhan da eklendi.
Üç futbolcunun Galatasaray'a toplam maliyetinin 19,5 milyon euro olduğu aktarıldı.
OKAN BURUK'UN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK
Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Okan Buruk'un hazırlayacağı rapor doğrultusunda ara transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan ile yollarını ocak ayında ayırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.
Leroy Sane ve Kaan Ayhan için gelecek tekliflerin de yönetim tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
Galatasaray'ın Kaan Ayhan'ın ayrılığı konusunda bonservis beklentisi bulunmazken, Leroy Sane'nin olası transferinden bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği öne sürüldü.