Üç futbolcunun Galatasaray'a toplam maliyetinin 19,5 milyon euro olduğu aktarıldı.



Leroy Sane ve Kaan Ayhan için gelecek tekliflerin de yönetim tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın Kaan Ayhan'ın ayrılığı konusunda bonservis beklentisi bulunmazken, Leroy Sane'nin olası transferinden bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği öne sürüldü.